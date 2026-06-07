Colombia

Petro insistió en fraude en la primera vuelta y pidió revisión forense del software de conteo: “Los estafadores cuentan los votos en Colombia”

El presidente, con un nuevo mensaje en sus redes sociales, pidió nuevas revisiones al sistema que contabilizó los votos emitidos en la jornada del 31 de mayo y el proceso de escrutinio, pese a que el mismo fue avalado por jueces de la República

Guardar
Google icon
Un hombre con gafas y camisa blanca sonríe a la cámara mientras sostiene una boleta electoral blanca con múltiples fotografías de candidatos
Gustavo Petro, contrario a las posiciones de los actores electorales, e incluso de su propio partido, el Pacto Histórico, reiteró su narrativa de fraude en las elecciones del 31 de mayo - crédito EFE

Con un nuevo mensaje en sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro volvió a denunciar un fraude electoral en la primera vuelta y pidió en la jornada del domingo 7 de junio una revisión forense del software de conteo y escrutinio, al sostener que hubo irregularidades en más de 5.300 mesas. El jefe de Estado, en su publicación, acusó a los dueños de la firma Thomas Greg & Sons de ser “estafadores”, en medio de su disputa con la Registaduría y la legalidad del proceso.

Aunque el ente rector negó desde el 2 de junio que el censo electoral se hubiera cerrado dos meses antes de la votación, como afirmó el presidente, y precisó que el registro definitivo quedó conformado por 41.421.973 colombianos habilitados para votar en el país y en el exterior, Petro reiteró sus acusaciones no solo sobre la manipulación del mismo, sino además de las anomalías que se habrían registrado en la votación de por lo menos 5.300 mesas.

PUBLICIDAD

Gustavo Petro sobre supuestos fraudes en primera vuelta
En su perfil de X, el presidente Gustavo Petro se refirió sobre supuestos fraudes en primera vuelta presidencial y apuntó de nuevo a Thomas Greg & Sons - crédito @petrogustavo/X

Y es que el primer mandatario aseguró que hubo un daño ya consumado en la primera vuelta por falta de testigos y ausencia de impugnaciones, mientras la autoridad electoral, en múltiples oportunodades, ha señalado que el proceso fue verificado por jueces de la República, auditado por las campañas y acompañado por organismos de control; con lo que dejaría sin piso las afirmaciones de Petro sobre el censo, el software y, además, volumen de votación por mesa.

Gustavo Petro atribuyó el “daño” en primera vuelta a la falta de control en las mesas

El mandatario formuló su denuncia al replicar un video del periodista Gonzalo Guillén sobre un presunto accionar polémico de los dueños de la firma Thomas Greg & Sons en México. En ese mensaje, el gobernante pidió que la justicia intervenga con herramientas técnicas sobre el sistema electoral y vinculó sus reparos con lo ocurrido en la jornada que dejó al abogado Abelardo de la Espriella como ganador de la primera vuelta, con votación superior a Iván Cepeda.

PUBLICIDAD

En su mensaje, el jefe de Estado apuntó a la debilidad operativa de su campaña durante la jornada electoral. “He pedido que la justicia examine con técnicas informáticas forenses los softwares (sic) de conteo y escrutinio, dado que solo habían (sic) 25.000 testigos del Pacto cuando eran 122.000 mesas y no sabían impugnar”, expresó el presidente, que hizo entonces énfasis en lo que sería, a su juicio, la falta de vigilancia sobre el proceso adelantado en las urnas.

Gustavo Petro señaló presunto fraude en la primera vuelta
En su perfil de X, el presidente Gustavo Petro ha sido reiterativo en señalar un presunto fraude en la primera vuelta presidencial - crédito @petrogustavo/X

“Por eso se jactan de la coincidencia del escrutinio y el conteo, cuando el problema fue que no hubo impugnaciones porque no hubo testigos y las mesas no impugnadas no se escrutan. Errores estratégicos que deben repararse en segunda vuelta, pero el daño está hecho”, destacó el mandatario, que reiteró sus denuncias sobre fraude cuando los demás antes del sistema electoral y las veedurías internacionales han destacado la transparencia de los comicios.

En su publicación, Petro habló del volumen de sufragios registrados en ciertas mesas, con referencia específica a consulados en Estados Unidos. “Y ya se demostró que en 5.300 mesas votaron los 600.000 que sobrepasaron a Cepeda en consulados colombianos en Estados Unidos y otras mesas, pero en una cantidad tal que era imposible que humanos pudieran votar en esa cantidad”, reiteró el jefe de Estado en su mensaje en la plataforma digital.

A su vez, hizo énfasis en cómo la movilización será vital en la escogencia de su sucesor. “La confianza mayor se deposita en el pueblo. Las campañas las deben tomar el pueblo y su juventud”, remarcó el gobernante, que puso en duda una vez más el obrar el organismo electoral; cuando la Registraduría ha salido en defensa de la legalidad de la jornada, al afirmar que la fase de escrutinio solo tuvo un 0,7% de reclamaciones sobre las 122.020 mesas de votación.

Registraduría ha rechazado señalamientos de Gustavo Petro de supuesto fraude

En sus respuestas, el organismo electoral le ha salido al paso a las afirmaciones de Petro y su narrativa de fraude. En cuanto al censo electoral, supuestamente modificado el 26 de mayo, la entidad afirmó que “no es cierto que el censo electoral oficial de las elecciones presidenciales 2026 se cerró dos meses antes de los comicios”, y aclaró que el 31 de marzo terminó solo la inscripción de ciudadanos para votar; mientras que el cierre definitivo ocurrió el 30 de abril.

