Colombia

Nicky Jam y Beéle compartirán escenario en Bogotá el 6 de junio

La habilitación de un sector exclusivo para asistentes jóvenes y el despliegue técnico del evento anticipan una experiencia segura y memorable para nuevos públicos

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El concierto de Nicky Jam en El Campín será uno de los eventos musicales más destacados del año en Bogotá, con la presencia especial de Beéle como artista invitado.
El concierto de Nicky Jam en El Campín será uno de los eventos musicales más destacados del año en Bogotá, con la presencia especial de Beéle como artista invitado.

El concierto de Nicky Jam en El Campín será uno de los eventos musicales más destacados del año en Bogotá, con la presencia especial de Beéle como artista invitado.

La cita está prevista para el 6 de junio y contará con la interpretación en directo de “Ta’ bien ”, la más reciente colaboración entre ambos músicos.

El espectáculo forma parte de la gira “Tamo Activo Tour” y representa el regreso del ícono del género urbano a los grandes escenarios de Latinoamérica.

“Dímelo Bogota!”, fueron las palabras con las qu el cantante confirmó su presentación en la capital colombiana. “Colombia me abrazó desde el primer día que pise su hermosa tierra y a ustedes les debo mucho.Cada vez que camino por las calles respiro lo que siempre me han brindado amor, alegría, humildad, calor y respeto.Por eso quiero llevarles una noche llena de sentimientos a ustedes. Tenemos cita… Nos vemos el 6 de junio 2026, vamos a romper el Campin”, expresó el artista puertorriqueño.

Otra de las novedades del evento es la habilitación de una localidad especial para menores de 16 años, quienes podrán ingresar acompañados de un adulto responsable.
Otra de las novedades del evento es la habilitación de una localidad especial para menores de 16 años, quienes podrán ingresar acompañados de un adulto responsable.

Otra de las novedades del evento es la habilitación de una localidad especial para menores de 16 años, quienes podrán ingresar acompañados de un adulto responsable. El acceso para el público joven se ofrece en la localidad Oriental Alta y estará libre de venta y consumo de bebidas alcohólicas, con un precio de $401.900.

El concierto en Bogotá ha despertado alta expectativa, consolidándose como uno de los acontecimientos más esperados de 2026 en la capital. La venta oficial de entradas se realiza a través de la plataforma Tuboleta, donde varias localidades ya se encuentran agotadas.

Presencia de Beéle y colaboración con Nicky Jam

Beéle, anunciado como primer artista confirmado, compartirá escenario con Nicky Jam para interpretar “Ta’ bien”.
Beéle, anunciado como primer artista confirmado, compartirá escenario con Nicky Jam para interpretar “Ta’ bien”.

Beéle, anunciado como primer artista confirmado, compartirá escenario con Nicky Jam para interpretar “Ta’ bien”. La colaboración surgió a partir de una idea propuesta por el artista puertorriqueño y se identificó con experiencias personales dentro del género urbano. “Cuando Nicky me envió la canción fue como aterrizar el hecho que hoy en día todo el mundo está en otra. Todo el mundo está en la suya”, comentó Beéle.

El repertorio de la gira se apoya en el álbum “Bohemio”, considerado por Nicky Jam como un trabajo introspectivo, con fusiones de sonidos latinos y letras personales. El propio artista ha destacado que su versatilidad musical se inspira en el vínculo con Colombia. La presencia de Beéle en el concierto amplía el atractivo de la velada y suma un matiz fresco y contemporáneo al show.

Localidad especial y venta de entradas para menores

Nicky Jam confirma su concierto en el estadio El Campín de Bogotá para el 6 de junio de 2026, consolidando el evento como uno de los más esperados del año para la música urbana - crédito @nickyjam/Instagram
Nicky Jam confirma su concierto en el estadio El Campín de Bogotá para el 6 de junio de 2026, consolidando el evento como uno de los más esperados del año para la música urbana - crédito @nickyjam/Instagram

Una de las innovaciones principales es la apertura de la localidad Oriental Alta para menores de 16 años, quienes deberán asistir acompañados de un adulto responsable. Este espacio excluye la venta y el consumo de bebidas alcohólicas, lo que garantiza un entorno seguro para los asistentes más jóvenes.

La decisión de habilitar la localidad responde a la alta demanda y constituye una excepción en los conciertos de gran formato en Colombia. Varias localidades se encuentran agotadas y la organización anima a quienes deseen asistir a gestionar su compra a tiempo, exclusivamente a través de Tuboleta, el canal oficial. Los descuentos de preventa estarán disponibles hasta el 3 de abril, o mientras haya disponibilidad.

La empresa organizadora, Alive, junto con Mega Live, han asegurado que el concierto contará con tecnología de última generación en sonido, iluminación y visuales. El objetivo es brindar una experiencia memorable y segura a los miles de seguidores que acudirán al estadio..

La venta de entradas se realiza únicamente por el canal oficial para proteger al público de posibles fraudes. La productora recomendó estar atentos a los horarios y detalles de la venta, ya que la demanda ha superado las expectativas iniciales. Tanto la logística como la puesta en escena están diseñadas para garantizar una velada a la altura de los grandes espectáculos internacionales.

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