El Ideam emitió alerta por intenso aguacero que afectará a Bogotá y a otras regiones del país el miércoles 15 de abril

El Ideam y el Ministerio de Ambiente advirtieron sobre una de las jornadas de lluvias más intensas del año en Bogotá y varias regiones de Colombia - crédito Colprensa

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y el Ministerio de Ambiente emitieron una advertencia por la llegada de una de las jornadas de precipitaciones más intensas del año en Bogotá y varios departamentos de Colombia, programada específicamente para el miércoles 15 de abril.

Esta alerta llegó en el contexto de la primera temporada de lluvias de 2026, cuando el país enfrenta, además, los efectos acumulados de fenómenos climáticos como El Niño, que incrementarán la variabilidad y la severidad de los episodios meteorológicos por venir.

Según explicó el Ideam, las regiones Andina, Pacífica, sur del Caribe, Orinoquía y Amazonía recibirán los mayores acumulados de lluvia el 15 de abril, mientras que sectores del oriente y nororiente de Bogotá verán intensas precipitaciones desde horas de la tarde, con temperaturas que oscilarán entre 10 °C y 20 °C.

Esta jornada lluviosa, calificada como la tormenta más intensa de abril, será acompañada por fuertes ráfagas de viento y riesgo de tormentas eléctricas, además del potencial de desbordamientos e inundaciones, especialmente en áreas urbanas y rurales vulnerables, reportó el instituto nacional del clima.

Las regiones Andina, Pacífica, sur del Caribe, Orinoquía y Amazonía esperan los mayores acumulados de lluvia el miércoles 15 de abril - crédito Minambiente

Para el miércoles 15 de abril, la entidad informó que las lluvias más intensas y persistentes se concentrarán en los departamentos de Antioquia, Eje Cafetero, Tolima, Huila, Cundinamarca y el occidente de Boyacá, con episodios particularmente marcados durante la tarde y la noche. Al mismo tiempo, se prevén precipitaciones moderadas a fuertes en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño en la región Pacífica.