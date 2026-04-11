Colombia

Jefe negociador del Gobierno señaló que Iván Márquez estuvo ausente mientras se fracturaba la Segunda Marquetalia: “Un fantasma”

El funcionario advirtió que la falta de interlocución directa y de mando visible debilitó el proceso desde sus primeras fases, en medio de tensiones internas y exigencias judiciales sin acuerdo

Guardar
Iván Márquez, líder de la Segunda Marquetalia, fue señalado por el Gobierno como un actor ausente en la mesa de negociación y hoy es objetivo de búsqueda internacional - crédito Europa Press
Iván Márquez, líder de la Segunda Marquetalia, fue señalado por el Gobierno como un actor ausente en la mesa de negociación y hoy es objetivo de búsqueda internacional - crédito Europa Press

La figura de Iván Márquez volvió al centro del debate sobre la política de paz total, no solo por su papel en el fracaso de los diálogos con la Segunda Marquetalia, sino por el giro que dio su situación tras el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay y la posterior activación de mecanismos de persecución internacional en su contra.

El distanciamiento progresivo de Márquez de la mesa de negociación fue uno de los factores determinantes en el colapso del proceso en noviembre de 2024. Aunque participó en la instalación formal, su rol se diluyó rápidamente.

Según relató el jefe negociador Armando Novoa al medio Semana, el excomandante guerrillero nunca estuvo presente en los ciclos iniciales y optó por una interlocución indirecta a través de delegados. Esa ausencia generó incertidumbre dentro del proceso. “Se nos convirtió en un fantasma”, afirmó Novoa, al describir la dificultad de ubicarlo o sostener encuentros constantes.

Las disidencias de las Farc, entre ellas la Segunda Marquetalia, han fortalecido su presencia territorial en varias regiones del país tras la fragmentación del proceso de paz - crédito Euroa Press
Las disidencias de las Farc, entre ellas la Segunda Marquetalia, han fortalecido su presencia territorial en varias regiones del país tras la fragmentación del proceso de paz - crédito Euroa Press

La última reunión directa entre ambas partes ocurrió a finales de junio de 2024 en Caracas.

Desde entonces, no hubo más contactos presenciales ni señales claras de liderazgo activo: “Entendimos que no tenía un interés cierto de continuar en una mesa. Ante esa situación, continuamos avanzando en los diálogos con quienes sí manifestaron su interés y es lo que venimos haciendo con la Coordinadora Nacional-Ejército Bolivariano (una disidencia de la Segunda Marquetalia)”.

En ese último encuentro, Márquez fue descrito con un estado de salud deteriorado: limitaciones físicas, problemas de visión y necesidad de asistencia para movilizarse. Esta condición reforzó la percepción de un liderazgo debilitado, incapaz de conducir una negociación compleja en medio de tensiones internas y presiones externas.

A ese escenario se sumó una diferencia clave con el Gobierno: su exigencia de suspender de inmediato las órdenes de captura y extradición como para regresar al país. La delegación oficial rechazó esa posibilidad, insistiendo en que cualquier beneficio debía estar condicionado a avances verificables en el proceso de paz. Esa línea roja nunca se superó.

La falta de conducción clara coincidió con un momento de fragmentación dentro de la Segunda Marquetalia. La estructura terminó dividiéndose, dando paso a nuevas facciones como la Coordinadora Nacional-Ejército Bolivariano, que asumió el rol de interlocutor con el Gobierno. Este reacomodo evidenció que el control territorial y político de Márquez ya no era determinante.

Sin embargo, su nombre reapareció con fuerza tras el asesinato de Miguel Uribe Turbay en 2025, un crimen cuya autoría intelectual ha sido atribuida a la Segunda Marquetalia en el desarrollo de las investigaciones judiciales. Aunque para ese momento el grupo ya estaba fuera de la mesa de diálogos, el hecho marcó un punto de inflexión en la estrategia estatal.

Tarazona le pidió al presidente Gustavo Petro solicitar al gobierno de Venezuela que sea entregado el líder guerrillero, y máximo cabecilla de la Segunda Marquetalia - créditos Fiscalía General de la Nación | @maclaudiat/IG
Autoridades atribuyen a la Segunda Marquetalia, estructura vinculada a Iván Márquez, la autoría intelectual del asesinato de Miguel Uribe Turbay - crédito @maclaudiat/Instagram

Las autoridades colombianas activaron entonces una ofensiva internacional. A través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), se emitieron circulares rojas de la Interpol contra Márquez y otros cabecillas, con el objetivo de lograr su ubicación y captura en cualquiera de los 196 países miembros.

La medida incluye también a alias Zarco Aldinever y otros líderes como John 40, John Jairo Bedoya Arias, Alberto Cruz Lobo y Diógenes Medina Hernández, señalados como integrantes clave de la estructura armada. La activación de estas alertas implica la movilización de agencias policiales a nivel global y refuerza la cooperación judicial para desarticular redes criminales con capacidad transnacional.

La Fiscalía General de la Nación ha ofrecido millonarias recompensas por información que permita ubicar a los responsables. En el caso de Márquez, las autoridades han fijado incentivos que alcanzan los 5.000 millones de pesos, con posibilidad de incrementarse mediante cooperación internacional.

