Joven conquistó TikTok con particular video sobre Bogotá: “Solo pa’ la gente berraca”

En un recorrido urbano por Bogotá, un joven documentó aspectos de la vida cotidiana y la dinámica urbana de la capital - crédito soypollll / TikTok

La reciente publicación de un video viral sobre Bogotá en TikTok ha generado un amplio debate sobre la identidad de la capital de Colombia. El creador de contenido conocido como Pol compartió una perspectiva personal, cuestionando los estereotipos y resaltando tanto los desafíos como las virtudes que, según considera, solo son perceptibles para quienes experimentan la ciudad a fondo.

El video provocó numerosas reacciones emocionales y opiniones encontradas, ya que sus palabras resonaron entre internautas que reconocieron el rigor de la capital, pero demostraron un sentido de identidad y pertenencia. Los usuarios manifestaron que estos sentimientos solo surgen tras vivir Bogotá día a día, lo que hace que la ciudad despierte vivencias únicas.

“Bogotá no es para todos y eso nadie te lo dice. Esta ciudad no es cómoda, no es fácil, no es linda todo el tiempo, pero tampoco es lo que muchos dicen afuera”, afirmó Pol en su mensaje principal. El joven aseguró que pese a que las percepciones negativas suelen prevalecer, residir en la ciudad implica mucho más: “Es muy fácil criticar Bogotá sin vivirla de verdad. Es muy fácil hacerlo desde otra ciudad y detrás de un celular”, agregó.

El creador de contenido considera que la verdadera esencia de la capital solo se entiende al recorrerla: “Pero es que Bogotá no se entiende en un video, se entiende caminándola”. Del mismo modo, destacó los contrastes que definen a la ciudad: “Desde el norte perfecto hasta el sur que lucha todos los días, desde el tráfico hasta los sueños que se construyen en silencio. Aquí hay gente que vino sin nada y está intentando todo”.

En el cierre, insistió en el poder de la ciudad: “Bogotá no es para todos, pero si conectas con ella, te cambia para siempre”. En su video, también recogió la opinión de otra ciudadana que dijo: “Aquí somos berracos y no vivimos a punta de quejas”.

Las declaraciones de Pol reavivaron la discusión sobre los estereotipos en la capital colombiana - crédito IDT

En declaraciones dadas en un video anterior, Pol señaló que Bogotá exige adaptarse de manera constante: “Bogotá tiene algo que te forma carácter. No sé si es el frío o que la ciudad te obliga a moverte, literal y emocionalmente”. En su video, recordó su infancia y la marca que dejó el entorno local: “Crecí entre el TransMi, el café barato y la gente que no te mira, pero igual te acompaña. Y eso, eso me hizo quien soy”.

Para él, la identidad capitalina se crea en los detalles cotidianos y el caos habitual: “Mi identidad viene de acá, de las calles solas que hay que transitar, del caos al que nos acostumbramos día a día, de las miradas que cruzo y dicen todo, sin palabras. A veces siento que esta ciudad es dura, pero también sé que es la razón por la que quiero contar historias. Bogotá no es perfecta, pero es mía y yo soy de acá”.

Este video se convirtió en un registro de la vida diaria en la capital colombiana - crédito soypollll / TikTok

Reacciones de los internautas

Las respuestas de la comunidad reflejaron una variedad de emociones y recuerdos. Varios usuarios transmitieron su afecto y agradecimiento por la capital: “Nadie me hará odiarte Bogotá”. Además, algunos comentarios reiteraron las oportunidades y los vínculos que ofrece la ciudad: “Amo vivir en Bogotá, muchas cosas se pueden hacer y visitar”.

Un mensaje de una persona oriunda de Medellín aportó otra mirada: “No es para todos, pero es la que le da a todos cómo vivir y me incluyo”.

Ciudadanos de diversas procedencias dieron cuenta de un sentido de pertenencia, incluido el testimonio de una brasileña que reside en la ciudad desde hace 10 años: “Sigo encantada”.

Otro internauta agregó: “Viví en Bogotá durante 25 años y me lo dio todo… amigos, trabajo, amor, comida, estudio y lo más importante, siempre tener fe”.

Los testimonios resaltan experiencias diversas, destacando tanto desafíos urbanos como rasgos de pertenencia - crédito Instituto Distrital de Turismo

En medio de las diferencias y retos cotidianos, para muchos Bogotá representa una ciudad de oportunidades y construcción de identidad colectiva: “Bogotá es la mejor ciudad, le abre las puertas a todos y a todos se les da la oportunidad”, expresó otro ciudadano.

Esta publicación demostró que muchos consideran que la capital es su hogar y resulta, a pesar de sus contrastes, como fuente de trabajo y de nuevas historias que siguen marcando a quienes la habitan.