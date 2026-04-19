Colombia

Más de 20 menores fueron descubiertos ingiriendo alcohol en un bar en el sur de Bogotá: esto dijeron las autoridades

Un operativo en la localidad de Kennedy permitió identificar a menores dentro de un bar y suspender una cigarrería donde se hallaron múltiples botellas no autorizadas

Guardar
Ocho menores de edad encontrados consumiendo alcohol fueron trasladados al Hospital de Kennedy para valoración médica - crédito Secretaría de Seguridad Bogotá
Ocho menores de edad encontrados consumiendo alcohol fueron trasladados al Hospital de Kennedy para valoración médica - crédito Secretaría de Seguridad Bogotá

El hallazgo de 26 menores de edad en el interior de un bar en el sur de Bogotá encendió las alarmas de las autoridades distritales. Durante una inspección realizada por la Policía, la Secretaría de Seguridad y la Alcaldía de Kennedy, los adolescentes fueron sorprendidos consumiendo bebidas alcohólicas en un establecimiento nocturno.

Durante la revisión de un establecimiento nocturno, las autoridades encontraron a varios adolescentes consumiendo bebidas alcohólicas.

La presencia de menores en el bar llevó al cierre temporal del local y a la implementación inmediata de medidas para resguardar su integridad.

De los 26 jóvenes detectados, 19 fueron entregados a sus familias bajo el compromiso de mayor supervisión. Los otros ocho fueron trasladados al Hospital de Kennedy para una valoración médica y continuar el proceso de seguimiento. La intervención permitió, además, aplicar protocolos para garantizar la seguridad de los menores y prevenir futuras situaciones de riesgo.

La megatoma policial en Kennedy permitió rescatar a 26 menores de edad localizados en un bar de Bogotá - crédito Secretaría de Seguridad Bogotá
La megatoma policial en Kennedy permitió rescatar a 26 menores de edad localizados en un bar de Bogotá - crédito Secretaría de Seguridad Bogotá

La intervención formó parte de una megatoma enfocada en combatir el homicidio y el microtráfico en la localidad. Las autoridades adelantaron labores de inspección, vigilancia y control, incluyendo la verificación de antecedentes tanto de los presentes como del personal del lugar.

Decomiso de licor adulterado y armas blancas

En el transcurso del operativo, las autoridades también inspeccionaron una cigarrería ubicada sobre la avenida Primero de Mayo. En ese lugar, fueron incautadas 41 botellas de licor adulterado que estaban siendo comercializadas al público, lo que representaba un riesgo para la salud de los consumidores.

El negocio fue suspendido inmediatamente por la venta de estos productos irregulares, de acuerdo con los resultados de la inspección oficial.

Además, durante las requisas, se incautaron diversas armas cortopunzantes y dosis de marihuana, lo que reforzó la alerta sobre la seguridad en la zona intervenida.

La comercialización de licor adulterado en Bogotá representa un grave riesgo para la salud pública, advierten autoridades - crédito Secretaría de Seguridad Bogotá
La comercialización de licor adulterado en Bogotá representa un grave riesgo para la salud pública, advierten autoridades - crédito Secretaría de Seguridad Bogotá

El operativo involucró la coordinación de varias entidades distritales, que desplegaron acciones en puntos críticos de Kennedy.

Las autoridades informaron que estos controles continuarán en diferentes barrios donde se han identificado problemáticas similares. Además, hicieron un llamado a los padres para que estén atentos al paradero de sus hijos y eviten que frecuenten sitios donde puedan estar expuestos a situaciones peligrosas.

De igual manera, reiteraron su compromiso de mantener estos controles para reducir los riesgos y fortalecer la protección de la comunidad frente a prácticas ilegales y productos peligrosos.

Menores de edad en un bar

La presencia de menores en bares puede desencadenar consecuencias legales inmediatas tanto para los responsables del menor como para los dueños del establecimiento. Cuando la Policía de Infancia y Adolescencia encuentra a un adolescente en un bar o consumiendo licor, el caso se traslada de forma automática a instancias de protección estatal.

Las autoridades activan protocolos destinados a salvaguardar los derechos del menor. De manera simultánea, se evalúa el entorno familiar para determinar si existen factores de riesgo adicionales o negligencias previas que puedan haber facilitado la situación.

Algunas señales que presentan las botellas y etiquetas pueden indicar que el licor es adulterado - crédito Mebog
Un establecimiento fue suspendido tras ser vinculado a la venta ilegal de productos irregulares, según reportó la Secretaría de Seguridad - crédito Mebog

El proceso involucra la actuación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), que designa un grupo interdisciplinario conformado por psicólogos, trabajadores sociales y defensores de familia. Estos profesionales desarrollan una valoración que abarca los ámbitos emocional, social y familiar del menor.

