Balacera en el sector del CAN en Bogotá: en un intento de robo uno de los delincuentes resultó herido

Balacera en el sector del CAN, en Bogotá - crédito Raúl Arboleda/AFP

En la mañana del lunes 13 de abril se registró un tiroteo en el sector del CAN, en Bogotá.

De acuerdo con información preliminar, el hecho se presentó durante un intento de robo donde policías de Dipro lograron reaccionar y frustraron el crimen.

Durante el intercambio de disparos, un delincuente resultó herido y por el momento hay dos personas capturadas.