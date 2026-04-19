Gustavo Petro se refirió al fallecimiento del exrector de la Universidad Nacional Víctor Manuel Moncayo: “Diferente pensamiento”

La muerte de Victor Manuel Moncayo fue confirmada este domingo 19 de abril de 2026 - crédito Luisa González/REUTERS/@ricardomorenoII/X

El presidente Gustavo Petro lamentó la muerte del economista Víctor Manuel Moncayo, a quien describió como un pensador distinto, cuestionando nuevamente a la junta directiva del Banco de la República.

El presidente Petro afirmó que Moncayo fue un “gran exponente de la economía política científica y del pensamiento filosófico de Antonio Negri”.

El fallecimiento de Víctor Manuel Moncayo, reconocido exrector de la Universidad Nacional de Colombia, fue anunciado por el viceministro de Educación, Ricardo Moreno Patiño.

Moreno escribió: “Duele la partida del maestro Víctor Manuel Moncayo, gran rector de la Universidad Nacional de Colombia, amigo y compañero en el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia; el profesor Moncayo pasa a la historia como un intelectual clave del pensamiento crítico de nuestro país, nos deja un legado en la defensa de la educación pública, de una praxis universitaria profundamente democrática y coherente con el espíritu de la autonomía (sic)”.

El fallecimiento de Víctor Manuel Moncayo, reconocido exrector de la Universidad Nacional de Colombia, fue anunciado por el viceministro de Educación, Ricardo Moreno Patiño - crédito @ricardomorenoII/X

Moncayo, quien también fue senador y constituyente, dedicó su vida a defender la educación pública y la autonomía universitaria. Durante su gestión como rector, consolidó su posición como referente de la universidad pública en Colombia, según detalló el funcionario.

El mensaje del presidente Petro resalta el contraste entre el pensamiento económico de Moncayo y el de los sectores que actualmente tienen influencia en la política monetaria y en los medios de comunicación en Colombia, según el jefe de Estado.

El viceministro Moreno Patiño agradeció la labor del profesor al escribir: “nos deja un legado en la defensa de la educación pública” y expresó gratitud por “su ejemplo, compromiso y resistencia”.

Para el presidente Petro, la formación de Moncayo en economía política y su cercanía con el enfoque de Antonio Negri lo posicionaron como una voz influyente tanto en el ámbito académico como en el debate sobre la educación y la democracia en Colombia.

Gustavo Petro aseguró que Victor Manuel Moncayo fue “un economista de pensamiento diferente”- crédito @petrogustavo/X

“Victor Manuel Moncayo fue un economista de diferente pensamiento al que domina la junta directiva del Banco de la República y la prensa tradicional en general. Gran exponente de la economía política científica y del pensamiento filosófico de Antonio Negri (sic)“, expresó el mandatario colombiano .

¿Quién fue Víctor Manuel Moncayo?

Víctor Manuel Moncayo Cruz fue un destacado abogado y académico colombiano, reconocido especialmente por su gestión como rector de la Universidad Nacional de Colombia entre 1997 y 2003. Formado en Derecho, obtuvo un posgrado en Ciencia Política en la Universidad Católica de Lovaina.

Desarrolló una extensa carrera en el ámbito universitario, donde también se desempeñó como decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, además de ejercer la docencia en áreas como planeación urbana y regional.

Durante su vida profesional, Moncayo ocupó cargos relevantes fuera del entorno universitario, como asesor del Incora, director del Instituto de Estudios Políticos y miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. En los últimos años, integró el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional, participando en momentos de tensión institucional, como la elección de Leopoldo Múnera como rector.

Moncayo fue considerado una figura influyente en la defensa de la educación pública y la autonomía universitaria. Además, actuó como relator del informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, contribuyendo a la reflexión sobre la historia reciente de Colombia.

Víctor Manuel Moncayo Cruz fue un destacado abogado y académico colombiano, reconocido especialmente por su gestión como rector de la Universidad Nacional de Colombia entre 1997 y 2003 - crédito @ricardomorenoII/X

A lo largo de su trayectoria, formó a diversas generaciones en el ámbito universitario y dejó huella como académico y gestor comprometido con el fortalecimiento de la educación superior en el país.

“A los estudiantes, colegas, amigas, y a quienes lo quisieron y admiraron por su tarea intelectual en el país, un abrazo de afecto y condolencias”, indicó Juan David Correa, exministro de las Culturas.