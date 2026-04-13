En video, así fue el reencuentro de los jóvenes desaparecidos en el cerro Monserrate con sus familias: “Estábamos recargados con bocadillos”

Un despliegue de recursos técnicos y humanos permitió a las autoridades identificar el paradero de los extraviados, brindarles primera atención médica y garantizar su traslado seguro hasta la base del cerro - crédito Bomberos de Bogotá

Fueron 18 horas de búsqueda que terminaron con el rescate de los cinco menores y dos adultos que se extraviaron mientras intentaban recorrer una zona alejada del cerro de Monserrate.

Sin embargo, la rápida actuación de personal de la Policía Nacional, el Cuerpo Oficial de Bomberos y Defensa Civil logró encontrar al grupo durante la mañana del lunes 13 de abril.

En videos quedó registrado el momento en el que el equipo de rescatistas encontró y trasladó a los siete jóvenes hasta la parte baja del cerro donde fue instalado un Puesto de Mando Unificado, lugar que resultó ser el punto del emotivo encuentro con familiares que esperaban ansiosos su llegada.

“Desde el primer momento, el alcalde Carlos Fernando Galán nos dio la instrucción que activáramos todos los equipos de búsqueda para encontrarlos en el menor tiempo posible. De ese modo, se activaron las estaciones de Chapinero, Centro Histórico, Bellavista, Puente Aranda y los equipos especializados de búsqueda y rescate de animales en emergencia, el equipo de aeronaves no tripuladas a través de los drones y el equipo técnico de rescate”, señaló Paula Ximena Henao Escobar, directora del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

Las labores de búsqueda se extendieron durante toda la noche y concluyeron con el hallazgo de cinco menores y dos adultos que permanecieron incomunicados en una zona remota, según informaron autoridades involucradas en la operación - crédito Bomberos de Bogotá

En las imágenes se observa el momento en el que los menores fueron trasladados a los vehículos oficiales para descender hasta la parte baja del cerro, donde recibieron una atención primaria en salud antes del esperado reencuentro.

“En representación de todos los padres, quiero darle las gracias, agradecerle a este grupo de trabajo tan grande. Dios los puso en este momento y desde anoche a trabajar arduamente en la búsqueda de los muchachos, policías, cívicos, Idiger, todos los grupos. La verdad, digamos que los nervios no dejan hablar, pero Dios los puso a todos ustedes”, señaló uno de los familiares.

Antes de su traslado a centros asistenciales, los jóvenes relataron los momentos de tensión que vivieron durante su expedición improsivada, además de contar detalles de cómo se alimentaron durante las 18 horas que se mantuvieron fuera del radar de las autoridades.

Una de las jóvenes a cargo del grupo señaló que su prioridad fueron los menores, por lo que racionarion el poco alimento que tenían para mantenerlos con energía mientras las autoridades intensificaban su búsqueda.

Los esfuerzos coordinados entre bomberos, policía y civiles derivaron en la localización y evacuación de los siete excursionistas, quienes fueron atendidos en un puesto especial antes de reunirse con sus familiares - crédito Bomberos de Bogotá

“Gracias a Dios estábamos recargados con lo que era bocadillos, los rendimos para ellos. Teníamos agua potable y ellos confiaron demasiado en nosotros. Como los líderes intentamos no derrumbarnos porque fue una prueba bastante difícil para nosotros, física y mental, pero no podíamos derrumbarnos frente a ellos porque era peor”, señaló Wendy Rueda.

Asimismo, Sebastián Vélez, entrenador de los menores, aseguró que, pese a la angustia del momento, tomaron el extravío como una aventura para mantener a los más pequeños con ánimo.

“Realmente fue una aventura. O sea, sería mentira decirles que no la disfrutamos. Obviamente nos asustamos también, más que todo por nuestros papás, pero la gozamos. Tenemos videos, tenemos fotos donde, pues, realmente de lo malo nace lo bueno. Y ellos confiaban en mí y yo tenía que responderles a eso. Estaban felices, realmente, pues confiaban mucho y la confianza es algo que no se rompe y están acá”, señaló el joven.

Durante la noche se adelantaron seis sobrevuelos con el helicóptero Halcón de la Policía Nacional - crédito Bomberos Bogotá

Por su parte, el alcalde de Bogotá agradeció a todas las instituciones que hicieron parte del rescate, además de enviar un mensaje a los ciudadanos para mantener extrema precaución a la hora de emprender expediciones por zonas no autorizadas o de poco conocimiento.

“Luego de más de 12 horas de búsqueda por parte de todo el equipo operativo del Sistema Distrital de Emergencias, con el apoyo de drones y el halcón de la Policía, las 7 personas que se habían perdido ayer en Monserrate fueron rescatados y están en buen estado de salud. Los 5 niños ya están con sus familias”, señaló el alcalde distrital.