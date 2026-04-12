Francisco Barbosa arremetió contra el Gobierno tras reconocimiento a colombiana en Artemis II: “El orgullo es para la ciencia norteamericana”

Barbosa también criticó la política científica del actual gobierno - crédito Colprensa, Ministerio de Ciencias y NASA

El mundo entero tuvo los ojos puestos durante 10 días en la misión espacial Artemis II de la NASA, cuyo objetivo fue llevar al ser humano a la órbita lunar y traerlos de regreso a la Tierra. Tras el amerizaje de la nave Orión, que trajo sanos y a salvo a los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación se pronunció reconociendo el papel de la ingeniera colombiana Liliana Villarreal, lo que generó una respuesta del exfiscal general Francisco Barbosa.

“¡Orgullo para la ciencia colombiana! Desde @MincienciasCo reconocemos la labor de Liliana Villarreal, la ingeniera cartagenera que lidera el equipo de recuperación de la misión #ArtemisII de la @NASA. Su liderazgo en el amerizaje de la cápsula Orion es fundamental para el regreso de la humanidad al espacio profundo. ¡Liliana es inspiración pura para nuestras niñas, niños y jóvenes en la ciencia!”, indicó la entidad.

La cartera también recordó que Villarreal es egresada de Georgia Tech y que consolidó su trayectoria profesional en Boeing y la NASA. Además, señaló que, tras liderar operaciones de carga para la Estación Espacial Internacional, se ha posicionado como una de las figuras técnicas y operativas en el Centro Espacial Kennedy.

El Ministerio de Ciencias destacó a la ingeniera Liliana Villarreal, cartagenera, quien lideró el equipo de recuperación de la misión como directora de Aterrizaje y Recuperación del programa Artemis - crédito @MincienciasCo/X

Reacción de Francisco Barbosa

Barbosa, que también es uno de los grandes opositores del Gobierno de Gustavo Petro, cuestionó el enfoque del reconocimiento a través de su cuenta en la red social X.

“El orgullo es para la ciencia norteamericana. La ingeniera colombo- americana fue formada en los Estados Unidos y recibió las oportunidades en ese país. Lo lamentable es que este Ministerio de Ciencias durante ese gobierno petrista lo único que ha hecho es que miles de estudiantes colombianos emigren para nunca volver. En este cuatrienio lo único que hubo fue subsidios para jóvenes criminales por no matar, acabar el Icetex e intentar pulverizar Colfuturo. Esperemos que el 7 de agosto de 2026 el país cambié de rumbo”, escribió.

Barbosa cuestionó el pronunciamiento oficial al señalar: “El orgullo es para la ciencia norteamericana” - crédito @FBarbosaDelgado/X

Desde el Gobierno, la vicepresidenta Francia Márquez también se refirió a la participación de colombianos en la misión Artemis II. “Es un orgullo ver que seis colombianos hicieron parte de la misión espacial Artemis II, me llena de felicidad ver el liderazgo que tres mujeres de nuestra nación tienen dentro de la NASA”, expresó.

En su declaración, agregó: “Envío un saludo muy especial a Diana Trujillo, Liliana Villareal, Sara Rengifo, así como a Iván Ramírez, Juan Felipe García, y Dominic Shettini, quienes representan el tesón de los colombianos en el éxito de esta operación aeroespacial”.

La vicepresidenta Francia Márquez destacó la participación de seis colombianos en la misión - crédito @FranciaMarquezM/X

Reacción de las colombianas Liliana Villarreal y Diana Trujillo

Luego de la llegada de los cuatro astronautas al océano Pacífico el viernes 19 de abril sobre las 7:07 p. m. (hora Colombia), la ingeniera Liliana Villarreal, directora de Aterrizaje y Recuperación para la misión Artemis II, destacó el trabajo realizado durante la operación que ella misma lideró: “Nuestro equipo ha estado preparando y trabajando muy duro, y estoy muy orgullosa de todos ellos”.

En cuanto al desarrollo del proceso, indicó: “Todo fue muy bien, según el plan. Nuestros compañeros en Houston, el equipo de control de vuelo, fueron increíbles. Fuimos capaces de tener muy buenas comunicaciones”, dijo durante la transmisión del aterrizaje realizada por la NASA.

Villarreal también compartió detalles sobre su trayectoria personal y el origen de su interés por la exploración espacial. “Mi historia fue que fui al Centro Espacial Kennedy. De hecho, nací en Colombia. Cuando tenía 7 años, mi familia me llevó al centro de visitas. Y fue ahí que aprendí sobre Apolo. Y fuimos a la Luna y aprendí sobre los astronautas. Esa historia fue lo que realmente me motivó a querer ser astronauta”, concluyó.

“¡Qué orgullo tan grande!”, expresó la ingeniera Diana Trujillo al referirse a la misión Artemis II - crédito @FromCaliToMars/X

Por su parte, Diana Trujillo, que se desempeña como directora de vuelo en el Centro Espacial Johnson también se pronunció tras el éxito de la misión. “Escribimos un nuevo renglón en el libro del planeta Tierra. ¡Qué orgullo tan grande!”, señaló en su cuenta de X.

Artemis II marcó el regreso del ser humano a la órbita lunar después de más de 50 años, desde la última misión, Apolo 17, en diciembre de 1972. Las próximas misiones estarán enfocadas en preparar la exploración lunar y en establecer infraestructura permanente en la superficie del satélite.

Artemis III, programada para 2027, servirá como plataforma de pruebas en órbita terrestre baja, evaluando el acoplamiento con módulos de aterrizaje de empresas privadas como SpaceX y Blue Origin.

Artemis IV, prevista para 2028, permitirá nuevamente un alunizaje en el que los astronautas descenderán al polo sur de la Luna, permitiéndoles recolectar muestras y realizar experimentos. Finalmente, Artemis V comenzará la construcción de la primera base lunar estadounidense, sentando las bases para la presencia sostenida de la humanidad en la Luna y futuras misiones hacia Marte.