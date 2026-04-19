Colombia

Fuerte agarrón entre Yina Calderón y Laura Zapata en ‘La Casa de los Famosos’: “Sin cuchillos y sin ahogar a las compañeras”

La empresaria colombiana y la actriz mexicana tuvieron una acalorada discusión en una de las galas del famoso programa de Telemundo

Guardar
Yina Calderón y Laura Zapata se enfrentaron en gala de La Casa de Los Famosos de Telemundo - crédito @yinacalderonoficial/Instagram - @laurazapataoficial/Instagram
Yina Calderón y Laura Zapata se enfrentaron en gala de La Casa de Los Famosos de Telemundo - crédito @yinacalderonoficial/Instagram - @laurazapataoficial/Instagram

Una de las galas más tensas de La Casa de los Famosos de Telemundo se vio marcada por una discusión entre Yina Calderón y Laura Zapata, luego de la eliminación de la reconocida actriz de la competencia.

El centro de la controversia giró en torno a las razones por las que la colombiana no ingresó finalmente al reality, pese a haber sido anunciada como participante confirmada al inicio de la temporada.

Este episodio, que se transmitió para millones de televidentes, dejó en evidencia la intensidad de las diferencias y el peso que tienen las decisiones detrás de cámaras en uno de los programas más vistos de la televisión hispana.

En el arranque de la emisión, la presentadora recordó al público la presencia de Yina como panelista durante toda la temporada y dio paso a los protagonistas de la noche.

“Me atacó sin conocerme”: Yina Calderón respondió a Laura Zapata tras su salida del reality - crédito axel_landero13/Tiktok

Dirigiéndose a Yina Calderón y Laura Zapata, la conductora preguntó si quedaba algún asunto pendiente entre ambas, lo que abrió la puerta a una serie de declaraciones que rápidamente captaron la atención de los asistentes y de la audiencia.

La salida de Laura Zapata no solo sacudió la dinámica interna de la casa, sino que también reavivó las dudas sobre la ausencia de Yina Calderón en la competencia. Desde el inicio de la temporada, la colombiana señaló que su no ingreso se debió a posibles influencias de la actriz mexicana, que, según Calderón, habría intervenido para impedir su participación.

Yo creo que es un malentendido en cuanto que no ingreso yo a la casa por la señora Laura Zapata, pues ni que fuera la presidenta del canal”, manifestó Calderón frente a las cámaras. Con esta afirmación, negó categóricamente cualquier responsabilidad directa de Zapata en su salida del proyecto.

Durante el intercambio, Yina Calderón insistió en que existieron inconvenientes previos al estreno de la temporada. Reconoció que ambas se enfrentaron antes de conocerse personalmente y que la tensión escaló a través de mensajes públicos.

Siento que ella me atacó sin conocerme, pero siento que yo no le respondí tampoco de la mejor manera”, admitió Calderón, que además aseguró haber mostrado una actitud distinta durante su colaboración en el panel.

Yina Calderón se pronuncia sobre la pelea entre su hermana Juliana y Aida Victoria Merlano - crédito @yincalderontv/IG
Yina Calderón respondió a Laura Zapata tras su salida del reality - crédito @yincalderontv/IG

Quien me conoce sabe que he mesurado en este programa y he crecido enormemente”, añadió la colombiana, resaltando el valor de su experiencia en el espacio televisivo.

La discusión adquirió un matiz inesperado cuando Laura Zapata intervino. La actriz mexicana, con una expresión irónica, señaló: “Entonces, tienes que agradecerme, cariño”. Calderón replicó de inmediato: “No, le agradezco a Telemundo por la oportunidad. Usted no lo quería hacer”.

El cruce de palabras continuó con un tono directo y sin disimulo. Zapata insistió: “Pues ves que te hice un bien”, a lo que Calderón respondió: “Indirectamente, pero no pasa absolutamente nada”.

En medio de la confrontación, ambas participantes expusieron sus posturas sin filtros. Calderón subrayó que no mantiene rencores personales: “No tengo nada personal con la señora Laura Zapata, respeto su trayectoria, su carrera, lo que significa cualquier discusión que tengamos en el panel, como la tuve con Lupita Jones o Sergio Mayer, es una cosa del panel, porque es que acá se disfruta”.

