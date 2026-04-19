Policía Nacional aclaró que riña en rodaje de ‘Sin senos sí hay paraíso 4′ fue por intolerancia: descartó por completo la hipótesis de un hurto

La Policía de Bogotá descartó que el ataque durante el rodaje de 'Sin senos sí hay paraíso 4' se tratara de un caso de hurto - crédito imagen ilustrativa Infobae

Un día después del lamentable incidente en inmediaciones al set de grabación de la producción Sin senos sí hay paraíso 4, la Policía Metropolitana de Bogotá emitió un nuevo comunicado en el que aclaró cuáles serían los móviles de la fatídica Riña.

Según comentó el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, señaló que las autoridades manejan la hipótesis de un posible acto de intolerancia entre los miembros de la producción y un habitante de calle.

Asimismo, el alto oficial aclaró en la mañana del domingo 19 de abril que los hechos en los que perdieron la vida tres personas, incluidos dos miembros de la producción televisiva, no están relacionados con un caso de hurto, sino que pudo tratarse de una ataque con arma blanca por intolerancia.

“La Policía Nacional, ante los lamentables hechos ocurridos el día de ayer en la tarde en la localidad de Santa Fe, aclara que no fue ningún hurto, ni intento de hurto. Lamentablemente, fueron unos hechos de intolerancia”, comentó el general de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Carolina Gaitán, actriz de Sin senos sí hay paraíso 4, lamentó públicamente la muerte de Nicolás Perdomo, integrante del equipo de transporte de la producción - crédito Lagaita/Instagram

Entretanto, la Fiscalía General de la Nación ya se encuentra en la labor de recibir los testimonios de las cuatro persoans que fueron capturadas tras el incidente que, según información conocida por Infobae Colombia, harían parte del equipo de producción de la novela.

Asimismo, las autoridades intentan establecer la plena identidad del hombre que, sin mediar palabra, atacó inicialmente a uno de los conductores de la producción indentificado como Henry Alberto Benavides Cárdenas.

Según información conocida por Infobae Colombia, la segunda víctima mortal fue indentificada como Nicolás Francisco Perdomo, productor de transporte que se encontraba en ese momento en la zona.

Lo que se sabe de la riña que dejó tres personas muertas

El trágico episodio en pleno rodaje de la serie ‘Sin senos sí hay paraíso 4’ en el barrio Los Laches, en el centro de Bogotá, ocurrió en la tarde del sábado 18 de abril cuando un sujeto, aparentemente en condición de calle, agredió de forma repentina a un miembro de la producción.

La riña durante el rodaje en el barrio Los Laches dejó tres muertos, incluido el agresor, y conmocionó a la industria audiovisual colombiana - crédito Lagaita/Instagram

Según testigos del caso consultados por el diario El Tiempo, el hombre “apareció inesperadamente, pidió un cigarrillo y, al no obtener respuesta, atacó con un bisturí a uno de los conductores del equipo”. En el mismo acto violento, un compañero que intervino para defender a la víctima también fue herido de gravedad.

De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho, luego de los ataques con arma blanca se produjo una riña con el presunto agresor que, minutos después, perdió la vida por causas no esclarecidas.

“En vía pública se presentó un hecho donde un hombre, sin mediar palabra, agrede con arma corto punzante a un ciudadano. Posteriormente, varias personas que se encontraban en el lugar salen en defensa de la víctima, pero el victimario causa heridas a dos personas más. Lamentablemente, de este hecho resultó herida una persona y tres fallecidas, entre esas el agresor”, señaló el general.

Uno de los focos de indagación es determinar si el agresor, que murió durante el enfrentamiento y no portaba documentos, había participado en incidentes similares en la zona. Medios nacionales señalaron que, 24 horas antes, la Policía le había impuesto un comparendo por portar un arma cortopunzante, lo que añade un elemento clave a la investigación, según información conocida por El Tiempo.

Condolencias y llamados a la seguridad: conmoción en el sector audiovisual colombiano

La Alianza Nacional de Trabajadores del Sector Audiovisual exige mayor seguridad para las productoras durante rodajes en zonas de alto riesgo en Bogotá - crédito Anta_Colombia/Instagram

Tras el incidente, la actriz Carolina Gaitán —una de las protagonistas de la serie— compartió en redes sociales una imagen de Nicolás Perdomo y expresó: “Tuve que retratar tu sonrisa porque siempre alegraba mi día. Honro tu vida y te voy a extrañar. Dios te tenga abrazado en este momento, mi Nico hermoso”.

Gaitán destacó que Perdomo había acompañado al equipo durante las jornadas recientes de grabación y confirmó que algunos de los fallecidos hacían parte de la producción liderada por Telemundo Studios y TIS Studios.

Organizaciones gremiales respondieron de inmediato. La Alianza Nacional de Trabajadores del Sector Audiovisual (Anta) exigió en un comunicado a las productoras que “la seguridad en los sets de filmación y la protección de los trabajadores debe ser la prioridad y rechazamos toda forma de violencia. Convocamos a la unidad y la solidaridad del sector audiovisual”.

Paralelamente, la Asociación de Trabajadores del Arte para el Audiovisual de Colombia (Ataac) transmitió sus condolencias a las familias y urgió a autoridades y empresas a fortalecer los protocolos en locaciones complejas.

“En esta industria no solo compartimos jornadas: compartimos la vida. Construimos lazos en medio de largas horas, viajes, cansancio y desafíos... y, sin darnos cuenta, nos convertimos en familia. Por eso, esta tragedia no solo nos duele: nos atraviesa, nos conmueve en lo más profundo. Hoy, más que nunca, anhelamos algo simple y esencial: que todos podamos regresar a casa. Siempre! Que el cuidado, la seguridad y la protección de cada persona en los sets de rodaje no sean una opción, sino un compromiso inquebrantable que nos sostenga y nos proteja a todos”, señaló la asociación.