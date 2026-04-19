Colombia

Gustavo Petro acusó a Daniel Noboa de “apoyar” el narcotráfico en Colombia: “Estos son los candidatos que dice el presidente de Ecuador”

El pronunciamiento del presidente colombiano se da luego de la columna de opinión publicada por el periodista Daniel Coronell, en la que menciona al candidato Abelardo de la Espriella

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Las tensiones entre Gustavo Petro y Daniel Noboa se incrementaron tras el anuncio del presidente Petro de denunciar penalmente al presidente de Ecuador - crédito Matías Delacroix/AP
Las tensiones entre Gustavo Petro y Daniel Noboa se incrementaron tras el anuncio del presidente Petro de denunciar penalmente al presidente de Ecuador - crédito Matías Delacroix/AP

Las tensiones entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, se intensificaron tras el reciente anuncio del mandatario colombiano de que presentará una demanda penal contra Daniel Noboa por calumnia.

Después de esa publicación, el mandatario colombiano volvió a referirse al presidente Daniel Noboa y lo acusó de supuestamente apoyar al narcotráfico en Colombia.

El mandatario colombiano realizó dos publicaciones, con la diferencia que en la segunda publicación compartió una foto en la que se ve al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/x
Gustavo Petro volvió a referirse al presidente Daniel Noboa y lo acusó de supuestamente apoyar al narcotráfico en Colombia - crédito @petrogustavo/x

Gustavo Petro cuestionó a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, por referirse públicamente a candidatos en Colombia, señalando que este tipo de declaraciones implican una injerencia en asuntos internos del país

El jefe de Estado afirmó que, bajo ese criterio, él también podría intervenir en la política de Ecuador y expresar apoyo en Colombia, en respuesta a las palabras del mandatario ecuatoriano.

“Estos son los candidatos que dice Daniel Noboa, presidente del Ecuador, como si tuviera derecho a intervenir en política de Colombia lo que me habilita a hacer lo mismo en Ecuador, apoyar en Colombia (sic)”, indicó Petro.

Acto seguido, el presidente Gustavo Petro acusó al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de supuestamente apoyar el narcotráfico en Colombia.

“Aquí si puedo comprobar que Noboa apoya es el narcotráfico en Colombia (sic)”, aseveró el mandatario colombiano.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro afirmó que, bajo ese criterio, él también podría intervenir en la política de Ecuador y expresar apoyo en Colombia - crédito @petrogustavo/X

El pronunciamiento del presidente colombiano se da luego de las afirmaciones recientes de su homólogo ecuatoriano a Semana, en las que expresó dudas sobre la visita de Gustavo Petro a Manta después de asumir el cargo, así como por la columna de Daniel Coronell en Cambio.

¿Qué dijo Daniel Coronell?

En una reciente columna de opinión publicada en Cambio, Daniel Coronell presentó una serie de señalamientos sobre las presuntas conexiones entre abogados reconocidos, figuras públicas y personas investigadas por delitos relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero.

Según Coronell, uno de los puntos centrales surgió de un pie de página en un memorial de defensa presentado por la abogada Silvia Piñera-Vásquez en el caso de Jorge Luis Hernández Villazón, conocido como “Boliche”, cuyo juicio se aproxima en Tampa, Florida. Coronell indicó que, de acuerdo con declaraciones de Salvatore Mancuso, Hernández Villazón habría introducido a Mancuso en el mundo del narcotráfico.

Coronell relató que Hernández Villazón se entregó a las autoridades estadounidenses en 2001 debido a una disputa con Mancuso, lo que posteriormente derivó en su papel como informante federal. Según el periodista, el año pasado fue detenido bajo acusaciones del FBI de cobrar elevadas sumas a delincuentes, prometiendo beneficios judiciales que no podía garantizar.

En el documento de defensa se mencionó que un “coconspirador 1” sería un abogado colombiano perteneciente a un bufete importante del país, encargado de representar a acusados enfrentando procesos de extradición. Coronell citó al periodista Gerardo Reyes de Univisión para identificar a ese abogado como Daniel Peñarredonda Gómez, antiguo socio de Abelardo de la Espriella.

Según la columna, Peñarredonda se habría vinculado a la firma de De la Espriella desde 2004 y habría acompañado a su socio en campañas y representaciones legales a favor de clientes de alto perfil, incluidos parapolíticos, mafiosos y contrabandistas.

Daniel Coronell - crédito @DCoronell/X
Daniel Coronell citó al periodista Gerardo Reyes de Univisión para identificar a ese abogado como Daniel Peñarredonda Gómez, antiguo socio de Abelardo de la Espriella. - crédito @DCoronell/X

Coronell también mencionó la relación de Peñarredonda con la defensa de David Murcia Guzmán, así como su papel como apoderado especial de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, ante la Policía Fiscal y Aduanera. Además, se refirió a publicaciones y declaraciones que asocian a Peñarredonda y su familia con figuras como Álex Saab y Camila Fabri.

En la columna se señaló la existencia de una fotografía publicada por Gonzalo Guillén en la que aparecen Hernández Villazón y De la Espriella juntos en una oficina en Miami, acompañados de otras personas, entre ellas el exarquero José Luis Chilavert. Coronell afirmó que, a través de la empresa de Hernández Villazón, se habrían realizado transferencias millonarias desde fondos vinculados a Álex Saab, destinadas presuntamente al pago de honorarios legales. Según el texto, parte de estos fondos terminó en cuentas del profesor universitario Bruce Bagley, quien fue condenado por lavado de activos.

Finalmente, Coronell se refirió a los recientes nombramientos de Daniel Quintero y Jorge Iván Ospina en entidades de salud, atribuyéndoles un impacto negativo en la percepción de los usuarios y en la transparencia de las investigaciones en curso.

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