Colombia

Reabren investigación disciplinaria contra 12 funcionarios del Inpec y el director de la cárcel de Itagüí por fiesta vallenata

Los dragoneantes involucrados habían sido reincorporados a sus puestos tras la revocatoria de una suspensión inicial. Con la reapertura de la investigación, los señalados volverán a quedar suspendidos de manera provisional

Guardar
La cárcel La Paz de Itagüí albergaba reconocidos cabecillas vinculados a estructuras criminales, bajo un contexto clave de diálogos de paz - crédito Colprensa
La cárcel La Paz de Itagüí albergaba reconocidos cabecillas vinculados a estructuras criminales, bajo un contexto clave de diálogos de paz. Allí sucedió la fiesta vallenata - crédito Colprensa

Voceros oficiales de la Procuraduría General de la Nación anunciaron este viernes, 17 de abril de 2026, la reapertura de la investigación disciplinaria por la controversial fiesta vallenata que se realizó en las instalaciones de la cárcel de Itagüí, el 8 de abril de 2026, en la que participaron los denominados capos de Medellín y centenares de internos.

Pese a que el jueves, 16 de abril, desde el Ministerio Público se informó que se levantó la suspensión provisional contra los 11 funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que facilitaron la celebración, dicha medida fue anulada.

De hecho, la nueva disposición eleva a 12 el número de servidores de la entidad implicados y suspendidos por las presuntas irregularidades en el manejo de la institución. De la misma manera, el proceso ahora incluirá al director encargado, Fabián Leandro León Rodríguez, sobre quien pesa una nueva acusación por posible falsedad ideológica en documento público.

De acuerdo con la información oficial, desde la Procuraduría se declaró la nulidad de las actuaciones adelantadas hasta el momento tras identificar fallas en los requisitos sustanciales del auto de apertura original que habrían afectado el debido proceso y los derechos fundamentales de los investigados.

Grabaciones en redes muestran a Nelson Velásquez actuando ante internos y cabecillas, mientras las autoridades investigan el ingreso de licor y la suspensión de las negociaciones de paz urbana - crédito @tobonvillada / X

Tras este saneamiento, la autoridad disciplinaria amplió el caso e involucró formalmente a León Rodríguez, que también se desempeña como subdirector del penal.

Tres meses de suspensión sin ingresos

De acuerdo con la comunicación de la Procuraduría, la medida también contempla el bloqueo de la remuneración para los implicados durante tres meses, mientras avanza la investigación.

Entre los suspendidos se encuentran los dragoneantes Nairo Vargas Rubio, Fran Alexander Barbosa Pinzón, Jhon Eduar Aguilar Conde, José Luis Becerra Puello, Juan Camilo Góez David, Juan Diego Ospina Morales y Gustavo Adolfo Montejo Casas.

La ausencia de documentación sobre la entrada de músicos, equipo y visitantes durante la celebración en la cárcel plantea dudas sobre los controles internos y la transparencia en la administración de la penitenciaría - crédito cpatura de pantalla / @tobonvillada
La ausencia de documentación sobre la entrada de músicos, equipo y visitantes durante la celebración en la cárcel plantea dudas sobre los controles internos y la transparencia en la administración de la penitenciaría - crédito cpatura de pantalla / @tobonvillada

También se encuentran en la lista el intendente Eduardo Parra Ceballos, los tenientes Heyler Antonio Fracica Sarmiento, Fredy Antonio Ciprián Díaz y el inspector jefe Salvador Del Cristo Jiménez Palencia. Todos ellos permanecerán apartados de sus cargos mientras se esclarecen los hechos.

Revelan detalles de pagos a guardias que permitieron la fiesta en la cárcel de Itagüí

La celebración realizada el 8 de abril de 2026 en la cárcel de Itagüí generó una fuerte polémica tras revelarse que dragoneantes del Inpec habrían recibido pagos individuales para permitir la fiesta, que contó con la presencia del cantante vallenato Nelson Velásquez.

Los incentivos habrían alcanzado hasta un millón de pesos colombianos por persona para facilitar el ingreso de licor, artistas y visitantes sin controles oficiales. El episodio fue difundido mediante videos en redes sociales, donde se reportó la participación de cabecillas criminales.

El concejal de Medellín Andrés Tobón presentó documentos que detallan la supuesta distribución de dinero entre el personal de vigilancia, quienes permitieron la entrada de más de 130 personas, incluidos 41 hombres y al menos ocho menores de edad, durante el evento.

Según la denuncia formalizada ante el Concejo de Medellín por la concejal Claudia Carrasquilla, al menos 100 millones de pesos del total invertido se asignaron al pago del artista Nelson Velásquez, y el resto se destinó a alimentos, bebidas alcohólicas, servicios logísticos y otros músicos.

