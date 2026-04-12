Alirio Barrera le respondió a Gustavo Petro tras cuestionarlo por su investigación por presunto acoso sexual: “También estaría en la cárcel”

La denuncia contra Alirio Barrera se basa en el testimonio de una exfuncionaria de la Gobernación de Casanare, presentada ante las autoridades - crédito Presidencia de Colombia/Colprensa

La Corte Suprema de Justicia de Colombia formalizó una investigación contra el senador Alirio Barrera Rodríguez del partido Centro Democrático, por el presunto delito de acto sexual violento, relacionado con hechos denunciados en 2016, cuando el hoy congresista era gobernador de Casanare.

La decisión fue adoptada el 10 de abril de 2026 durante una sesión ordinaria de la Sala de Instrucción del alto tribunal, proceso que quedó asignado al magistrado Marco Antonio Rueda, que tendrá a su cargo la recopilación de pruebas, audiencias de testimonios y demás diligencias judiciales pertinentes.

Tras conocerse la apertura de la investigación, varios dirigentes políticos emitieron sus pronunciamientos al respecto. Uno de ellos fue el presidente de Colombia Gustavo Petro que no solo lo señaló por la denuncia penal, sino vinculándolo a un proceso previo ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Petro señaló a Barrera como presunto violador sexual y ocupador ilegítimo de tierras baldías - crédito @petrogustavo/X

“Un senador del Centro Democrático presunto violador sexual, bajo de cultura, ocupador ilegítimo de tierras baldías y opositor a este Gobierno”, escribió el jefe de Estado en su publicación hecha en su cuenta de X.

De igual manera, Petro planteó además preguntas dirigidas a la opinión pública. “¿Cuántas reformas en favor del pueblo ayudó a tumbar el senador Alirio Barrera? ¿Por qué existe gente a la que le gusta votar por sus verdugos?”, agregó.

Alirio Barrera enfrenta también una investigación administrativa por la acumulación irregular de tierras baldías en los municipios de Nunchía y Aguazul - crédito @JAlirioBarreraR/X

Respuesta de Alirio Barrera

Ante el comentario del presidente Gustavo Petro, el senador Alirio Barrera salió en sus redes sociales a cuestionar la postura del primer mandatario de los colombianos.

En su pronunciamiento hecho en la misma plataforma digital, el congresista del Centro Democrático, que no se refirió a la apertura de investigación en su contra por parte de la Corte Suprema de Justicia, cuestionó a Petro argumentando que él y varios de sus integrantes del gabinete ministerial también estarían enfrentados a la justicia por varios escándalos que se han dado durante su administración.

“Señor Presidente si por una denuncia alguien fuera culpable , usted y la mitad de su gobierno estarían en la cárcel”, respondió Barrera en X.

El senador Alirio Barrera replicó que una denuncia no equivale a culpabilidad y defendió su posición ante las afirmaciones del presidente Petro - crédito @JAlirioBarreraR/X

Por qué es investigado Alirio Barrera

Según la investigación del caso en estudio por la Corte Suprema de Justicia, y que fue revelada por la revista Cambio, la acusación formal por presunto acto sexual violento que pesa sobre Barrera se remonta al año 2016 cuando una mujer, que era funcionaria de la entidad departamental, se había reunido con el entonces gobernador para solicitar apoyo a un evento de juventudes cristianas.

"Mis compañeros me pidieron que gestionara con el gobernador alguna ayuda para esas actividades, porque antes ya nos habían colaborado con carpas o recursos. Por eso le pedí a la persona que manejaba su agenda una cita y me la dio”, explicó la denunciante al citado medio de comunicación.

Sin embargo, la víctima, que no reveló su identidad por razones de seguridad, recordó que Barrera la habría recibido con un beso forzado, acto ante el cual dijo sentirse incapaz de reaccionar.

“Él no dijo nada y me agarró de la mano, muy duro, y luego de la otra. Me acercó hacia él y me besó a la fuerza. Yo no podía gritar, solo hacer el sonido de que no quería eso. De repente me soltó y se alejó”, afirmó.

La denuncia, revelada por la presunta víctima, detalla un encuentro con Barrera cuando era gobernador de Casanare para solicitar apoyo a juventudes cristianas - crédito Gobernación de Casanare

La denunciante aseguró que, al finalizar el encuentro, el entonces gobernador le entregó $400.000 tras explicar que solicitaba ayudas para la iglesia.

El temor a represalias y la posición de poder de Barrera la habrían llevado a guardar silencio durante diez años. En sus palabras: “Siempre me dije que debía esperar a que este señor perdiera su poder. Pensé que cuando terminara su periodo como gobernador eso iba a pasar y podría denunciar sin tanto miedo. Pero en diez años lo que ha hecho es escalar, a senador y otra vez senador. Yo no podía seguir callada”.

Tras conocerse la denuncia, el equipo de Alirio Barrera señaló que la investigación se encuentra en etapa inicial, aunque no descartan que una “persecución de campaña”, señalando que el hecho coincide con diferencias y disputas recientes con Jorge Enrique Ortiz, conocido popularmente como Segurito, líder político y antiguo aliado de Barrera.

El equipo de Alirio Barrera afirma que no existen pruebas que respalden la acusación - crédito Prensa Senado

Además de la causa penal por presunto acto sexual violento, Barrera enfrenta un proceso administrativo relativo a la posible acumulación irregular de tierras baldías en Casanare. Según la investigación, el senador mantendría control sobre más de 412 hectáreas en los municipios de Nunchía y Aguazul.

Las autoridades investigan si para este fin se habrían empleado mecanismos como subdivisiones y permutas con el objetivo de concentrar predios originalmente destinados a campesinos, lo que añade otra dimensión al escrutinio judicial y político en torno al congresista del Centro Democrático.