Cuando se trata de un primer episodio, a los padres o acudientes se les exige la firma de un compromiso formal. En este documento, se obligan a reforzar el control y la supervisión sobre el adolescente, con el objetivo de prevenir futuras exposiciones a ambientes no aptos.

Si la situación se repite, las autoridades intensifican la vigilancia y profundizan el análisis sobre posibles vulneraciones de derechos. El Icbf puede programar visitas domiciliarias, entrevistas y evaluaciones periódicas, e incluso derivar al menor a programas de prevención de consumo de alcohol o sustancias psicoactivas.

En los casos de negligencia grave, la respuesta estatal adquiere un carácter más severo: se contempla la posibilidad de retirar la custodia a los padres y ubicar al menor en un hogar de paso, siempre priorizando la protección integral del niño o adolescente.

Temas Relacionados

Menores tomando licor BogotáBar en Kennedydolescentes consumiendo bebidas alcohólicasLicor adulteradoColombia-Noticias

Más Noticias

Costa de Marfil en el top 3 de la selecciones más jóvenes del Mundial 2026: las selecciones africanas lideran el ránking

Adama Diallo, Ousmane Diomande y Martial Godo son tres de los jugadores más jóvenes de la selección africana que pintan para ser figura en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Costa de Marfil en el top 3 de la selecciones más jóvenes del Mundial 2026: las selecciones africanas lideran el ránking

Gustavo Petro se refirió al fallecimiento del exrector de la Universidad Nacional Víctor Manuel Moncayo: “Diferente pensamiento”

En su pronunciamiento, el presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar a la junta directa del Banco de la República

Gustavo Petro se refirió al fallecimiento del exrector de la Universidad Nacional Víctor Manuel Moncayo: “Diferente pensamiento”

Resultado Chontico Día hoy 19 de abril

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur de Colombia

Resultado Chontico Día hoy 19 de abril

Policía capturó a hombre que llevaba un ‘arsenal’ de medicamentos en Cúcuta: los productos cuestan más de 10 millones

El sujeto no pudo acreditar la procedencia ni el destino de los productos valorados en millones de pesos, por lo cual permanece bajo custodia policial mientras avanza la indagación sobre el tráfico de medicinas en la ciudad

Policía capturó a hombre que llevaba un ‘arsenal’ de medicamentos en Cúcuta: los productos cuestan más de 10 millones

Colombia vs. Argentina - EN VIVO: siga aquí la final del Campeonato Sudamericano Sub17 de la Conmebol

La selección Tricolor eliminó a Brasil en las semifinales y jugará por segundo año consecutivo la final del Sudamericano Sub17, el cual ganó en una sola ocasión

Colombia vs. Argentina - EN VIVO: siga aquí la final del Campeonato Sudamericano Sub17 de la Conmebol
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

ENTRETENIMIENTO

Edición 42 de los Premios India Catalina, en Cartagena: esta es la lista completa de los ganadores 2026

Edición 42 de los Premios India Catalina, en Cartagena: esta es la lista completa de los ganadores 2026

En imágenes, así fue la boda de Daniela Ospina y Gabriel Coronel en Medellín

A semanas del concierto de Shakira en Copacabana, hallaron un artefacto sospechoso que tuvo que ser retirado por autoridades antiexplosivos

Jhorman Toloza confirmó su ruptura con Alexa Torrex tras el beso con Tebi Bernal en ‘La casa de los famosos Colombia’

Madonna, Maluma, Duplat, Nanpa Básico, Enrique Bunbury y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Deportes

Costa de Marfil en el top 3 de la selecciones más jóvenes del Mundial 2026: las selecciones africanas lideran el ránking

Costa de Marfil en el top 3 de la selecciones más jóvenes del Mundial 2026: las selecciones africanas lideran el ránking

Colombia vs. Argentina - EN VIVO: siga aquí la final del Campeonato Sudamericano Sub17 de la Conmebol

Bayern Múnich campeón de la Bundesliga: Doblete de asistencias de Luis Díaz para que los bávaros se consagren en la Bundesliga 2025-2026

Luis Díaz campeón con Bayern Múnich de la Bundesliga: así quedó el palmarés de títulos del colombiano

Bayern Múnich campeón de la Bundesliga: Luis Díaz es el tercer colombiano campeón en Alemania con los bávaros