Se levantan los bloqueos en vía al aeropuerto de Bucaramanga: hay acuerdo, pero el paro sigue y advierten nuevas protestas

Los manifestantes aclararon que se mantendrán en los puntos de concentración, aunque sin restringir el paso vehicular - crédito @metropolitano_X

La movilidad entre Bucaramanga y Lebrija comenzó a normalizarse la noche del domingo 12 de abril tras un acuerdo entre autoridades y líderes de las protestas. Luego de varias horas de diálogo, se decidió levantar los bloqueos que mantenían restringido el paso, especialmente en la vía hacia el aeropuerto internacional Palonegro.

El anuncio se dio al término de una mesa encabezada por la Gobernación de Santander, en la que participaron alcaldes, funcionarios y representantes de las comunidades. Allí, según explicó el gobernador, se llegó a un punto de consenso frente al impacto que estaban generando las manifestaciones.

El dirigente santandereano resalta el compromiso institucional para ajustar la medida polémica y avanzar hacia soluciones negociadas - crédito Gobernación de Santander

“Nos estamos haciendo daño los santandereanos”, señaló el mandatario, al reconocer que, aunque los campesinos enfrentan un aumento desmesurado en el avalúo catastral y el impuesto predial, otros sectores también estaban resultando afectados por los bloqueos.

El acuerdo contempla dos compromisos principales. El primero, que el gobernador acompañará a los líderes campesinos este lunes en la mesa nacional convocada en Bogotá con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Idac), donde se discutirá la controvertida resolución 2057.

El segundo punto apunta a acciones inmediatas en el ámbito regional. Desde el lunes 13 de abril, las autoridades iniciarán un proceso de revisión y reestructuración de los avalúos catastrales por municipios, con el objetivo de reducir las cargas que hoy denuncian los campesinos.

Durante la reunión, incluso se logró establecer comunicación directa con el director del Igac, Gustavo Marulanda, que —según el gobernador— expresó disposición para revisar y ajustar la resolución. “Dijo que tenía toda la voluntad de sentarse a trabajar, a revisar la resolución, a hacer los cambios que fueran necesarios”, afirmó.

El acuerdo contempla el acompañamiento del gobernador a los líderes campesinos en la mesa nacional con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - crédito Gobernación de Santander

Tras estos compromisos, los líderes de la protesta accedieron a levantar los bloqueos de manera inmediata en los puntos más críticos, incluyendo la vía nacional y el acceso al aeropuerto. Desde ese momento, los vehículos comenzaron a transitar con normalidad.

Sin embargo, el paro no se ha dado por terminado. Los manifestantes aclararon que se mantendrán en los puntos de concentración, aunque sin restringir el paso vehicular. Es decir, las protestas continúan, pero sin bloqueos activos. “Levantamos el bloqueo inmediatamente sobre la vía nacional y la T del aeropuerto, pero el paro continúa ahí sobre la vía”, explicó uno de los voceros en Noticias Caracol, que además condicionó el levantamiento definitivo a lo que ocurra en la mesa nacional.

En ese sentido, los líderes fueron claros en que su principal exigencia sigue siendo la derogatoria de la resolución 2057. “Si esta resolución es derogada, nosotros levantamos el paro definitivamente”, señalaron. Mientras tanto, indicaron que permanecerán en tres puntos en Lebrija, sin impedir el tránsito. “Mantenemos el punto de paro, pero no hay restricción de paso vehicular”, precisaron. Además, reiteraron que estarán vigilantes al cumplimiento de los compromisos adquiridos por las autoridades.

El levantamiento de los bloqueos permite la normalización del tránsito vehicular y el acceso al aeropuerto internacional Palonegro - crédito Siete TV/Facebook

La decisión marcó un alivio inmediato para la movilidad en la región, especialmente en el corredor que conecta con el aeropuerto, uno de los más afectados durante los días de bloqueos. A partir de ahora, los ciudadanos podrán desplazarse sin las restricciones que se venían presentando, lo que también impacta positivamente el transporte de carga y el turismo.

Aun así, el ambiente sigue siendo de expectativa. Los manifestantes advirtieron que, si no hay respuestas concretas por parte del Gobierno nacional, podrían retomar los bloqueos. “Si el Gobierno no acepta nuestra petición, volveremos a las vías a bloquear”, afirmaron, dejando abierta la posibilidad de nuevas jornadas de presión en las carreteras.

Por ahora, todas las miradas están puestas en la reunión del lunes 13 de abril de 2026 en Bogotá. De su resultado dependerá si el levantamiento de los bloqueos se convierte en una solución definitiva o en una pausa dentro de un conflicto que aún no se resuelve y mantiene en alerta a la región.