“Impuesto predial más alto”: Petro pidió a alcaldes subir cobro a ciertos predios y generó debate

El presidente Gustavo Petro generó una nueva discusión nacional tras proponer a los alcaldes aumentar el impuesto predial a ciertos inmuebles considerados improductivos - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro generó una nueva discusión nacional tras proponer a los alcaldes aumentar el impuesto predial a ciertos inmuebles considerados improductivos. La iniciativa fue expuesta a través de su cuenta en X, donde planteó ajustes en la carga tributaria según el uso de la tierra, según información obtenida por Revista Semana.

La propuesta busca elevar el cobro a haciendas no productivas y lotes de engorde, mientras plantea reducir el impuesto para campesinos y propietarios de menores ingresos. El planteamiento abre un debate sobre la equidad en el sistema tributario local y el impacto en distintos sectores sociales, según información obtenida.

El pronunciamiento del mandatario se dio en medio de una discusión pública sobre el origen y la estructura del impuesto predial en los municipios. La propuesta generó reacciones en redes sociales y en distintos sectores políticos por sus posibles efectos.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

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Propuesta de Petro y explicación del impuesto predial

El jefe de Estado explicó que su planteamiento apunta a una redistribución del impuesto predial, diferenciando entre grandes propiedades improductivas y pequeños propietarios. En ese sentido, afirmó: “Le pido a los alcaldes poner los impuestos del predial más altos a las haciendas no productivas a los lotes de engorde en el casco urbano y poner el impuesto predial más bajo a campesinos, pequeños productores agrarios y dueños de casas de estrato 1, 2 y 3”, citado por Revista Semana.

Además, el mandatario hizo referencia a los elementos que componen el impuesto predial, indicando que su cálculo depende tanto de la tasa definida por los concejos municipales como del avalúo catastral.

Sobre este punto, señaló: “Señora Tatiana Muñoz le explicó quién es responsable de altas cuotas del impuesto predial. Hay una tasa que pone el concejo municipal y hay una base para ese impuesto que pone el avalúo catastral”, citado por ese medio de comunicación.

El presidente también aseguró que existen rezagos en la actualización catastral que, según su criterio, afectan la equidad del sistema tributario.

- crédito Gobernación de Cundinamarca

En esa línea, afirmó: “El avalúo catastral no se modifica desde hace 20 años por lo que grandes hacendados improductivos no pagan impuestos cómo los jefes políticos de Tatiana y su compañera de política”, citado por ese medio de comunicación.

Debate político y posibles efectos en los municipios

En su mensaje, Petro sostuvo que el esquema actual puede estar beneficiando a grandes propietarios en detrimento de las finanzas municipales. En ese sentido, señaló: “Lo que hace Tatiana es buscar que los grandes hacendados, terratenientes y dueños de lotes de engorde no paguen impuestos predial a sus municipios, desfinanciado los servicios sociales del municipio, y usa a los pequeños propietarios engañándolos con decir que es el gobierno nacional el que pone los impuestos”, citado por ese medio de comunicación.

Asimismo, reiteró que la definición del impuesto predial recae en las autoridades locales, particularmente en los concejos municipales con iniciativa de los alcaldes.

Sobre este punto, explicó: “La tasa de impuesto predial que debe ser por condición económica la pone el concejo municipal por iniciativa del alcalde municipal. Así se enriquecerá el municipio con más productividad y trabajo y no afectará a la gente propietaria pobre y trabajadora del municipio”, citado por ese medio de comunicación.

Impuesto en Colombia - crédito Freepik

La propuesta ha abierto un debate sobre el impacto que podría tener en la economía local y en la relación entre el Gobierno nacional y las administraciones municipales. Distintos sectores esperan la reacción de los alcaldes frente a esta solicitud, en un contexto donde el impuesto predial representa una de las principales fuentes de ingresos para los municipios del país.

El planteamiento también ha puesto sobre la mesa la discusión sobre la actualización catastral, la distribución de la carga tributaria y el papel de los gobiernos locales en la definición de políticas fiscales, en medio de un escenario de creciente debate político y económico en Colombia.