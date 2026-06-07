María José Pizarro no acompañó en tarima a Iván Cepeda en eventos clave: crecen especulaciones por su ausencia en la recta final de campaña

La senadora María José Pizarro se desempeña como la jefa de debate del candidato Iván Cepeda, aunque su ausencia en eventos del congresista ha generado inquietudes - crédito María José Pizarro/Facebook

La ausencia de la senadora María José Pizarro junto a Iván Cepeda en actos recientes de la campaña presidencial del oficialismo han alimentado algunas versiones en las redes sociales sobre una supuesta tensión interna en el Pacto Histórico tras la primera vuelta presidencial: en la que la derrota del congresista ante el ultraderechista Abelardo de la Espriella dejó una serie de interrogantes abiertos.

Un tema que surge justo cuando la candidatura del continuismo entró en la recta final hacia la segunda vuelta del 21 de junio. La incógnita creció porque Pizarro, que ocupa la jefatura de debate y el liderazgo de alianzas estratégicas, no apareció en Marcha Carnaval por la vida en Ibagué, el viernes 5 de junio, ni en el encuentro previo con barras en el que el candidato recibió la camiseta de la Selección Colombia. Tampoco en la visita reciente a Cali (Valle del Cauca).

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La discusión tomó fuerza después de que el periodista Jacobo Solano preguntó en las redes sociales por qué Pizarro “ya no está al lado del candidato Cepeda” y si era cierto que la responsabilizaban por la derrota en primera vuelta. En las imágenes de esos eventos, la que sí apareció junto al aspirante fue la exministra de Ambiente Susana Muhamad, que se le vio como asistente del senador en las actividades.

A través de su perfil de X, el periodista Jacobo Solano hizo un llamativo interrogante sobre la ausencia de la senadora María José Pizarro - crédito @JACOBOSOLANOC/X

Aunque en las plataformas digitales la senadora ha compartido algunas de las actividades de la campaña, en sus post no se le ha visto junto al aspirante: una de esas informaciones está relacionada con el ataque que sufrió el ‘Ivanchomóvil’ en Bogotá. “Rechazamos de manera categórica esta escalada de violencia, ataques e intimidaciones contra nuestra fuerza política“, dijo Pizarro sobre el particular.

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Gustavo Bolívar, exprecandidato del Pacto y una de las voces más importantes de la colectividad de Gobierno, indicó en entrevista con Semana que el equipo de campaña aún está en redefinición tras la jornada del 31 de mayo y restó valor a la disputa por cargos. “Más que títulos o cargos dentro de la campaña es qué podemos hacer cada uno dentro de nuestras fortalezas”, expresó el excongresista.

Con este mensaje en X, se pudo evidenciar cómo la senadora María José Pizarro sigue activa en redes con la campaña de Iván Cepeda - crédito @PizarroMariaJo/X

Campaña de Iván Cepeda estaría en reacomodos, pero no se refirió a una ruptura con María José Pizarro

Aunque no fue preguntado puntualmente por este episodio, sino por lo que parecían ser diferencias entre Pizarro y la fórmula vicepresidencial Aída Quilcué, Bolívar se refirió, entre otros asuntos, al poco tiempo que, según dijo, ha tenido el entorno de Cepeda para estructurar tareas. Y explicó que están definiendo funciones en áreas como el recorrido por el país, las redes sociales y los aportes programáticos.

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La gran pregunta es si, tras los resultados de la primera vuelta, en la que Cepeda obtuvo el 40,90% de los votos, frente al 43,74% de De la Espriella, Pizarro fue o no relegada del cuadro principal de la campaña, a juzgar por su ausencia. Para Bolívar, lo que sí es claro es que no hay diferencias entre las senadoras, como se rumoró tras la escogencia de Quilcué como compañera del aspirante de Gobierno.

La designación de Aída Quilcué como fórmula vicepresidencial sigue siendo tema de consulta

Y es que la determinación del senador de no escoger a Pizarro como compañera de fórmula. y sí a la congresista indígena, sigue siendo un asunto que causa ciertas preguntas. La discusión adquirió un nuevo tono cuando circularon imágenes en las que se la veía seria durante un momento compartido con Quilcué, en una escena que dio pie a preguntas sobre presunta incomodidad o maltrato político.

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En la entrevista al referido medio, Bolívar rechazó esa lectura, aunque admitió que el gesto llamó la atención. “Esa postura de ella ahí es rara”, dijo el exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), al hacer claridad en el episodio en una jornada extensa de espera en la oficina del registrador nacional Hernán Penagos para completar ese día la inscripción de Iván Cepeda.

En Ibagué, durante la Marcha Carnaval, la que estuvo al lado del candidato Iván Cepeda fue la exministra de Ambiente Susana Muhamad - crédito @IvanCepedaCast/X

De hecho, Bolívar fue enfático en señalar que no veía en Pizarro una reacción adversa al nombramiento de Quilcué. “Yo no creo que ella haya tomado mal el nombramiento de Aída. Son amigas, yo las vi conversando animadamente y seguramente la va a acompañar”, afirmó el político cundinamarqués, que se refirió a una agitada jornada. “De pronto cansada, no sé”, remarcó.

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Infobae Colombia intentó contactarse con el equipo de la senadora Pizarro para conocer la versión sobre el supuesto alejamiento del grupo principal de la congresista, pero no fue posible establecer contacto. La política tampoco se ha expresado en redes sociales sobre este suceso, pero sí llama la atención que la que tuvo un rol central como jefa de debate haya desaparecido de la tarima del candidato.