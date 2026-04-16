Escandalosa agresión en Colombia: en video quedó un hombre que golpeó a su pareja mientras sostenía a su bebé en brazos

Indignación por video de agresión a mujer con su bebé en brazos en Meta: víctima pidió eliminar las imágenes tras su viralización - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

Un nuevo caso de presunta violencia intrafamiliar ha generado rechazo en redes sociales, luego de que se difundiera un video en el que un hombre agrede físicamente a su pareja sentimental mientras ella sostiene a su bebé recién nacido.

El hecho, ocurrido en Meta, desató una ola de indignación por la crudeza de las imágenes y la vulnerabilidad tanto de la mujer como del menor.

En el clip, que comenzó a circular de manera masiva en distintas plataformas digitales, se observa cómo el sujeto entra a una habitación detrás de la mujer que tiene a un bebé en brazos y la golpea en varias oportunidades, incluso la persigue y arrincona para tomarla del pelo, mientras ella grita.

La escena, que ha sido catalogada por usuarios como una “cobarde agresión”, muestra el evidente desespero de la madre por proteger a su hijo en medio del ataque.

Un video sobre presunto caso de violencia intrafamiliar en el Meta genera indignación en redes sociales - crédito @ColombiaOscura/X

El material no tardó en hacerse viral, provocando cientos de reacciones de rechazo y llamados a la intervención de las autoridades. De acuerdo con la grabación, la mujer podría llamarse Jessica, ya que es el nombre que menciona el agresor, también se puede escuchar que le pide que le dé el niño, pero ella se resiste y en medio de esa situación es que la agrede, mientras la víctima le indica que no quiere seguir más con él por el maltrato al que la está sometiendo.

“No más, me voy, me voy, me voy. Yo no más con usted, no vivo más con usted, no vivo más con usted. Mire cómo me pegó delante del niño. No me lo toque más, no me lo coja, no me lo mire. (La golpea) ¡Ah! Eso, eso, ahí está la grabación", expresa la mujer en el clip viral.

“Ojo con el niño, Jessica. Es mi hijo”,

“No me pegue más. Ya, nos separamos. No, no más. No vivo más con usted... Usted me está pegando... Yo a usted no le doy el niño, usted mire cómo es”, le responde la mujer cuando se está protegiendo y cubriendo al menor.

Aunque la publicación ha logrado tener gran alcance y muchas personas salieron a apoyarla, la propia mujer involucrada decidió pronunciarse y solicitar que las imágenes fueran retiradas de internet.

La difusión de un video con agresión a una mujer en presencia de un bebé reaviva el debate sobre violencia de género - crédito captura de pantalla video @ColombiaOscura/X

De acuerdo con declaraciones recogidas y compartidas por el medio regional Viva el Meta, la víctima aseguró que el video nunca tuvo la intención de hacerse público. Según explicó, ella lo había compartido únicamente con su madre y su hermana como un registro privado de lo ocurrido.

La mujer relató que fue precisamente su hermana la que publicó el contenido sin su consentimiento, presuntamente motivada por razones personales y esta acción habría desencadenado la viralización del caso y la exposición masiva de la situación, generando consecuencias que, según la afectada, podrían impactar directamente al padre del menor.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre si el caso fue denunciado ante las autoridades competentes ni si se han tomado medidas legales contra el presunto agresor. Tampoco se ha establecido si la pareja continúa junta o si logró resolver el conflicto tras lo ocurrido.

Entretanto, el video sigue generando un fuerte debate en redes sociales. Por un lado, numerosos usuarios han exigido justicia y la captura inmediata del hombre, rechazando cualquier tipo de violencia contra la mujer y, especialmente, en presencia de un menor.

El pedido de eliminar video de agresión en el Meta divide opiniones y expone complejidad de la violencia doméstica - crédito captura de pantalla video @ColombiaOscura/X

“Justicia, ese tipo hay que ponerlo preso. Es un desequilibrado mental”, “Señores de la Gobernación del Meta y Policía del Meta, por favor pronta captura antes de una tragedia”, y “Desgraciado, pobre mujer”, son algunos de los mensajes que reflejan la indignación colectiva.

No obstante, también surgieron comentarios críticos hacia la víctima, luego de que solicitara la eliminación del video, pues algunos internautas interpretaron su postura como un intento de proteger al agresor, lo que abrió un debate más amplio sobre las dinámicas de la violencia intrafamiliar y las dificultades que enfrentan muchas mujeres para denunciar.

“La típica mujer que prefiere ser abusada…”, “Las mujeres no se dejan ayudar” y “De verdad que da rabia ver una mujer protegiendo a un animal de esos”, fueron otras de las opiniones que circularon, evidenciando la polarización en la discusión pública.

Frente a estas reacciones, también hubo voces que llamaron a la empatía y a evitar la revictimización. Algunos usuarios recordaron que las víctimas de violencia suelen atravesar contextos complejos, marcados por el miedo, la dependencia emocional o la falta de redes de apoyo.