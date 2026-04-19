Fuerte agarrón entre Yina Calderón y Laura Zapata en ‘La Casa de los Famosos’: “Sin cuchillos y sin ahogar a las compañeras”

Yina Calderón y Laura Zapata se enfrentaron en gala de La Casa de Los Famosos de Telemundo - crédito @yinacalderonoficial/Instagram - @laurazapataoficial/Instagram

Una de las galas más tensas de La Casa de los Famosos de Telemundo se vio marcada por una discusión entre Yina Calderón y Laura Zapata, luego de la eliminación de la reconocida actriz de la competencia.

El centro de la controversia giró en torno a las razones por las que la colombiana no ingresó finalmente al reality, pese a haber sido anunciada como participante confirmada al inicio de la temporada.

Este episodio, que se transmitió para millones de televidentes, dejó en evidencia la intensidad de las diferencias y el peso que tienen las decisiones detrás de cámaras en uno de los programas más vistos de la televisión hispana.

En el arranque de la emisión, la presentadora recordó al público la presencia de Yina como panelista durante toda la temporada y dio paso a los protagonistas de la noche.

“Me atacó sin conocerme”: Yina Calderón respondió a Laura Zapata tras su salida del reality - crédito axel_landero13/Tiktok

Dirigiéndose a Yina Calderón y Laura Zapata, la conductora preguntó si quedaba algún asunto pendiente entre ambas, lo que abrió la puerta a una serie de declaraciones que rápidamente captaron la atención de los asistentes y de la audiencia.

La salida de Laura Zapata no solo sacudió la dinámica interna de la casa, sino que también reavivó las dudas sobre la ausencia de Yina Calderón en la competencia. Desde el inicio de la temporada, la colombiana señaló que su no ingreso se debió a posibles influencias de la actriz mexicana, que, según Calderón, habría intervenido para impedir su participación.

“Yo creo que es un malentendido en cuanto que no ingreso yo a la casa por la señora Laura Zapata, pues ni que fuera la presidenta del canal”, manifestó Calderón frente a las cámaras. Con esta afirmación, negó categóricamente cualquier responsabilidad directa de Zapata en su salida del proyecto.

Durante el intercambio, Yina Calderón insistió en que existieron inconvenientes previos al estreno de la temporada. Reconoció que ambas se enfrentaron antes de conocerse personalmente y que la tensión escaló a través de mensajes públicos.

“Siento que ella me atacó sin conocerme, pero siento que yo no le respondí tampoco de la mejor manera”, admitió Calderón, que además aseguró haber mostrado una actitud distinta durante su colaboración en el panel.

Yina Calderón respondió a Laura Zapata tras su salida del reality - crédito @yincalderontv/IG

“Quien me conoce sabe que he mesurado en este programa y he crecido enormemente”, añadió la colombiana, resaltando el valor de su experiencia en el espacio televisivo.

La discusión adquirió un matiz inesperado cuando Laura Zapata intervino. La actriz mexicana, con una expresión irónica, señaló: “Entonces, tienes que agradecerme, cariño”. Calderón replicó de inmediato: “No, le agradezco a Telemundo por la oportunidad. Usted no lo quería hacer”.

El cruce de palabras continuó con un tono directo y sin disimulo. Zapata insistió: “Pues ves que te hice un bien”, a lo que Calderón respondió: “Indirectamente, pero no pasa absolutamente nada”.

En medio de la confrontación, ambas participantes expusieron sus posturas sin filtros. Calderón subrayó que no mantiene rencores personales: “No tengo nada personal con la señora Laura Zapata, respeto su trayectoria, su carrera, lo que significa cualquier discusión que tengamos en el panel, como la tuve con Lupita Jones o Sergio Mayer, es una cosa del panel, porque es que acá se disfruta”.

Yina Calderón enfrentó a Laura Zapata y negó que su ausencia en el reality fuera por influencia de la actriz - crédito @yinacalderonoficial/IG

La tensión aumentó cuando Laura Zapata aclaró: “No, no estamos sentadas en el mismo lugar”, tras la observación de Calderón sobre su coincidencia en el panel. La colombiana replicó: “Sí, en el mismo panel”. Zapata, manteniendo su postura, afirmó: “Estamos frente a frente, cariño”.

Calderón concluyó con humor: “No, perdón, su merced salió. Yo no tuve la oportunidad de entrar, pero una próxima temporada tendrán a Yina, la sayayina”, lo que provocó risas en el estudio.

La conversación dejó momentos de ironía y chispazos de humor, pero también expuso la presión que enfrentan los concursantes y panelistas de Telemundo.

Por último, la actriz mexicana remató: “Oye, pero Yina, sin cuchillos y sin ahogar a las compañeras”, mientras Calderón lanzó una advertencia: “Y su merced sin humillar. Y sin maltratar mal a la gente”.