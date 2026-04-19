Colombia

Álvaro Uribe confesó cuál es su primera súplica cuando asiste a la misa de los domingos: “Señor, líbrame de...”

El expresidente colombiano reveló que, dentro de sus encuentros religiosos, hace súplicas para evitar nuevas confrontaciones con el mandatario Gustavo Petro

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Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia - crédito Lina Gasca/Colprensa
Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia - crédito Lina Gasca/Colprensa

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, volvió a referirse sobre sus disputas políticas que frecuenta públicamente con el hoy mandatario de los colombianos Gustavo Petro.

El ex jefe de Estado entre 2002 y 2010 hizo su comentario contra el líder progresista colombiano, en medio de un evento político realizado en el municipio de Carmen de Viboral, en el departamento de Antioquia, donde reiteró su respaldo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia.

Incluso, reveló un momento personal que normalmente frecuenta los días domingos cuando asiste a los encuentros religiosos, y mencionó que, dentro de sus plegarias, hace una plegaria en mención al actual presidente colombiano.

El presidente Colombia, Gustavo Petro. EFE/ Alejandro Garcia
El presidente Colombia, Gustavo Petro. EFE/ Alejandro Garcia

A mí siempre me dan miedo los domingos. Yo le pido a Dios en misa: ‘Señor, líbrame de Petro, no lo dejes pensar en mí hoy’”, expresó el expresidente y líder natural del partido Centro Democrático, un comentario que fue tomado con humor entre los asistentes al encuentro político.

Siguiendo con su intervención, Uribe afirmó que constantemente Petro, en sus publicaciones en la red social X, lo responsabiliza de algún hecho en cuestión. “...porque el hombre de pronto se despierta tarde y ahí mismo le paso yo por la cabeza y me echa alguna culpa”, añadió.

El expresidente colombiano indicó que le teme a los domingos por cualquier comentario realizado por el presidente Petro en su cuenta de X - crédito Centro Democrático/X

De hecho, el exmandatario recordó una de las publicaciones realizadas por el dirigente de izquierda colombiana. “Él ahora dice, ahora dice Petro: ‘No, es que esa paloma, el uribismo, no me dejan pagarle a los ancianos’”, manifestó Uribe, en referencia a las críticas de Petro frente a la demanda interpuesta por la senadora Paloma Valencia contra la Reforma Pensional, que fue aprobada en el Congreso desde 2024 y sigue en estudio por la Corte Constitucional.

Así mismo, Uribe confesó que, durante la Semana Santa (del 29 de marzo al 5 de abril), “le estaba pidiendo yo perdón a la Virgen del Carmen, porque recé menos, recé muy poquito por pelear con Petro y Cepeda”.

La entrevista en vivo que WestCOL realizó al presidente Gustavo Petro en marzo de 2025 marcó un hito para el streaming colombiano, al reunir a más de un millón de espectadores - crédito WestCOL / Kick
La entrevista en vivo que WestCOL realizó al presidente Gustavo Petro en marzo de 2025 marcó un hito para el streaming colombiano, al reunir a más de un millón de espectadores - crédito WestCOL / Kick

Uribe y su pelea con Petro frente a educación

De igual manera, el expresidente retomó su discusión con Gustavo Petro frente a la entrevista concedida con el streamer colombiano Luis Fernando Villa Álvarez, conocido popularmente como Westcol, en el que el actual mandatario hizo un balance sobre la construcción de centros educativos en el país.

Pero es que el hombre le dijo a Westcol que había creado no sé cuántas universidades. Prometió cien, ha hecho una. Prometió 500.000 cupos escolares, lleva 100.000”, denunció.

El exmandatario cuestionó la entrega de centros educativos durante su administración - crédito Centro Democrático/X

También, el exmandatario criticó la propuesta de gratuidad realizada en el actual Gobierno y recordó lo hecho por el expresidente Iván Duque.

“El gran avance de gratuidad de Duque. Duque dejó 720.000 cupos universitarios gratuitos. Reconozcamos lo de Petro, él ha dado gratuidad a otros 200.000. Pero uno tiene que ser muy cuidadoso con las cifras, porque el pueblo colombiano es muy exigente y la información debe servir para que la ciudadanía le pueda exigir al gobernante”, manifestó.

El colegio-universidad de El Tarra, inaugurado en diciembre de 2025, permanece cerrado por falta de agua, alcantarillado y energía eléctrica- crédito Presidencia de la República/Colprensa
Uribe cuestionó la entrega de centros educativos en el Gobierno Petro - crédito Presidencia de la República/Colprensa

Acto seguido, Uribe arremetió contra Petro porque, según él, impulsó la creación de impuestos para las universidades privadas.

“Esta Universidad Católica de aquí tiene que pagar impuestos. La Autónoma tiene que pagar impuestos. Una universidad popular como la Universidad Minuto de Dios pagando impuestos, la Medellín, la Bolivariana. Ese odio a la educación privada, ese odio a cualquier colegio privado”, denunció.

Paloma Valencia y Álvaro Uribe - crédito @palomavalencial/Instagram
Paloma Valencia y Álvaro Uribe - crédito @palomavalencial/Instagram

Por ello, el expresidente indicó que su partido, al igual que en un eventual gobierno de la senadora Paloma Valencia, no lo permitirá.

“Paloma y el partido han dicho: ‘No, mire, hay que proteger la pública y la privada. Yo soy de la de Antioquia, pero ¿Cómo nos vamos a oponer a la universidad privada? ¿Cómo nos vamos a oponer a la Universidad Católica de Oriente, a ese tipo de universidades?’ Y Paloma ha dicho que quiere empezar con 180 o 200.000 muchachos de familias de bajos ingresos para que les entrega un bono y les dice: ‘Ustedes pueden ir al colegio público o al colegio privado que escojan y el gobierno paga’”, complementó.

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