Roy Barreras confirmó su apoyo al candidato presidencial Iván Cepeda para la segunda vuelta electoral

Roy Barreras realiza un pronunciamiento político, confirmando su apoyo a Iván Cepeda para la segunda vuelta presidencial. Los subtítulos visibles indican plazos como 'a quince días' y la fecha 21 de junio - crédito Roy Barreras

El exsenador y excandidato presidencial Roy Barreras confirmó su apoyo a Iván Cepeda para la segunda vuelta presidencial y, al mismo tiempo, fijó una condición política para esa adhesión: que la campaña se abra al centro, incorpore otras ideas y ofrezca un gobierno de expertos en lugar de una estructura cerrada e ideologizada.

A pocos días de la definición electoral, su mensaje combinó respaldo explícito con una advertencia sobre el rumbo que, a su juicio, debe tomar el proyecto progresista para ganar.

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Barreras sostuvo que 400 mil colombianos que votaron por su partido, Fuerza de la Paz, respaldarían a Cepeda en segunda vuelta, pero afirmó que ese caudal no alcanza para asegurar el resultado. Según planteó, la disputa se resolverá entre los electores de centro e independientes, a quienes ubicó como el sector con capacidad de inclinar la balanza.

En su intervención, el excandidato presidencial definió la elección como una decisión sobre “el destino de esta patria” y dijo que, tras 10 meses de recorrer el país, había advertido sobre los riesgos de una polarización que consideró inevitable. También señaló que, después de 17 años de defender causas progresistas vinculadas con la verdad, la vida, la paz, los derechos de las víctimas y las minorías, esos principios están “ahora en juego”.

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Roy Barreras anuncia su respaldo a la campaña presidencial de Iván Cepeda para la segunda vuelta del 21 de junio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Barreras respaldó a Cepeda, pero no lo hizo con un apoyo sin matices. El político dijo que la campaña necesita un giro para atraer a quienes no se sienten cómodos con ninguna de las dos opciones y puso el foco en un electorado de tres millones de votantes de centro e independientes que, según su lectura, definirá la segunda vuelta.

Al dirigirse a ese segmento, Barreras mencionó a los votantes de Sergio Fajardo, Claudia López, Oviedo, Galán y Aníbal Gaviria, además de quienes votaron en blanco. En esa enumeración concentró el núcleo de su apuesta de ampliación y dejó claro que su apoyo a Cepeda está ligado a la capacidad de incorporar a esos sectores.

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En ese tramo, formuló el planteo más directo sobre la estrategia electoral: “La campaña de Iván Cepeda, que hay que sacudirla. La campaña tiene que abrirse a otras ideas”. La frase no solo reclamó un cambio de tono, sino una modificación de la arquitectura política de la candidatura en el tramo final.

Barreras vinculó ese pedido con una experiencia anterior. Recordó que hace cuatro años, en una circunstancia que describió como similar, la campaña ganó cuando se abrió a ideas de centro, liberales e independientes.

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A partir de ese antecedente, definió el tipo de administración que, según él, debería prometer Cepeda: “Se ofreció y debe ofrecerse ahora un gobierno de expertos, no un gobierno sectario, ni cerrado, ni ideologizado”, dijo Roy Barreras. La propuesta estuvo orientada a disputar la confianza de un electorado que, en su descripción, busca soluciones antes que alineamientos doctrinarios.

El exsenador y excandidato presidencial Roy Barreras confirmó su apoyo a Iván Cepeda para la segunda vuelta presidencial- crédito Lina Gasca/Colprensa

El gesto se apoyó en la paz, las instituciones y la libertad de prensa

Barreras también buscó conectar esa apertura con un repertorio político más amplio que el de la izquierda partidaria. Al hablarles a los independientes y a los sectores de centro, recordó que “la inmensa mayoría” caminó con su espacio en la defensa del plebiscito por la paz, de las instituciones, del equilibrio de poderes y de la independencia.

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En esa misma línea, sumó la defensa de la libertad de prensa y de opinión como parte del terreno común desde el cual convocó a esos votantes. La idea fue presentar la segunda vuelta no solo como una definición entre candidaturas, sino como una disputa por preservar principios institucionales y democráticos.

Su formulación sobre el progresismo también buscó correrlo de una identidad cerrada. Dijo que se trata de una campaña “porque quiere que toda Colombia progrese”, con justicia, oportunidades y esperanza de salir adelante, y planteó que ese debe ser el mensaje central en la recta final.

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Barreras respaldó a Cepeda, pero no lo hizo con un apoyo sin matices. El político dijo que la campaña necesita un giro para atraer a quienes no se sienten cómodos con ninguna de las dos opciones y puso el foco en un electorado de tres millones de votantes de centro e independientes - crédito Colprensa

El cierre de su pronunciamiento apuntó a la composición del eventual gobierno. Barreras dijo que debe ser “un gobierno amplio, un gobierno de coalición”, con espacio para que las ideas del centro vuelvan a representar confianza, tranquilidad, reactivación de la economía, estabilidad, seguridad y orden.

Esa enumeración funcionó como respuesta a la inquietud que él mismo atribuyó a parte del electorado independiente. Su argumento fue que la candidatura de Cepeda solo puede consolidarse si ofrece un horizonte más amplio que el de una base progresista ya convencida.

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En esa secuencia, el exsenador condensó apoyo y exigencia política en una misma intervención. “Un buen gobierno puede hacerse, claro que sí, y puede ganarse, claro que sí. Vamos a ganar el 21 de junio”, dijo Roy Barreras.