La casa de los famosos Telemundo
Yina Calderón enfrentó a Laura Zapata y negó que su ausencia en el reality fuera por influencia de la actriz - crédito @yinacalderonoficial/IG

La tensión aumentó cuando Laura Zapata aclaró: “No, no estamos sentadas en el mismo lugar”, tras la observación de Calderón sobre su coincidencia en el panel. La colombiana replicó: “Sí, en el mismo panel”. Zapata, manteniendo su postura, afirmó: “Estamos frente a frente, cariño”.

Calderón concluyó con humor: “No, perdón, su merced salió. Yo no tuve la oportunidad de entrar, pero una próxima temporada tendrán a Yina, la sayayina”, lo que provocó risas en el estudio.

La conversación dejó momentos de ironía y chispazos de humor, pero también expuso la presión que enfrentan los concursantes y panelistas de Telemundo.

Por último, la actriz mexicana remató: “Oye, pero Yina, sin cuchillos y sin ahogar a las compañeras”, mientras Calderón lanzó una advertencia: “Y su merced sin humillar. Y sin maltratar mal a la gente”.

Temas Relacionados

Yina CalderónLaura ZapataLa Casa de los FamososTelemundoColombia-Noticias

Más Noticias

Costa de Marfil en el top 3 de la selecciones más jóvenes del Mundial 2026: las selecciones africanas lideran el ránking

Adama Diallo, Ousmane Diomande y Martial Godo son tres de los jugadores más jóvenes de la selección africana que pintan para ser figura en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Costa de Marfil en el top 3 de la selecciones más jóvenes del Mundial 2026: las selecciones africanas lideran el ránking

Gustavo Petro se refirió al fallecimiento del exrector de la Universidad Nacional Víctor Manuel Moncayo: “Diferente pensamiento”

En su pronunciamiento, el presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar a la junta directa del Banco de la República

Gustavo Petro se refirió al fallecimiento del exrector de la Universidad Nacional Víctor Manuel Moncayo: “Diferente pensamiento”

Resultado Chontico Día hoy 19 de abril

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur de Colombia

Resultado Chontico Día hoy 19 de abril

Policía capturó a hombre que llevaba un ‘arsenal’ de medicamentos en Cúcuta: los productos cuestan más de 10 millones

El sujeto no pudo acreditar la procedencia ni el destino de los productos valorados en millones de pesos, por lo cual permanece bajo custodia policial mientras avanza la indagación sobre el tráfico de medicinas en la ciudad

Policía capturó a hombre que llevaba un ‘arsenal’ de medicamentos en Cúcuta: los productos cuestan más de 10 millones

Colombia vs. Argentina - EN VIVO: siga aquí la final del Campeonato Sudamericano Sub17 de la Conmebol

La selección Tricolor eliminó a Brasil en las semifinales y jugará por segundo año consecutivo la final del Sudamericano Sub17, el cual ganó en una sola ocasión

Colombia vs. Argentina - EN VIVO: siga aquí la final del Campeonato Sudamericano Sub17 de la Conmebol
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

ENTRETENIMIENTO

Edición 42 de los Premios India Catalina, en Cartagena: esta es la lista completa de los ganadores 2026

Edición 42 de los Premios India Catalina, en Cartagena: esta es la lista completa de los ganadores 2026

En imágenes, así fue la boda de Daniela Ospina y Gabriel Coronel en Medellín

A semanas del concierto de Shakira en Copacabana, hallaron un artefacto sospechoso que tuvo que ser retirado por autoridades antiexplosivos

Jhorman Toloza confirmó su ruptura con Alexa Torrex tras el beso con Tebi Bernal en ‘La casa de los famosos Colombia’

Madonna, Maluma, Duplat, Nanpa Básico, Enrique Bunbury y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Deportes

Costa de Marfil en el top 3 de la selecciones más jóvenes del Mundial 2026: las selecciones africanas lideran el ránking

Costa de Marfil en el top 3 de la selecciones más jóvenes del Mundial 2026: las selecciones africanas lideran el ránking

Colombia vs. Argentina - EN VIVO: siga aquí la final del Campeonato Sudamericano Sub17 de la Conmebol

Bayern Múnich campeón de la Bundesliga: Doblete de asistencias de Luis Díaz para que los bávaros se consagren en la Bundesliga 2025-2026

Luis Díaz campeón con Bayern Múnich de la Bundesliga: así quedó el palmarés de títulos del colombiano

Bayern Múnich campeón de la Bundesliga: Luis Díaz es el tercer colombiano campeón en Alemania con los bávaros