TransMilenio anunció apertura de la estación temporal Av. 39, además de nuevos cierres y ajustes de rutas por obras del metro

La estación temporal Av. 39 de TransMilenio habilita todos sus vagones para mejorar la movilidad en la avenida Caracas durante las obras del Metro de Bogotá - crédito TransMilenio

Desde el sábado 18 de abril de 2026, TransMilenio habilitará en su totalidad la estación temporal Av. 39 en la avenida Caracas, como parte de las estrategias para mantener la movilidad durante las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

En simultáneo, la entidad anunció el cierre total de la estación Calle 45 – American School Way en la misma troncal, medida necesaria para permitir el avance de las intervenciones de la infraestructura. La estación temporal Av. 39, ubicada entre la diagonal 40 y la calle 37, comenzará a operar con los vagones 2 y 3 y el acceso norte, sumándose al vagón 1 y acceso sur que ya estaban en funcionamiento desde el 28 de febrero.

La apertura completa de la estación permite ampliar la oferta de servicios y mejorar la conectividad para miles de usuarios que transitan diariamente por la troncal Caracas. La directora técnica troncal de TransMilenio, Lucy Cucaita, subrayó que la coordinación con la compañía Metro fue clave para “planear la implementación de las estaciones temporales al mismo tiempo que se requieren los cierres necesarios por las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá”.

El cierre total de la estación Calle 45 – American School Way permite continuar con la infraestructura de la Línea 1 del Metro en la troncal Caracas - crédito TransMilenio

Con la entrada en operación de la estación temporal Av. 39, ya son seis estaciones provisionales habilitadas en la Av. Caracas, diseñadas para mitigar las afectaciones a la movilidad durante la ejecución del megaproyecto metro-ferroviario. El objetivo es garantizar alternativas de viaje y mantener la conectividad en uno de los corredores más estratégicos para la ciudad.

Servicios y rutas disponibles en la estación temporal Av. 39

La estación temporal Av. 39 atenderá servicios hacia las troncales de la autopista Norte, avenida Suba, calle 80, avenida Las Américas, avenida Caracas zona sur, Eje Ambiental, calle 26 y la carrera Décima. Entre las rutas habilitadas en la estación se encuentran: 6, 8, AF60, BK23, CH15, DJ24, BL18, BJ74 y BH75. La ampliación de la estación facilita la circulación y disminuye la congestión en el corredor, permitiendo a los usuarios acceder a una mayor oferta de rutas y mejores condiciones de viaje.

Cambios adicionales en la operación de TransMilenio

De manera simultánea, TransMilenio anunció el cierre temporal del vagón 4 de la estación Ricaurte (sentido occidente-oriente) de la troncal Américas, debido a trabajos de mantenimiento en la malla vial. Como consecuencia, el servicio M51 dejará de detenerse en ese vagón y tendrá una parada adicional en la estación San Façon - Carrera 22, en el vagón 2.

El vagón 4 de la estación Ricaurte en la troncal Américas estará cerrado hasta el 11 de abril por mantenimiento vial, afectando el servicio M51 - crédito TransMIlenio

El servicio A60 operará, mientras tanto, en el vagón 5 de Ricaurte (calle 13). Este cierre estará vigente hasta el 11 de abril y busca asegurar la seguridad y calidad de la infraestructura para los usuarios.

Por otra parte, desde el 6 de abril, el servicio B74 de TransMilenio ha cambiado su punto de parada en la estación Universidades - CityU, pasando al vagón 1. Los servicios quedan así redistribuidos:

En el vagón 1 se concentran ahora C73, B74, J24, J73 y J74, conectando al norte y centro

El vagón 2 mantiene los servicios D24, H76 (Portal Usme) y J76, con cobertura hacia el occidente y sur de la ciudad.

Herramientas de consulta y recomendaciones para usuarios

TransMilenio recomendó a la comunidad usuaria consultar rutas, horarios y planear el viaje mediante la aplicación digital TransMiApp. También aconsejó mantener la tarjeta Tullave recargada y personalizada, lo que permite acceder a transbordos gratuitos, dos viajes a crédito al día y la recuperación del saldo en caso de pérdida.

Los equipos de atención en campo realizan jornadas informativas para explicar las alternativas de movilidad disponibles y los cambios en la operación.

El servicio B74 de TransMilenio cambia su punto de parada al vagón 1 en la estación Universidades - CityU, junto a rutas como C73 y J74 - crédito TransMIlenio

Asimismo, los usuarios pueden acceder a información actualizada a través de los canales digitales oficiales, como el WhatsApp de TransMilenio y la TransMiApp, herramientas clave para planificar desplazamientos ante los ajustes temporales derivados de la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá.