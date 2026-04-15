Colombia

Fiscalía captura 9 personas por direccionamiento de contratos de regalías por más de $496.000 millones

El ente acusador señaló que los detenidos habrían usado una asociación de municipios para quedarse con proyectos financiados con recursos públicos; se investigan irregularidades en al menos 101 contratos

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Operativos de la Fiscalía dejaron al menos 11 capturados por un presunto esquema de desvío de recursos de regalías en varias regiones del país- crédito VisualesIA
Operativos de la Fiscalía dejaron al menos 11 capturados por un presunto esquema de desvío de recursos de regalías en varias regiones del país- crédito VisualesIA

La Fiscalía General de la Nación informó sobre la captura de nueve personas señaladas de integrar un entramado que habría direccionado contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), mediante el uso de un esquema asociativo de municipios.

Según el comunicado oficial, las diligencias fueron realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en Arauca, Barranquilla y Cantagallo, donde fueron detenidos los presuntos responsables de estas actividades. Entre los capturados figuran el creador, representantes legales, coordinadores de planeación y financieros, así como la tesorera de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca).

La Fiscalía indicó que este grupo “utilizaba la figura del esquema asociativo de municipios para direccionar contratos de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías”, en medio de presuntas irregularidades tanto en la adjudicación como en la ejecución de los mismos.

Las capturas se realizaron en departamentos como Atlántico, Arauca y Caquetá, además de municipios del Caribe colombiano- crédito VisualesIA
Las capturas se realizaron en departamentos como Atlántico, Arauca y Caquetá, además de municipios del Caribe colombiano- crédito VisualesIA

De acuerdo con el reporte oficial, los implicados habrían logrado que Aremca fuera designada como ejecutora de proyectos por parte de alcaldías y gobernaciones. Una vez obtenidos esos avales, “direccionaron 101 proyectos por una cuantía superior a 496.000 millones de pesos”.

Estos contratos tenían como finalidad el desarrollo de obras civiles, interventorías y programas en sectores como saneamiento básico, medio ambiente, agricultura y alimentación. Los proyectos estaban distribuidos en varios departamentos, entre ellos Casanare, Magdalena, Caldas, Santander, La Guajira, Cesar, Bolívar, Arauca y Córdoba.

La investigación señala que los procesos contractuales habrían desconocido principios como la transparencia, la publicidad y la selección objetiva. “Los elementos materiales probatorios indican que la contratación violó los principios de publicidad, transparencia y selección objetiva”, precisó la Fiscalía en el documento.

La investigación apunta a irregularidades en contratación que habrían comprometido recursos destinados a proyectos sociales e infraestructura- crédito VisualesIA
La investigación apunta a irregularidades en contratación que habrían comprometido recursos destinados a proyectos sociales e infraestructura- crédito VisualesIA

Además, el ente acusador reportó una posible apropiación indebida de recursos por al menos 3.200 millones de pesos en iniciativas que debían ejecutarse en el departamento de Arauca. Este hallazgo hace parte de las líneas de investigación que buscan establecer el destino de los dineros comprometidos.

Otro de los puntos incluidos en el informe tiene que ver con la presunta omisión en el pago de obligaciones fiscales. La Fiscalía señaló que Aremca habría dejado de retener cerca de 14.000 millones de pesos correspondientes a la contribución especial de obra pública, equivalente al 5% del valor de los contratos estatales y destinada al Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon).

Las personas capturadas fueron identificadas como Gustavo Bolaño Pastrana, Emilia Álvarez Guerrero, Dayana Ramos Guerrero, Fredy Borelly Salazar, Andrés Sáez Miranda, Rafael Flórez Franco, Liliana Urán German, Javier Ramírez Marzola y Luis Soto Caraballo

El informe señala que la consolidación fiscal sólo sería posible con un cambio de política tras las elecciones de 2026 - crédito Colprensa
El caso incluye montos que van desde medio billón de pesos hasta cifras cercanas a los tres billones bajo análisis de las autoridades. - crédito Colprensa

Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción presentará a los detenidos ante un juez de control de garantías para la legalización de las capturas e imputación de cargos.

De acuerdo con el comunicado, se les atribuirán delitos como concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, prevaricato por acción y por omisión, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito de particulares, entre otros.

La Fiscalía indicó que esta actuación hace parte de los casos priorizados por un grupo de tareas especiales, creado para investigar hechos de corrupción que comprometan recursos del Sistema General de Regalías.

La investigación se encontraría en un estado de continuo desarrollo y se espera que en las próximas horas se conozcan las identidades de las personas capturadas, así como los delitos que serían imputados. Por ahora, el caso se mantendría bajo reserva absoluta, mientras avanzan las actuaciones judiciales y se consolidan las pruebas recopiladas por la Fiscalía.

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