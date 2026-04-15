Transmilenio anunció el cierre de la estación Calle 45: estudiantes deberán llegar a otra estación temporal

El cierre total de la estación Calle 45 – American School Way permite continuar con la infraestructura de la Línea 1 del Metro en la troncal Caracas - crédito TransMilenio

Por cuenta de las obras para completar la primera línea del metro de Bogotá, la empresa Transmilenio anunció el cierre definitivo de la estación Calle 45, un importante punto de llegada de estudiantes y trabajadores del centro-oriente de la capital del país.

Según indicó la entidad, esta decisión, que afecta a miles de usuarios diarios, responde a la necesidad de liberar espacio para el viaducto del metro, un proyecto que busca transformar la movilidad en la capital.

Desde el sábado 18 de abril, los pasajeros que utilizaban la estación Calle 45 deberán reorganizar sus recorridos y familiarizarse con la nueva ubicación y operación de la estación temporal Avenida 39. Esta medida garantiza que el servicio de transporte masivo se mantenga en la troncal Caracas, aunque con ajustes significativos en la operación.

Cambios en las rutas y funcionamiento de la estación Avenida 39

La estación temporal Avenida 39, situada entre la diagonal 40 y la calle 37, habilitará sus tres vagones y el acceso norte, ampliando la capacidad para atender a más usuarios. Desde finales de febrero ya operaba el vagón 1 y el ingreso sur, pero a partir de la fecha indicada funcionará en su totalidad.

La estación temporal Av. 39 de TransMilenio habilita todos sus vagones para mejorar la movilidad en la avenida Caracas durante las obras del Metro de Bogotá - crédito TransMilenio

Los pasajeros dispondrán de nueve rutas diferentes en esta nueva estación, con conexiones hacia la Autopista Norte, Avenida Suba, Calle 80, Avenida Américas, Avenida Caracas sur, Eje Ambiental, Avenida calle 26 y Carrera Décima.

Entre las rutas habilitadas se encuentran la 6, 8, AF60, BK23, CH15, DJ24, BL18, BJ74 y BH75, lo que permitirá mantener la conectividad en una de las troncales más transitadas de la ciudad.

La directora técnica troncal de TransMilenio, Lucy Cucaita, explicó que la coordinación con la compañía Metro ha sido fundamental para planear las estaciones temporales y asegurar alternativas de viaje durante las obras. Según la funcionaria, la prioridad es mantener la conectividad y ofrecer opciones de desplazamiento mientras se ejecutan los trabajos del metro.

“Nuestra cooperación con lacompañía Metronos ha facilitado planear laimplementación de las estaciones temporalesal mismo tiempo que se requieren los cierres necesarios por las obras de laLínea 1 del Metro de Bogotá. La prioridad es ofrecer alternativas de viaje y mantener la conectividad en esta troncal estratégica para la ciudad”, comentó la funcionaria.

Recomendaciones y apoyo para los usuarios de TransMilenio

El servicio B74 de TransMilenio cambia su punto de parada al vagón 1 en la estación Universidades - CityU, junto a rutas como C73 y J74 - crédito TransMIlenio

Ante los cambios, la empresa de transporte recomienda a los ciudadanos anticipar sus desplazamientos y utilizar las plataformas digitales para consultar rutas y horarios actualizados. La aplicación TransMiApp permitirá revisar las opciones disponibles y recargar la tarjeta de manera virtual, facilitando la planificación de los recorridos.

Para quienes tengan dudas o requieran orientación, equipos de apoyo estarán presentes en la troncal Caracas, brindando información sobre rutas alternativas y ayudando a los usuarios a adaptarse a las nuevas condiciones del servicio.

Esta transformación en el sistema de TransMilenio forma parte de una serie de ajustes que se implementarán mientras avancen las obras en distintos puntos de Bogotá. Las autoridades insisten en la importancia de mantenerse informados y prever posibles demoras, especialmente durante los primeros días de aplicación de los cambios.

La estación Calle 45 dejará de funcionar de manera definitiva en beneficio del desarrollo de la infraestructura de la ciudad, mientras que la estación Avenida 39 asumirá el flujo de usuarios en la zona, consolidándose como una alternativa clave en la troncal Caracas.

“Nuestra cooperación con la compañía Metronos ha facilitado planear la implementación de las estaciones temporales al mismo tiempo que se requieren los cierres necesarios por las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá. La prioridad es ofrecer alternativas de viaje y mantener la conectividad en esta troncal estratégica para la ciudad”, señaló la funcionaria.