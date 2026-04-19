Más de 20 menores fueron descubiertos ingiriendo alcohol en un bar en el sur de Bogotá: esto dijeron las autoridades

Ocho menores de edad encontrados consumiendo alcohol fueron trasladados al Hospital de Kennedy para valoración médica - crédito Secretaría de Seguridad Bogotá

El hallazgo de 26 menores de edad en el interior de un bar en el sur de Bogotá encendió las alarmas de las autoridades distritales. Durante una inspección realizada por la Policía, la Secretaría de Seguridad y la Alcaldía de Kennedy, los adolescentes fueron sorprendidos consumiendo bebidas alcohólicas en un establecimiento nocturno.

Durante la revisión de un establecimiento nocturno, las autoridades encontraron a varios adolescentes consumiendo bebidas alcohólicas.

La presencia de menores en el bar llevó al cierre temporal del local y a la implementación inmediata de medidas para resguardar su integridad.

De los 26 jóvenes detectados, 19 fueron entregados a sus familias bajo el compromiso de mayor supervisión. Los otros ocho fueron trasladados al Hospital de Kennedy para una valoración médica y continuar el proceso de seguimiento. La intervención permitió, además, aplicar protocolos para garantizar la seguridad de los menores y prevenir futuras situaciones de riesgo.

La megatoma policial en Kennedy permitió rescatar a 26 menores de edad localizados en un bar de Bogotá - crédito Secretaría de Seguridad Bogotá

La intervención formó parte de una megatoma enfocada en combatir el homicidio y el microtráfico en la localidad. Las autoridades adelantaron labores de inspección, vigilancia y control, incluyendo la verificación de antecedentes tanto de los presentes como del personal del lugar.

Decomiso de licor adulterado y armas blancas

En el transcurso del operativo, las autoridades también inspeccionaron una cigarrería ubicada sobre la avenida Primero de Mayo. En ese lugar, fueron incautadas 41 botellas de licor adulterado que estaban siendo comercializadas al público, lo que representaba un riesgo para la salud de los consumidores.

El negocio fue suspendido inmediatamente por la venta de estos productos irregulares, de acuerdo con los resultados de la inspección oficial.

Además, durante las requisas, se incautaron diversas armas cortopunzantes y dosis de marihuana, lo que reforzó la alerta sobre la seguridad en la zona intervenida.

La comercialización de licor adulterado en Bogotá representa un grave riesgo para la salud pública, advierten autoridades - crédito Secretaría de Seguridad Bogotá

El operativo involucró la coordinación de varias entidades distritales, que desplegaron acciones en puntos críticos de Kennedy.

Las autoridades informaron que estos controles continuarán en diferentes barrios donde se han identificado problemáticas similares. Además, hicieron un llamado a los padres para que estén atentos al paradero de sus hijos y eviten que frecuenten sitios donde puedan estar expuestos a situaciones peligrosas.

De igual manera, reiteraron su compromiso de mantener estos controles para reducir los riesgos y fortalecer la protección de la comunidad frente a prácticas ilegales y productos peligrosos.

Menores de edad en un bar

La presencia de menores en bares puede desencadenar consecuencias legales inmediatas tanto para los responsables del menor como para los dueños del establecimiento. Cuando la Policía de Infancia y Adolescencia encuentra a un adolescente en un bar o consumiendo licor, el caso se traslada de forma automática a instancias de protección estatal.

Las autoridades activan protocolos destinados a salvaguardar los derechos del menor. De manera simultánea, se evalúa el entorno familiar para determinar si existen factores de riesgo adicionales o negligencias previas que puedan haber facilitado la situación.

Un establecimiento fue suspendido tras ser vinculado a la venta ilegal de productos irregulares, según reportó la Secretaría de Seguridad - crédito Mebog

El proceso involucra la actuación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), que designa un grupo interdisciplinario conformado por psicólogos, trabajadores sociales y defensores de familia. Estos profesionales desarrollan una valoración que abarca los ámbitos emocional, social y familiar del menor.

Cuando se trata de un primer episodio, a los padres o acudientes se les exige la firma de un compromiso formal. En este documento, se obligan a reforzar el control y la supervisión sobre el adolescente, con el objetivo de prevenir futuras exposiciones a ambientes no aptos.

Si la situación se repite, las autoridades intensifican la vigilancia y profundizan el análisis sobre posibles vulneraciones de derechos. El Icbf puede programar visitas domiciliarias, entrevistas y evaluaciones periódicas, e incluso derivar al menor a programas de prevención de consumo de alcohol o sustancias psicoactivas.

En los casos de negligencia grave, la respuesta estatal adquiere un carácter más severo: se contempla la posibilidad de retirar la custodia a los padres y ubicar al menor en un hogar de paso, siempre priorizando la protección integral del niño o adolescente.