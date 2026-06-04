José Manuel Restrepo calificó de “sospechoso” el distanciamiento del Gobierno frente a la constituyente y afirmó que Petro “le mintió al país”

El pronunciamiento se produjo en medio de la campaña de segunda vuelta presidencial y después de que los impulsores de la propuesta anunciaran que abandonarán la recolección de firmas para promover una constituyente - crédito @jrestrp/X

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, se pronunció sobre la decisión del Comité Promotor de la asamblea nacional constituyente de desistir de la iniciativa, luego de que el Gobierno retirara su respaldo al proceso.

A través de su cuenta en X y mediante un video difundido en redes sociales, Restrepo sostuvo que el cambio de postura responde a una estrategia electoral y aseguró que los colombianos no deben confiar en ese viraje.

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El pronunciamiento se produjo en medio de la campaña de segunda vuelta presidencial y después de que los impulsores de la propuesta anunciaran que abandonarán la recolección de firmas para promover una constituyente. Según se informó, quienes promovían el mecanismo respaldarán ahora la aspiración presidencial del senador izquierdista Iván Cepeda.

En su publicación en X, Restrepo señaló que el retiro del apoyo a la propuesta genera dudas sobre las motivaciones políticas detrás de la decisión. “Resulta sospechoso que, a pocos días de las elecciones, quienes impulsan una constituyente hayan frenado la recolección de firmas y ahora intenten tomar distancia de esa propuesta”, escribió.

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El dirigente sostuvo que los colombianos no deben confiar en el cambio de postura frente a la constituyente y aseguró que las ideas que motivaron la iniciativa continúan vigentes - crédito @jrestrp/X

Asimismo, agregó: “Pero los colombianos no comen cuento. Sabemos que las ideas de la izquierda radical siguen vivas, aunque las quieran esconder”.

El exministro también hizo referencia a los compromisos que, según afirmó, asumió el presidente Gustavo Petro antes de llegar a la Presidencia de la República. En ese sentido manifestó: “Colombia no puede olvidar que Petro escribió en mármol que no promovería una constituyente, y como siempre, le mintió al país”.

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Finalmente, concluyó su mensaje señalando: “La misión que tenemos es rodear a Abelardo de la Espriella para defender nuestras instituciones y proteger la patria”.

Restrepo cuestionó el cambio de posición frente a la iniciativa

Además del mensaje publicado en la red social, Restrepo acompañó su pronunciamiento con un video en el que profundizó sus críticas frente a la decisión de abandonar el proyecto de asamblea constituyente: “Eso es una estrategia electoral, pero los colombianos no somos inocentes. Petro en su momento también se comprometió a no hacer una asamblea constituyente, lo puso en mármol e incumplió. Esto va a suceder exactamente con Cepeda”.

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También aseguró que el retiro de la propuesta responde a consideraciones relacionadas con el proceso electoral. Según indicó: “Se dieron cuenta que no estaba funcionando en el proceso electoral”.

José Manuel Restrepo vinculó sus cuestionamientos con la política de paz total, señalando que Iván Cepeda ha manifestado su intención de mantener ese enfoque en caso de llegar al poder - crédio @IvanCepedaCast/X y @jmrestrepoa/Instagram

Durante su intervención sostuvo que, aunque la iniciativa constituyente haya sido suspendida, persisten las posiciones que, a su juicio, han caracterizado al actual Gobierno. En ese contexto expresó: “Pero en esencia, los ataques a la Constitución siguen siendo vigentes, porque es que el gobierno de Petro y la convicción de Cepeda siguen por la línea de más autoritarismo, de romper los pesos y contrapesos de la democracia, de atacar las libertades, incluida la libertad de prensa, de enfrentar la iniciativa privada y el sector empresarial”.

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Restrepo añadió que, en su opinión, la decisión sobre la constituyente no modifica el rumbo de las políticas impulsadas desde el oficialismo. “Sigue exactamente el mismo camino, sea que sigan o no sigan en la propuesta constituyente, los ataques a la institucionalidad han sido recurrentes en este gobierno”, manifestó.

De igual manera, se refirió a la política de Paz Total impulsada por la administración Petro. En el video indicó: “Incluso, ese proceso de paz total sigue vigente, porque hasta el propio Cepeda ha señalado que va a continuar en ese camino. Y eso no es creíble. No somos inocentes”.

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El comité promotor anunció el fin de la recolección de firmas

El comité deberá consolidar las firmas recolectadas hasta el momento y formalizar el desistimiento de la iniciativa ante la Registraduría Nacional del Estado Civil - crédito EFE

La propuesta del Comité Promotor de la asamblea constituyente había sido impulsada desde diciembre de 2025, cuando un grupo de ciudadanos inscribió formalmente el comité encargado de recolectar las firmas necesarias para promover el mecanismo.

La tesis que acompañaba la iniciativa sostenía que existía un supuesto bloqueo institucional frente a determinadas reformas impulsadas por el Gobierno, entre ellas la reforma a la salud y la reforma pensional, cuyos trámites enfrentaron dificultades en distintas instancias del Estado.

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Sin embargo, en medio de la campaña presidencial, el Ejecutivo retiró su apoyo al proyecto, lo que llevó al comité a desistir de continuar con la recolección de firmas. El siguiente paso será consolidar el número de apoyos obtenidos y formalizar el archivo del mecanismo ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.