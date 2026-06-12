Ministro de Defensa alertó sobre posibles hechos violentos después de las elecciones del 21 de junio: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, bajo vigilancia

El ministro de Defensa alertó sobre posibles disturbios tras los resultados electorales y anunció refuerzo de seguridad y monitoreo cibernético en todo el país - crédito Ministerio de Defensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, advirtió que inteligencia del Estado detectó riesgo de disturbios violentos después de los resultados electorales del 21 de junio, y anunció que el martes 16 del mismo mes se activarán en forma anticipada un Puesto de Mando Unificado (PMU) de seguridad y uno cibernético para contener tanto la desinformación como posibles hechos de violencia.

Las alertas están concentradas en 38 municipios, según dijo Sánchez en rueda de prensa, y el seguimiento más estrecho se mantiene sobre Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. El funcionario sostuvo que en esos puntos se están desplegando “todas las capacidades”.

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“Respecto a posibles disturbios violentos tenemos información de inteligencia que podría llegar a ocurrir, y es de las amenazas más importantes que tenemos”, dijo el ministro Sánchez, y agregó: “Después de la desinformación, viene ya el tema de la acción violenta de algunas personas. Por ello es clave atacar ambos”.

El Gobierno activará dos puestos de mando antes de la jornada clave

El Gobierno activará anticipadamente puestos de mando para prevenir desórdenes y contrarrestar la desinformación en el periodo posterior a la jornada electoral - crédito Mario Caicedo/EFE

El ministro Pedro Sánchez explicó que el martes se activará el PMU de seguridad frente a amenazas que, según sus palabras, pueden venir “de cualquier simpatizante radical, de cualquier campaña”. Precisó que la decisión busca anticiparse y no esperar al mismo día, como venía ocurriendo en elecciones anteriores.

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A las 10:00 a. m. se pondrá en marcha el PMU cibernético, según anunció el ministro. Su función será monitorear redes e “intentar mitigar al máximo cualquier acción que pueda desembocarse en un evento violento”, dijo Sánchez en la misma rueda de prensa.

Ese operativo responde a dos frentes que el Ministerio de Defensa considera prioritarios: la circulación de desinformación y la posibilidad de que esa tensión derive en ataques físicos. El funcionario presentó ambos fenómenos como amenazas conectadas en el periodo posterior al escrutinio.

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Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla concentran la mayor vigilancia

El ministro afirmó que, dentro de los 38 municipios bajo alerta, la atención principal está puesta en las cuatro ciudades más grandes mencionadas por el Gobierno. Sobre Cali, señaló que ese mismo día se realizaría una reunión enfocada en esa situación.

“En 38 municipios hay unos pequeños focos. Hablando de ciudades grandes están concentradas en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla”, dijo Sánchez en rueda de prensa. Luego añadió: “Aquí debe ganar la democracia, el depositar el voto en una urna, no en lanzar una piedra contra otro”.

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Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla están entre los principales puntos de vigilancia por alertas de posibles alteraciones del orden público - crédito Lina Gasca/Colprensa

Sánchez también hizo un llamado a moderar el tono del debate público. Según expresó en la misma intervención, el procurador y representantes de los entes de control han invitado a promover un lenguaje respetuoso, que no sea humillante ni incite al odio.

Rechazó denuncia de Uribe sobre presunto constreñimiento del ELN a favor de Iván Cepeda

Sánchez también se refirió a recientes denuncias sobre presuntas presiones armadas en zonas rurales del país. En particular, descartó que el caso de Arauca pueda interpretarse como evidencia directa de constreñimiento electoral por parte del ELN.

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El jefe de la cartera sostuvo que, pese a las afirmaciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre supuestas amenazas del ELN en ese departamento para influir en la votación, los resultados de la primera vuelta no reflejan una correlación con esas denuncias.

Según explicó, el candidato mencionado en esos señalamientos no resultó ganador en Arauca y fue superado ampliamente por otro aspirante, lo que presentó como un indicio de que no existe una relación automática entre presencia armada y comportamiento electoral.

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El ministro descartó una relación directa entre el ELN y el comportamiento electoral en regiones como Arauca, e insistió en que el voto ciudadano se mantiene libre - crédito Juan Restrepo/AFP

Sánchez agregó que situaciones similares se habrían reportado en regiones como Meta, Guaviare, Caquetá, Huila y Tolima, donde, según dijo, los resultados electorales tampoco coinciden con las hipótesis de presión armada.

En su lectura, esos casos muestran que la ciudadanía mantiene capacidad de decisión incluso en contextos de presencia de grupos ilegales.

El ministro también afirmó que estas conclusiones han sido analizadas junto a distintas entidades del Estado, entre ellas la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral (MOE).

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De acuerdo con Sánchez, la MOE ha señalado que no existe una correlación directa y determinante entre la presencia de grupos armados y la decisión final del votante.