Reportes de inteligencia citados en medios señalan que Márquez podría estar fuera del país, presuntamente en Venezuela, donde contaría con redes de protección. No obstante, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Las autoridades colombianas ofrecen recompensas millonarias para obtener información sobre el paradero de los implicados en el crimen de Uribe Turbay, incluido 'Zarco Aldinever' - crédito @PedroSanchezCol / X
Las autoridades colombianas ofrecen recompensas millonarias para obtener información sobre el paradero de los implicados en el crimen de Uribe Turbay, incluido Zarco Aldinever - crédito @PedroSanchezCol / X

El despliegue de las circulares rojas no solo busca capturas individuales. Según la Policía Nacional, el objetivo es golpear la estructura financiera y logística de la Segunda Marquetalia mediante un esfuerzo coordinado entre países.

La estrategia apunta a debilitar la capacidad operativa de la organización y llevar ante la justicia tanto a autores materiales como a determinadores.

Mientras tanto, la investigación por el asesinato de Miguel Uribe Turbay continúa abierta. Las autoridades han insistido en que la cooperación internacional será clave para esclarecer completamente el crimen y avanzar en la judicialización de todos los responsables.

Temas Relacionados

Iván MarquézSegunda MarquetaliaDiálogos de paz FarcGobierno Gustavo PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Federico Gutiérrez responsabiliza a Gustavo Petro por muertes derivadas de la crisis de la salud en Colombia: “Con la salud y la vida de la gente no se juega”

Federico Gutiérrez denunció que hospitales y servicios de urgencias en Medellín están desbordados debido a la falta de pago de la Nueva EPS y culpó al Gobierno nacional por la crisis de salud que afecta a miles de usuarios

Federico Gutiérrez responsabiliza a Gustavo Petro por muertes derivadas de la crisis de la salud en Colombia: “Con la salud y la vida de la gente no se juega”

Estas son las fotos de los dos colombianos que ganaron en el World Press Photo 2026

Los fotógrafos Ferley A. Ospina y Ever Andrés Mercado Puentes fueron reconocidos en la selección regional del concurso, que evaluó cerca de 57.000 imágenes de 141 países

Estas son las fotos de los dos colombianos que ganaron en el World Press Photo 2026

James Rodríguez estaría en duda para el partido del Minnesota United ante San Diego FC por la MLS de Estados Unidos

El volante y capitán de la selección Colombia viene de recuperarse de de una deshidratación, y durante la semana regresó a los entrenamientos bajo las órdenes de Cameron Knowles

James Rodríguez estaría en duda para el partido del Minnesota United ante San Diego FC por la MLS de Estados Unidos

El concejal Daniel Briceño señaló al candidato presidencial Luis Gilberto Murillo por la crisis de pasaportes en Colombia

El funcionario recalcó que la caída del sistema y la imposibilidad de cubrir la demanda actual no tienen otra causa que la falta de actualización y mantenimiento

El concejal Daniel Briceño señaló al candidato presidencial Luis Gilberto Murillo por la crisis de pasaportes en Colombia

Capturado en Bogotá uno de “los más buscados por hurto” en Putumayo: así fue sorprendido por las autoridades

El operativo permitió atrapar a un hombre señalado de múltiples hurtos millonarios y considerado, por parte de la Policía Nacional, uno de los criminales más activos de la región

Capturado en Bogotá uno de “los más buscados por hurto” en Putumayo: así fue sorprendido por las autoridades
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

Masacre en vivienda rural de Cauca dejó al menos seis muertos: hombres armados querían impedir el paso de la ambulancia

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

ENTRETENIMIENTO

Johanna Fadul narra su experiencia con la bulimia y el proceso de recuperación tras años de lucha: “Podía vomitar hasta cinco o seis veces al día”

Johanna Fadul narra su experiencia con la bulimia y el proceso de recuperación tras años de lucha: “Podía vomitar hasta cinco o seis veces al día”

Estados Alterados anunció álbum sinfónico junto a la Filarmónica Metropolitana: un clásico fue elegido como su primer adelanto

Andrés Parra sorprendió al confesar por qué no quiere llegar a Hollywood y descartó volver a interpretar el papel de Pablo Escobar

Hassam defendió a Alejandro Estrada y soltó duros comentarios contra los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’

Paola Turbay compartió sus experiencias en la actuación y reveló lo que más le molesta en el set: “Me parece una falta de respeto”

Deportes

Medellín vs. Nacional EN VIVO Liga BetPlay: siga aquí el minuto a minuto del clásico paisa

Medellín vs. Nacional EN VIVO Liga BetPlay: siga aquí el minuto a minuto del clásico paisa

St. Pauli vs. Bayern Múnich EN VIVO Bundesliga: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Deportivo Pasto venció al Tolima y clasificó a las finales de la Liga BetPlay: así quedó la tabla de posiciones

La selección Colombia femenina volvió a ganar en la Liga de Naciones de la Conmebol: venció a Venezuela por 2-1

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol: este es el lugar de Colombia