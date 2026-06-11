Colombia

El Gobierno Petro suspenderá los pagos de programas sociales de Prosperidad Social durante la segunda vuelta electoral del 21 de junio

La entidad advirtió que programas como Renta Ciudadana, Devolución del IVA, Renta Joven y Colombia Mayor no están condicionados a la elección de Presidencia y Vicepresidencia

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710.000 beneficiarios recibirán transferencias monetarias por 324.897 millones de pesos - crédito Prosperidad Social
Mauricio Rodríguez Amaya afirmó que el blindaje electoral busca proteger a los beneficiarios de Prosperidad Social y garantizar la transparencia en la democracia - crédito Prosperidad Social

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social anunció la suspensión temporal de los pagos de sus programas de transferencias monetarias durante la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, como parte de un conjunto de medidas de “blindaje electoral” destinadas a garantizar la transparencia y proteger a los beneficiarios de posibles presiones o usos indebidos de los recursos sociales en el proceso democrático.

La entidad informó que las entregas correspondientes al quinto ciclo del programa Colombia Mayor, que beneficia a tres millones de personas mayores en todo el país, se realizarán hasta el 18 de junio. Los pagos se suspenderán los días 19, 20 y 21 de junio y se retomarán entre el 22 y el 24 de junio, evitando así cualquier interferencia con la jornada electoral.

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El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, explicó que “el blindaje electoral es una medida de protección para los beneficiarios y participantes de los programas sociales de la entidad y para la democracia. Las transferencias se suspenden únicamente durante el fin de semana electoral y se reanudan de inmediato para garantizar que todos los beneficiarios reciban sus recursos de manera segura y transparente”.

Prosperidad Social explicó que el blindaje electoral busca evitar la manipulación política, la desinformación y el condicionamiento de los recursos sociales por razones electorales - crédito Prosperidad Social
Prosperidad Social explicó que el blindaje electoral busca evitar la manipulación política, la desinformación y el condicionamiento de los recursos sociales por razones electorales - crédito Prosperidad Social

Blindaje electoral: protección frente a la manipulación política

Según Prosperidad Social, el blindaje electoral consiste en un paquete de acciones preventivas concebidas para asegurar la transparencia en la entrega de transferencias monetarias y evitar que los programas sociales sean utilizados con fines políticos o como instrumentos de presión. La intención es proteger a las personas beneficiarias de cualquier intento de manipulación, desinformación o condicionamiento de su acceso a los recursos por razones electorales.

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Durante este período, la entidad hará llegar 649.192 millones de pesos a las personas mayores beneficiarias del programa Colombia Mayor, recursos que serán entregados a través de SuperGiros y SuRed, operadores con presencia en zonas urbanas y rurales de todo el país. Para el ciclo anterior, Prosperidad Social registró una efectividad del 94% en la entrega de transferencias, lo que demuestra la capacidad operativa del programa para garantizar la protección económica de la población mayor, según cifras oficiales.

El quinto ciclo de Colombia Mayor se pagará hasta el 18 de junio, se pausará del 19 al 21 y se reanudará entre el 22 y el 24 de junio - crédito Prosperidad Social
El quinto ciclo de Colombia Mayor se pagará hasta el 18 de junio, se pausará del 19 al 21 y se reanudará entre el 22 y el 24 de junio - crédito Prosperidad Social

Alerta ante posibles fraudes y manipulación electoral

La entidad advirtió a los beneficiarios de programas como Renta Ciudadana, Devolución del IVA, Renta Joven y Colombia Mayor que ninguno de estos está condicionado a la contienda electoral por la Presidencia y Vicepresidencia de la República. Prosperidad Social alertó sobre campañas electorales que puedan intentar utilizar el nombre de la institución o de los programas sociales para inducir la participación política o condicionar los pagos al voto de los beneficiarios.

Se hizo un llamado a denunciar a cualquier persona o grupo político que prometa la inclusión en los programas sociales a cambio del voto, o que amenace con excluir a los beneficiarios por razones políticas. Para estos fines, la entidad dispone de varios canales oficiales, entre ellos el correo electrónico soytransparente@prosperidadsocial.gov.co, la página web oficial y canales específicos de denuncia y consulta.

Calendario de pagos y operadores autorizados

El quinto ciclo de transferencias de Colombia Mayor se desarrollará hasta el 24 de junio, con la suspensión puntual durante el fin de semana electoral. Los recursos podrán reclamarse en más de 31.000 puntos habilitados por SuperGiros y SuRed en todo el territorio nacional. Prosperidad Social recomendó a los beneficiarios mantener sus datos de contacto actualizados y acudir únicamente a los puntos autorizados para evitar fraudes o intermediaciones indebidas.

Tercer ciclo de pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA inicia el 6 de agosto - crédito Prosperidad Social
La entidad advirtió que programas como Renta Ciudadana, Devolución del IVA, Renta Joven y Colombia Mayor no están condicionados a la elección de Presidencia y Vicepresidencia - crédito Prosperidad Social

La entidad insistió en que todos los trámites ante Prosperidad Social son gratuitos y que la información sobre fechas, lugares y condiciones de pago debe consultarse exclusivamente a través de los canales oficiales. Entre ellos se encuentran la página web institucional, el canal de WhatsApp y el formulario web para peticiones y denuncias.

Como parte del proceso de modernización, Prosperidad Social avanza en la implementación de mecanismos que faciliten el acceso directo a los recursos, como el registro de cuentas bancarias y billeteras digitales. Las herramientas buscan agilizar y asegurar la entrega de los incentivos, reducir los desplazamientos y eliminar la necesidad de intermediarios, en especial para la población mayor.

La entidad informó que la transición a estos nuevos métodos será gradual, acompañada de estrategias de orientación y apoyo para los beneficiarios, con el objetivo de facilitar su inclusión en el sistema financiero nacional.

Renta Ciudadana-Colombia
Prosperidad Social pidió denunciar ofertas de inclusión en programas sociales a cambio del voto y recordó que los trámites solo se hacen por canales oficiales y gratuitos - crédito Prosperidad Social

Otros programas y cobertura nacional

Respecto a los demás programas, el director de Prosperidad Social anunció que el ciclo tres de transferencias de Renta Ciudadana y Devolución del IVA comenzará el 16 de junio, una vez se reciba la información necesaria de la Registraduría sobre la supervivencia de los beneficiarios. La cobertura nacional de estos pagos se realiza también por medio de la unión temporal de SuRed y SuperGiros bajo la modalidad de giro.

Hasta la fecha, el Gobierno nacional, bajo la presidencia de Gustavo Petro, ha entregado 5,1 billones de pesos con Renta Ciudadana y 3,2 billones de pesos con Devolución del IVA, beneficiando a más de tres millones de hogares en situación de pobreza. Los programas buscan aportar a la superación de la pobreza, fomentar la movilidad social y mitigar el impacto del impuesto sobre las ventas en los hogares más vulnerables.

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