Colombia

Posible carro bomba enciendió las alarmas en Medellín: Fico Gutiérrez aclaró qué encontraron en su interior

El vehículo fue abandonado en la mañana del lunes 13 de abril en el noroccidente de la ciudad y, según las denuncias recibidas por las autoridades, contendría material explosivo, por lo que fue necesario evacuar la zona

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Panorámica de la ciudad de Medellín-Antioquia-Colombia
Las autoridades mantienen la zona acordonada mientras se concluye el contenido al interior del vehículo - crédito Alcaldía de Medellín

Momentos de tensión máxima se vivieron en la capital del departamento de Antioquia, después de que las autoridades recibieran una alerta sobre un vehículo abandonado en el noroccidente de Medellín, al parecer, con una alta carga explosiva.

Según la información conocida en el momento, la alerta se produjo sobre las 11:00 a. m. de este lunes 13 de abril en el barrio Fuente Clara, de la Comuna 7 (Robledo), por lo que se desplegó un equipo técnico antiexplosivos para controlar la situación.

Sin embargo, cerca de una hora después de presentarse la emergencia, los especialistas descartaron cualquier amenaza explosiva, pese a que los caninos arrojaron una primera alerta.

El incidente comenzó después de que la Policía recibiera una notificación sobre un automóvil abandonado y que su propietario no apareciera en los minutos posteriores. Ante la alerta, un guía canino especializado en detección de explosivos inspeccionó el vehículo y, de manera preliminar, alertó sobre la posible presencia de materiales peligrosos.

Como respuesta inmediata, la zona fue acordonada y se restringió el paso de peatones y vehículos, mientras se esperaba la llegada de los técnicos antiexplosivos. Esta medida se mantuvo hasta completar la revisión exhaustiva del automotor.

Hacia el mediodía, el alcalde Federico Gutiérrez comunicó que, tras la inspección de los expertos, “al interior del vehículo no hallaron ninguna evidencia de artefactos, descartando entonces la alerta”. El mandatario también anunció que el automóvil será inmovilizado y retirado por la Secretaría de Movilidad.

En respuesta a la pregunta sobre qué ocurrió en Medellín, la alerta de un posible carro bomba en Robledo fue neutralizada luego de que los técnicos antiexplosivos confirmaran que el vehículo sospechoso no contenía ningún artefacto peligroso. El caso resultó ser una falsa alarma, pero motivó un despliegue preventivo y el cierre temporal de la zona.

La rápida actuación de la Policía y el cumplimiento estricto de los protocolos permitieron descartar riesgos mayores. “Ante cualquier alerta siempre es mejor prevenir”, enfatizó el alcalde Gutiérrez tras el operativo, subrayando la importancia de la prudencia en situaciones de potencial peligro.

Vecinos del sector manifestaron tranquilidad una vez se confirmó que no existía amenaza. Tras la inmovilización del automóvil, la movilidad y las actividades cotidianas se reanudaron paulatinamente en la zona.

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