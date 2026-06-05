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Partido de Chile contra la RD del Congo, rival de Colombia en el Mundial 2026, sí se jugará: Federación Chilena de Fútbol explicó la decisión

El equipo dirigido por el francés Sébastien Desabre jugará en su regreso al Mundial ante Portugal, en Houston, Texas (Estados Unidos), el 17 de junio de 2026

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Pese a las medidas sanitarias que obligaron pasar el partido a Málaga por la crisis de salud por el ébola en el país africano, uno de los directivos confirmó que se hará el juego ante la selección congoleña-crédito @ESPNChile/X´

República Democrática del Congo jugará el último partido amistoso de la fecha FIFA ante Chile, según lo confirmó Felipe Correa, gerente de las selecciones nacionales del cuadro sudamericano, el 4 de junio de 2026.

El juego estaba en suspenso, debido a la crisis sanitaria que vive el país de África Central con el ébola, lo que obligó a las autoridades españolas a endurecer las medidas sanitarias.

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La crisis sanitaria por el ébola en República Democrática del Congo provocó cambios en los últimos días en los juegos de preparación-crédito Nicolás Economou/REUTERS
La crisis sanitaria por el ébola en República Democrática del Congo provocó cambios en los últimos días en los juegos de preparación-crédito Nicolás Economou/REUTERS

El directivo confirmó que el amistoso del próximo 9 de junio de 2026 entre Chile y República Democrática del Congo se jugará pese a que las autoridades de La Línea de la Concepción, en España, no autorizaron albergar el partido. El gerente de selecciones nacionales aseguró desde Portugal que ya trabajan con sedes alternativas y que la decisión final se comunicará el 10 de junio de 2026:

En conversación con los medios de comunicación de Chile, Correa afirmó que el juego se llevará a cabo:

“Tenemos la tranquilidad de que el partido se va a jugar. Tenemos distintas alternativas, tres muy concretas con autorización. Estamos tomando una decisión en conjunto con el Congo sobre algunos de los recintos que podrían recibir el partido para comunicarlo formalmente mañana".

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Confirmó también que espera que el juego se lleve en territorio español.

“Esperamos que sea finalmente en España que es una de las alternativas que tenemos pero para confirmarlo lo vamos a cerrar mañana", complementó.

Además descartó que el juego que se lleve a cabo en Marbella, y que esperan confirmar de forma oficial la sede en los próximos días, previo a la fecha del partido:

“Es un hecho que no lo vamos a jugar en La Línea ni en Marbella. Entonces, estamos por definir la sede final que esperamos que sea España y comunicarlo mañana para seguir preparando la logística. Estamos preparados para todas las opciones".

Así viene Chile y República Democrática del Congo al amistoso de la fecha FIFA

RD Congo empató ante Dinamarca en Bélgica-crédito Nicolas Economou/REUTERS
RD Congo empató ante Dinamarca en Bélgica-crédito Nicolas Economou/REUTERS

La selección chilena jugó en la doble fecha a nivel internacional de marzo de 2026 ante Cabo Verde y Nueva Zelanda.

En el juego ante los “All Blacks” (apodo de Nueva Zelanda), cayó por 4-1, el 30 de marzo de 2026.

Con los goles de Kosta Barbarouses, de Elijah Just, de Jesse Randall y de Ben Waine, los dirigidos por Darren Bazeley golearon a los “Australes” que lograron llegar al descuento gracias a la anotación del delantero Gonzalo Tapia.

Así viene Nueva Zelanda en sus últimos cinco partidos:

  • 30 de marzo de 2026 - FIFA Series: Nueva Zelanda 4-1 Chile
  • 26 de marzo de 2026 - FIFA Series: Chile 4-2 Cabo Verde
  • 18 de noviembre de 2025 - Amistosos internacionales: Chile 2-1 Perú
  • 15 de noviembre de 2025 - Amistosos internacionales: Rusia 0-2 Chile
  • 10 de octubre de 2025 - Amistosos internacionales: Chile 2-1 Perú

Por los lados de República Democrática del Congo, la primera oportunidad clara para la República Democrática del Congo en el primer tiempo se produjo a los 25 minutos. Cédric Bakambu remató desde una buena posición, pero el arquero danés Filip Jörgensen atrapó el balón en el centro del arco.

Dinamarca generó más ocasiones y con mayor peligro antes del entretiempo. A los 32 minutos, Joakim Mæhle remató desde fuera del área y el balón impactó en el poste derecho; seis minutos después, Pierre-Emile Højbjerg obligó a Lionel Mpasi a intervenir, y Christian Eriksen también intentó desde la frontal, con un disparo que el portero congoleño desvió al tiro de esquina.

La acción más cercana al gol en todo el partido ocurrió a los 50 minutos. Tras un pase de Eriksen, Højbjerg disparó desde fuera del área y el balón golpeó el travesaño.

Durante ese periodo, Dinamarca realizó cinco modificaciones, tanto en el entretiempo como en el inicio del complemento. El conjunto africano mejoró en ataque a partir del minuto 55, cuando el ingreso de Joris Kayembe y Noah Sadiki aportó mayor profundidad por los costados y generó espacios para explotar la velocidad de los Leopardos. Sin embargo, las decisiones en los metros finales evitaron que pudieran marcar.

Rasmus Højlund sufrió un golpe a los 57 minutos, pudo seguir unos minutos más y fue reemplazado a los 73 por Kasper Høgh. Oliver Provstgaard también tuvo que salir a los 79 tras una lesión, dando su lugar a Lucas Høgsberg.

Sobre el final, ambos equipos dispusieron de una oportunidad para romper la igualdad. A los 91 minutos, Albert Grønbæk remató desde fuera del área y la pelota salió junto al poste derecho de Mpasi. Un minuto después, Kayembe ejecutó un disparo de zurda dentro del área que Jörgensen desvió junto al ángulo izquierdo.

Así viene República Democrática del Congo en sus últimos cinco juegos:

  • 3 de junio de 2026 - Amistosos internacionales: RD Congo 0-0 Dinamarca
  • 31 de marzo de 2026 - Repechaje intercontinental FIFA: RD Congo 1-0 Jamaica (después de los tiempos extra)
  • 25 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: RD Congo 2-0 Bermudas
  • 6 de enero de 2026 - Copa Africana de Naciones: Argelia 1-0 RD Congo (después de los tiempos extra)
  • 30 de diciembre de 2025 - Copa Africana de Naciones: Botsuana 0-3 RD Congo

Así se jugarán los partidos del grupo K del Mundial 2026

Estos son los tres partidos que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF
Estos son los tres partidos que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

Fecha 1

  • 17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).
  • 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

  • 23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).
  • 23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

  • 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).
  • 27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).

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