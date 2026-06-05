Colombia

Iván René Valenciano, exfigura de la selección Colombia, anunció que tiene cáncer: “Es lo que Dios me ha mandado”

Iván René Valenciano, conocido como el “Bombardero” y máximo goleador histórico del Junior de Barranquilla, abordó el tema con franqueza durante su participación en un pódcast

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Iván René Valenciano confirmó que padece cáncer, razón por la que se alejara de la vida pública - crédito @ivanvalenciano9/Instagram
Iván René Valenciano confirmó que padece cáncer, razón por la que se alejara de la vida pública - crédito @ivanvalenciano9/Instagram

El exdelantero colombiano Iván René Valenciano anunció que enfrenta uno de los momentos más complejos de su vida tras ser diagnosticado con trombocitosis esencial, un tipo poco común de cáncer de sangre.

La noticia la compartió él mismo en una entrevista en el pódcast El Mundo de Aco, donde dejó claro que se alejará del escenario público para priorizar su tratamiento en Estados Unidos, país en el que vive desde hace años.

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Valenciano, conocido como el “Bombardero” y máximo goleador histórico del Junior de Barranquilla, abordó el tema con franqueza durante su participación en el programa. En ese espacio, confesó: “Estoy luchando contra un cáncer”, y detalló cómo ha sobrellevado la enfermedad en silencio, lejos de la atención mediática.

En la charla, el exintegrante de la selección Colombia de los años 90 destacó su postura ante la adversidad. “Tengo que lucharla porque es lo que Dios me ha mandado”, expresó con convicción. Para él, este diagnóstico representa “un reto, una posibilidad de pelear la vida y no destruirla”. Enfatizó que nunca ha dejado de pelear por su salud y que no se deja vencer por la enfermedad.

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El exdelantero colombiano Iván René Valenciano anunció que enfrenta uno de los momentos más complejos de su vida tras ser diagnosticado con trombocitosis esencial, un tipo poco común de cáncer de sangre - crédito @ivanvalenciano9/Instagram
El exdelantero colombiano Iván René Valenciano anunció que enfrenta uno de los momentos más complejos de su vida tras ser diagnosticado con trombocitosis esencial, un tipo poco común de cáncer de sangre - crédito @ivanvalenciano9/Instagram

A diferencia de lo que suele pensarse en estos casos, Valenciano aclaró que no se trata de una leucemia. “No tengo leucemia, es una enfermedad que se llama trombocitosis esencial”, afirmó. Según explicó, su médula ósea produce sangre con coágulos y plaquetas en exceso, una condición que complica su día a día y lo obliga a iniciar un tratamiento más severo.

Durante la entrevista, también anticipó que dejará de aparecer en los medios y redes sociales en los próximos días. “Voy a desaparecer de la parte pública porque voy a entrar en tratamiento”, advirtió, insistiendo en que todo el proceso será realizado en Estados Unidos.

En cuanto a la evolución de su salud, durante el último año se reportó un deterioro notable. En julio de 2025, el exfutbolista debió ser hospitalizado de urgencia tras sufrir una descompensación. En ese entonces, amigos cercanos descartaron públicamente la existencia de un cáncer, luego de que Valenciano recibiera una transfusión de sangre.

Valenciano es el máximo goleador en los partidos entre Junior y Millonarios, con 17 goles - crédito @JuniorClubSA/X
Valenciano es el máximo goleador en los partidos entre Junior y Millonarios, con 17 goles - crédito @JuniorClubSA/X

La trombocitosis esencial es una enfermedad de la sangre caracterizada por la producción excesiva de plaquetas, lo que puede provocar complicaciones como coágulos o sangrados anómalos. El diagnóstico obliga a un tratamiento riguroso y un seguimiento constante por parte de especialistas. Valenciano ha decidido concentrarse en su recuperación y suspender sus actividades públicas mientras enfrenta esta etapa.

La decisión de apartarse del ojo público responde a la necesidad de enfocarse en el tratamiento y preservar su salud, dejando de lado compromisos laborales y mediáticos. El exdelantero reiteró que encara este desafío con entereza, convencido de que la fuerza y la fe serán claves en su recuperación.

En los últimos años, Valenciano también atravesó episodios difíciles relacionados con adicciones, de los que logró salir adelante tras un episodio determinante junto a su madre. La experiencia, según ha relatado, le enseñó a valorar la vida y a afrontar nuevos obstáculos sin resignarse.

Iván René Valenciano posó con la camiseta del Junior de Barranquilla- crédito @ivanvalenciano9/ Instagram
Iván René Valenciano posó con la camiseta del Junior de Barranquilla- crédito @ivanvalenciano9/ Instagram

Quienes siguen la trayectoria del “Bombardero” destacan su actitud resiliente ante las dificultades, tanto dentro como fuera de las canchas. Hoy, la prioridad para Iván René Valenciano es enfrentar la trombocitosis esencial y buscar una recuperación plena en el entorno familiar y médico que le ofrece Estados Unidos.

La situación que enfrenta Iván René Valenciano marca una etapa de desafíos personales y médicos, en la que opta por dar prioridad a su tratamiento y bienestar, dejando momentáneamente de lado la vida pública. Su determinación y fortaleza, forjadas a lo largo de su carrera y experiencias previas, se convierten en el motor con el que afronta esta nueva etapa, centrado en su recuperación y en el acompañamiento de su entorno cercano.

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