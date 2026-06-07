Colombia

Por los apagones en Cuba, Vicky Dávila pidió a los colombianos elegir bien en las elecciones: “Tenemos una sola oportunidad”

A pocas semanas de la segunda vuelta presidencial, la crisis energética que mantiene a más de la mitad de la isla caribeña bajo apagones simultáneos fue utilizada por la periodista para advertir sobre el rumbo político de Colombia

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La candidata presidencial, Vicky Dávila advirtió sobre posibles movilizaciones sociales si el mandatario desconoce los resultados de las elecciones - crédito Lina Gasca/Colprensa
Vicky Dávila advirtió que si Colombia no elegía bien a su próximo presidente, los riesgos de llegar a ser como Cuba podrían crecer - crédito Lina Gasca/Colprensa

La advertencia sobre una nueva jornada de apagones masivos en Cuba fue aprovechada por la periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila para enviar un mensaje político de cara a las elecciones en Colombia. A través de su cuenta en la red social X, la comunicadora instó a los ciudadanos a reflexionar sobre su voto en la segunda vuelta presidencial del 21 de junio y vinculó la crisis energética de la isla con el rumbo que, a su juicio, no debería seguir el país.

“Elijamos bien para no terminar como Cuba. Tenemos una sola oportunidad para corregir el rumbo de Colombia”, escribió Dávila, en una publicación que rápidamente generó reacciones y reavivó el debate sobre el modelo político y económico en disputa. Y es que la segunda vuelta enfrentará a dos corrientes históricamente opuestas: la derecha, representada por Abelardo de la Espriella, y la izquierda, encabezada por Iván Cepeda.

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El mensaje de la periodista se produjo luego de que se conociera que Cuba vivirá este domingo una de las jornadas más críticas del año en materia eléctrica. Según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE), recopilados por la Agencia EFE, durante el horario de mayor demanda, en la tarde-noche, el 66% del país quedará afectado de manera simultánea por apagones; en promedio, cada región contará con apenas un par de horas de suministro eléctrico.

La periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila aprovechó la crisis energética en Cuba para enviar un mensaje directo a los votantes colombianos - crédito @VickyDavilaH/X
La periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila aprovechó la crisis energética en Cuba para enviar un mensaje directo a los votantes colombianos - crédito @VickyDavilaH/X

Crisis energética en Cuba: 66% del país afectado por apagones

La previsión indica que la capacidad de generación será de 1.060 megavatios frente a una demanda máxima estimada en 3.050 MW. El déficit alcanzará los 1.990 megavatios (MW) y la afectación programada ascenderá a 2.020 MW, como parte de los cortes planificados para evitar interrupciones desordenadas del sistema.

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La crisis energética cubana se ha profundizado en los últimos meses, ya que el propio Gobierno calificó la situación como “crítica”, con apagones en La Habana que superan las 22 horas diarias y cortes de hasta dos días consecutivos en otras provincias. Actualmente, once de las 16 unidades termoeléctricas del país están fuera de servicio por averías o mantenimiento.

Entre ellas se encuentra la central Antonio Guiteras, la mayor generadora de la isla y con más de 38 años de explotación, que se desconectó del Sistema Eléctrico Nacional por segunda vez en la última semana. Solo en mayo salió de operación en cinco ocasiones y acumula trece interrupciones desde el 1 de enero, la mitad atribuidas a fallas en la caldera, uno de sus componentes esenciales.

Las termoeléctricas, responsables del 40% de la generación eléctrica mediante el uso de crudo nacional, enfrentan problemas estructurales derivados de su obsolescencia y del déficit crónico de inversiones.

En La Habana, los apagones superan las 22 horas diarias y en otras provincias pueden extenderse hasta por dos días consecutivos - crédito Europa Press
En La Habana, los apagones superan las 22 horas diarias y en otras provincias pueden extenderse hasta por dos días consecutivos - crédito Europa Press

A esto se suma la escasez de combustible asociada al bloqueo petrolero de Estados Unidos, lo que mantiene paralizados motores de generación que utilizan diésel y fueloil y que aportan otro 40% del suministro. Además, 106 centrales de generación distribuida, dos plantas flotantes y dos instalaciones que operan con fuel permanecen fuera de servicio por falta de combustible.

El 20% restante del mix energético cubano proviene del gas y de fuentes renovables, especialmente de la energía solar impulsada con apoyo chino; sin embargo, estudios independientes estiman que serían necesarios entre USD 8.000 y USD 10.000 millones para recuperar el sistema eléctrico.

Los apagones se convirtieron, además, en uno de los principales detonantes del descontento social, con protestas focalizadas y pacíficas registradas en las últimas semanas, principalmente en La Habana.

Cuba tiene varios apagones y más del 50% del territorio es afectado - crédito Ramón Espinosa/AP Photo
Cuba tiene varios apagones y más del 50% del territorio es afectado - crédito Ramón Espinosa/AP Photo

Elecciones en Colombia 2026: Cuba como referencia en el debate político

Frente a esta situación, Vicky Dávila retomó un argumento recurrente en el debate político colombiano, en el que el caso cubano es citado durante años como advertencia frente a proyectos de izquierda.

Este discurso ya había cobrado fuerza en 2022, cuando Gustavo Petro se convirtió en el primer presidente de izquierda del país, momento en el que sectores opositores alertaron sobre un eventual deterioro institucional y económico similar al de la isla.

Aunque esos temores no se materializaron en los términos planteados entonces, la comparación persiste en la discusión pública, especialmente en un escenario electoral dividido. Con su pronunciamiento, la periodista reforzó esa narrativa y situó la jornada democrática del 21 de junio como un punto de inflexión sobre el rumbo político y económico de Colombia.

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