Qué pasará con el precio del dólar en Colombia a mitad de abril: dato de inflación y guerra en Medio Oriente dejarían buenas noticias

El dólar en Colombia lleva varias semanas por debajo de la línea de los $3.700 - crédito Dado Ruvic/Reuters

El precio del dólar en Colombia finalizó la sesión del 10 de abril en $3.631,49, cifra que reflejó una disminución de $11,44 respecto a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), establecida en $3.642,93. Durante la jornada, la cotización mínima fue de $3.624 y la máxima alcanzó los $3.650. Se contabilizaron 1.443 transacciones por un monto total de US913 millones.

La moneda estadounidense sigue moviéndose debio a factores externos, sobre todo, en medio de la incertidumbre por lo que está pasando entre Estados Unidos e Irán, así como las expectativas que hay en los mercados por lo que pasará con las tasas de interés de la Reserva Federal (FED), cuyo rango actual es de entre 3,50% y 3,75%.

Movimientos del dólar en abril de 2026

Al respecto, sobre lo que pasó en la semana del 6 al 10 de abril, y lo que se estima para los próximos días, la semana arrancó con el dólar en $3.675 el lunes 6 y fue cediendo terreno hasta cerrar este viernes 10 en $3.642, sin tocar en ningún momento la barrera de los $3.700. El movimiento neto fue una caída de cerca de $33 frente al cierre de la semana anterior, con una volatilidad por debajo del promedio anual, lo que refleja una semana más tranquila de lo esperado dado el ruido externo. Frente al inicio del año, el dólar acumula ya una caída de 3% y frente al mismo día del año pasado, la baja es del 17,5%.

Al cierre de la jornada del 12 de abril, el precio promedio de dólar en las casas de cambio era de $3.611,25, mientras que el de venta se ubicaba en $3.708,75 - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Según el country manager de Global66, Daniel Londoño Tapia, tres factores explican el comportamiento de la semana:

Ruido geopolítico global: el conflicto en Medio Oriente y el repunte del petróleo por encima de USD100 por barril pusieron presión sobre los mercados emergentes, pero el efecto en el peso fue relativamente contenido.

Dato de inflación local: el Dane reportó que el IPC de marzo cerró en 5,56% anual, por encima del 5,29% de febrero y por encima del consenso de analistas, lo que reavivó la discusión sobre si el Banco de la República tiene espacio para pausar el ciclo de alzas.

Política monetaria: el Banco de la República subió su tasa de intervención en 100 puntos básicos adicionales hasta 11,25% en su reunión del 31 de marzo, señal clara de que el Emisor no está dispuesto a ceder terreno frente a la inflación, lo que sostiene el atractivo del peso para flujos de carry.

“Se proyecta que el dólar oscilará en un canal entre $3.625 y $3.700 durante abril, en un entorno de elevada incertidumbre global ligada al conflicto entre Estados Unidos e Irán y sus efectos sobre el crudo. El escenario base apunta a un dólar que sigue contenido por la política monetaria restrictiva del Banco de la República y por el fortalecimiento relativo del peso en lo que va del año, pero con riesgos al alza si la inflación sigue sorprendiendo al mercado o si el ruido fiscal vuelve a escena”, dijo el experto.

Londoño Tapia manifestó que el repunte del IPC de marzo enciende alertas sobre si el proceso de desinflación que se esperaba para 2026 está llegando más lento de lo previsto, y eso es lo que hay que seguirle el pulso la semana que viene.

El precio del barril de petróleo brent, de referencia para Colombia, incide de gran manera en el precio del dólar- crédito Ronald Wittek/EPA/EFE

Dólar en Colombia: ¿qué explica su nivel actual?

Por su parte, la analista principal de DAVIbank, Jackeline Piraján, anotó que el precio del dólar en Colombia se mantiene bajo control a pesar de la alta volatilidad global, por lo que oscila entre los $3.600 y $3.800 y consolida al peso colombiano como una de las monedas más fortalecidas en lo corrido de 2026.

“Este comportamiento está motivado por tasas de interés locales que resultan atractivas para los inversionistas extranjeros, la señal de subida de tasas del banco central y una prima por riesgo fiscal que llama la atención en un mundo donde otros bancos centrales mantienen sus tasas estables”, dijo la experta.

Además, mencionó que en abril la temporada de pago de impuestos suele generar un viento a favor para el peso, ya que las empresas extranjeras monetizan recursos en dólares para cumplir con sus obligaciones tributarias en el país.

Déficit de cuenta corriente

A su vez, la analista de Contexto Externo y Mercado Cambiario de Corficolombiana, Gabriela Bautista, de cara a 2026 dijo que se espera que el déficit en cuenta corriente de Colombia aumente al 2,8% del PIB y este mayor déficit sigue siendo relativamente moderado en términos históricos, pero marcaría el nivel más alto desde 2022 y reflejaría en gran medida un menor dinamismo de las transferencias corrientes como resultado de una pérdida de impulso del crecimiento de las remesas, en medio de las políticas antimigratorias más rígidas en Estados Unidos.

Gabriela Bautista, analista de Contexto Externo y Mercado Cambiario de Corficolombiana, indicó que la entidad espera que la tasa de cambio promedie $3.685, en un entorno de alta volatilidad asociado a la incertidumbre electoral en el corto plazo - crédito @Corficolombiana/X

“En este sentido, esperamos que los ingresos de remesas en dólares crezcan 8,4% este año, lo que implicaría el menor ritmo de crecimiento en tres años. Entre tanto, este déficit en cuenta corriente también reflejaría un mayor desbalance comercial de bienes, que esperamos que pase del 3,2% del PIB en 2025 al 3,4% del PIB este año, en un contexto en el que las exportaciones seguirían afectadas por el deterioro de la producción petrolera y a lo que se sumaría un menor impulso de la actividad agrícola en el segundo semestre por efectos climáticos”, precisó.

Puntualizó que ahí vale destacar que en 2025 este tipo de exportaciones fueron un motor clave para nuestras ventas externas. Entre tanto, de acuerdo con ella," las importaciones seguirían reflejando un buen ritmo del consumo privado, mientras que la apreciación del peso colombiano frente al dólar mantendría atractivas las importaciones".

Qué se espera de la tasa de cambio

Seún Gabriela Bautista, en este entorno, donde el desbalance externo continuaría relativamente bajo, pero ajustándose al alza, “esperamos que la tasa de cambio promedie $3.685 en 2026, en un entorno de alta volatilidad asociado a la incertidumbre electoral en el corto plazo”. Y ya para el segundo semestre “esperamos que el precio del dólar en Colombia refleje en mayor medida los factores externos, aunque presionado a la alza por los desbalances fiscales”.