Ingreso del cantante vallenato Nelson Velásquez a la cárcel de Itagüí quedó registrado en cámaras de seguridad durante el evento del 8 de abril - crédito Claudia Carrasquilla/X
Ingreso del cantante vallenato Nelson Velásquez a la cárcel de Itagüí quedó registrado en cámaras de seguridad durante el evento del 8 de abril - crédito Claudia Carrasquilla/X

Por su parte, el concejal Tobón señaló que “lo que venía sucediendo en ese centro penitenciario es absolutamente grave, que no se resuelve simple y llanamente sancionando a los dragoneantes tampoco se resuelve con comunicados”.

El cabildante antioqueño exigió resultados concretos y justicia por las irregularidades que ocurrieron en el penal en el que están albergados las cabecillas de grupos armados con fuerte presencia en el departamento.

La investigación también reveló que no se registró el ingreso de vehículos, elementos logísticos, ni músicos, con la complicidad de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

Temas Relacionados

Fiesta en cárcel de ItagüíProcuraduríaInvestigaciónInpecColombia-Noticias

Más Noticias

Británico fue capturado en Colombia tras intentar salir del país con cocaína camuflada en bolsas de leche en polvo

El estudiante, de 25 años, fue identificado como Fahad Uddin Ahmed por las autoridades antinarcóticos. Infobae Colombia consultó a un jurista para explicar las sanciones que podría recibir el ciudadano extranjero

Británico fue capturado en Colombia tras intentar salir del país con cocaína camuflada en bolsas de leche en polvo

Gobernador de Bolívar propuso que el Estado cubra el 50% del costo de la energía en el Caribe ante el impacto de las tarifas en hogares

Con facturas que ya consumen más del 25% de los ingresos y un servicio lleno de fallas, el gobernador de Bolívar advierte que la crisis energética asfixia a miles de hogares y exige soluciones de fondo urgentes

Gobernador de Bolívar propuso que el Estado cubra el 50% del costo de la energía en el Caribe ante el impacto de las tarifas en hogares

Revelan el contenido de la solicitud para reactivar la circular roja de Interpol contra Carlos Ramón González por “graves delitos de corrupción”

El exdirector del Dapre permanece en Nicaragua, pese a que se le impuso una medida de aseguramiento en Colombia. Es requerido por el escándalo de la Ungrd del Gobierno Petro

Revelan el contenido de la solicitud para reactivar la circular roja de Interpol contra Carlos Ramón González por “graves delitos de corrupción”

EN VIVO - Lluvias el 17 de abril de 2026: encharcamientos dificultan la movilidad en varios sectores de la ciudad

El meteorólogo Max Enríquez advirtió que Bogotá registraría lluvias continuas desde la madrugada previstas hasta la tarde

EN VIVO - Lluvias el 17 de abril de 2026: encharcamientos dificultan la movilidad en varios sectores de la ciudad

Andrea Serna habló del reto que le representó su llegada al ‘Desafío’: “Después lo entendí mucho mejor”

La caldense se incorporó al formato de Caracol Televisión en 2018, con la tarea de reemplazar a Margarita Rosa de Francisco, y se ha mantenido en el puesto desde entonces

Andrea Serna habló del reto que le representó su llegada al ‘Desafío’: “Después lo entendí mucho mejor”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

ENTRETENIMIENTO

Andrea Serna habló del reto que le representó su llegada al ‘Desafío’: “Después lo entendí mucho mejor”

Andrea Serna habló del reto que le representó su llegada al ‘Desafío’: “Después lo entendí mucho mejor”

Feid regalará boletas para su concierto en Bogotá y elegirá un fan para cantar en el escenario: anunció más sorpresas

Concierto de Ricardo Montaner en Bucaramanga ya tiene nueva fecha

Novia de Epa Colombia aclaró la realidad sobre la libertad condicional de la influenciadora y de cómo está su proceso legal: “Falta poco”

Maluma y Ryan Castro estrenan ‘Pa’ la seca’, su nueva colaboración con un homenaje colombiano: esta es la letra completa

Deportes

La selección Colombia sub-17 no solo busca el título del Sudamericano: una figura sería fichaje de la Premier League

La selección Colombia sub-17 no solo busca el título del Sudamericano: una figura sería fichaje de la Premier League

Atlético Nacional respondió a Kevin Viveros y aseguró que no ha sido notificado de la demanda del futbolista ante la FIFA

Leyenda del Bayern Múnich Oliver Kahn elogió a Luis Díaz: “Nos ha elevado”

El delantero colombiano Kevin Viveros reveló que demandó a Atlético Nacional ante FIFA: “Eso es ilegal”

Así fue el polémico “gol fantasma” de la selección Colombia en la victoria ante Brasil por el Sudamericano Sub-17