Comunicado de la Registraduría en respuesta a Gustavo Petro
Este fue el comunicado de la Registraduría, emitido el 2 de junio, en respuesta a los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre supuesto fraude electoral - crédito suministrado a Infobae Colombia

Del mismo modo, en la misiva del 2 de junio, agregó que el 22 de mayo entregó a las campañas una aplicación de consulta individual del censo electoral en CD para verificar el puesto de votación de cualquier ciudadano. Ese dato fue incorporado por el organismo como parte de su defensa frente a la denuncia de Petro sobre una supuesta alteración de más de 885.000 cédulas en el universo electoral, como lo indicó en su mensaje, cuando desconoció los resultados.

En ese punto, la Registraduría rechazó las sospechas sobre cambios al sistema informático en la recta final previa a la elección. En el comunicado oficial, la entidad sostuvo que “el pasado martes, 26 de mayo, a la 1.21.35 p. m. y a las 7.21.13 p. m. no se realizó modificación alguna a ningún software electoral”, y explicó que las marcas de fecha y hora visibles correspondían a la habilitación de archivos para auditores de partidos; y no a ediciones del sistema.

Y, en consecuencia, la autoridad electoral defendió además el papel de las campañas en el control técnico. En su misiva remarcó que “es deber de los auditores de sistemas de las diferentes campañas políticas interpretar y comunicar de manera rigurosa la información técnica suministrada”, y advirtió que de lo contrario se producen “conclusiones erróneas o interpretaciones imprecisas, como al parecer de manera injustificada y peligrosa se está haciendo”.

Temas Relacionados

Gustavo PetroGustavo Petro fraude ColombiaElecciones en Colombia 2026Elecciones presidenciales 2026 ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Capturaron a 7 personas señaladas de presunto homicidio en Cali: 2 figuraban entre los más buscados

Las autoridades informaron que las detenciones se realizaron en operativos simultáneos en las comunas 19 y 20 de la capital del Valle, así como en Bogotá, contra oficinas de cobro y estructuras señaladas de hechos violentos

Capturaron a 7 personas señaladas de presunto homicidio en Cali: 2 figuraban entre los más buscados

Resultados de la Lotería de Boyacá de este sábado 6 de junio

Cada semana se realiza un sorteo en dónde están en juego varios millones de pesos

Resultados de la Lotería de Boyacá de este sábado 6 de junio

EN VIVO · Colombia se prepara para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales: Las votaciones en el exterior empezarán el 15 de junio

Los colombianos fuera del país podrán ejercer su derecho en 253 mesas ubicadas en 67 países

EN VIVO · Colombia se prepara para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales: Las votaciones en el exterior empezarán el 15 de junio

Celebran los hinchas de la selección Colombia: viajar a EE. UU. para disfrutar el mundial de fútbol ahora es más barato, esta es la razón

La cotización favorable del peso colombiano frente al dólar motiva más reservas e incentiva nuevas oportunidades para los viajeros que buscan experiencias internacionales únicas durante el mayor torneo de fútbol, en un contexto de volatilidad política y financiera regional

Celebran los hinchas de la selección Colombia: viajar a EE. UU. para disfrutar el mundial de fútbol ahora es más barato, esta es la razón

Resultados de la Lotería de Bogotá hoy, 4 de junio de 2026: número ganador

Lotería de Bogotá realiza un sorteo a la semana, todos los jueves, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Resultados de la Lotería de Bogotá hoy, 4 de junio de 2026: número ganador
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Calarcá’ secuestraron a cuatro personas y quemaron dos viviendas en Remedios, Antioquia: Gobernador confirmó tres muertos

Disidencias de ‘Calarcá’ secuestraron a cuatro personas y quemaron dos viviendas en Remedios, Antioquia: Gobernador confirmó tres muertos

La nueva arma que se está desarrollando en Indumil para el Ejército Nacional: la versión antidrón de una escopeta

Decretan confinamiento en San José del Guaviare por crisis humanitaria causada por las disidencias de las Farc

Tras condena a Santiago Uribe Vélez, se manifestaron las víctimas del proceso: “Ya se puede decir que el señor es un paramilitar”

Así fue el asesinato del conductor Camilo Barrientos por el que condenaron a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe

ENTRETENIMIENTO

Encontraron el amor en ‘La casa de los famosos Colombia’: Norma Nivia y Mateo Varela se casan

Encontraron el amor en ‘La casa de los famosos Colombia’: Norma Nivia y Mateo Varela se casan

Karol G se robó todas las miradas en el Grand Prix de Mónaco de la Fórmula 1

Karol G hizo sorpresiva aparición en Estocolmo, mientras se prepara para su gira: su apariencia llamó la atención

Emiro Navarro habría sido víctima de hurto en su paso por Cartagena: amigo del influencer contó lo ocurrido

Sofía Vergara y su mensaje de fraternidad en la víspera del Mundial 2026: “Este es un momento de pasarla bien”

Deportes

Reinaldo Rueda se refirió a la posibilidad de regresar Atlético Nacional: “Esperaremos que termine el Mundial 2026″

Reinaldo Rueda se refirió a la posibilidad de regresar Atlético Nacional: “Esperaremos que termine el Mundial 2026″

Colombia vs. Jordania - EN VIVO: siga aquí la titular de la Tricolor y el último partido amistoso de la antes del Mundial

La selección Colombia está entre el top 10 de ‘The Athletic’ para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Entrenador de Portugal preocupado por la expulsión de Rafa Leão de cara al partido contra la selección Colombia en el Mundial: “Eso puede pasar”

Redes sociales de Yerry Mina se llenaron de comentarios racistas tras publicación de Gustavo Petro comparando su relación con Álvaro Uribe