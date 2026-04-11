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Ideam pronostica el estado del clima para este fin de semana en toda Colombia: entérese aquí

El Caribe mantendrá altas temperaturas, según el más reciente informe climático

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- crédito Ideam
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El Ideam entregó el pronóstico climático para el fin de semana en Colombia, alertando sobre lluvias persistentes en gran parte del territorio nacional entre el 10 y el 12 de abril. La entidad indicó que las precipitaciones estarán acompañadas de nubosidad y posibles eventos asociados como tormentas eléctricas, según información obtenida por Revista Semana.

Las condiciones climáticas afectarán principalmente a las regiones Andina, Pacífica, Orinoquía y Amazonía, mientras que el Caribe colombiano mantendrá temperaturas elevadas. Este comportamiento marcará el desarrollo del fin de semana en distintas zonas del país, con contrastes entre lluvias intensas y calor, según información obtenida.

El pronóstico también advierte variaciones en la intensidad de las precipitaciones dependiendo del día, con cambios entre viernes, sábado y domingo. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía estar atenta a las condiciones meteorológicas ante posibles riesgos.

Antioquia, Tolima y Valle del Cauca estarán entre los departamentos más impactados por acumulados altos - crédito Colprensa
Pronóstico del clima - Ideam | crédito Colprensa

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Sábado: lluvias persistentes y variaciones en intensidad

Para el sábado 11 de abril, el Ideam anticipa una ligera disminución de las lluvias frente al día anterior.

En la región Andina se esperan precipitaciones entre ligeras y moderadas, mientras que en la Orinoquía podrían registrarse aumentos en los niveles de lluvia con acumulados moderados.

En la Amazonía, se prevén acumulados significativos en Amazonas, el occidente de Putumayo, así como en Caquetá y Guaviare, lo que podría generar mayores riesgos en zonas vulnerables.

Domingo: aumento de lluvias y alertas en varias regiones

Para el domingo 12 de abril, el Ideam pronostica un incremento de las precipitaciones en el sur, centro y occidente del país. En la región Caribe, las lluvias se concentrarán en Magdalena, Córdoba, Bolívar, Sucre y Cesar, especialmente en sectores del sur y oriente.

Lluvias y fuertes precipitaciones inundan poblaciones en la Costa Caribe colombiana. Foto de referencia.

En la región Andina se mantendrán lluvias entre ligeras y moderadas, mientras que en la región Pacífica se estiman precipitaciones moderadas a fuertes en departamentos como Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

En la Orinoquía se esperan acumulados importantes en Meta, Casanare, el occidente de Arauca y Vichada, mientras que en la Amazonía se registrarán lluvias en Amazonas, Caquetá, Guaviare y el sur de Vaupés. Para el archipiélago de San Andrés, se prevén condiciones de cielo parcialmente nublado con lluvias ligeras.

Frente a este panorama, el Ideam emitió recomendaciones para la ciudadanía ante posibles tormentas eléctricas y eventos asociados. Entre ellas, evitar exponerse en zonas abiertas durante lluvias, no ubicarse debajo de árboles o estructuras metálicas, suspender actividades al aire libre en caso de tormentas y asegurar techos y estructuras ante vientos fuertes.

También recomendó realizar limpieza de canales y sumideros, así como tomar medidas preventivas frente a incendios forestales en zonas sin lluvias, como apagar correctamente fogatas y evitar dejar residuos inflamables.

Las autoridades insisten en que la población se mantenga informada sobre el pronóstico del tiempo y adopte medidas preventivas durante el fin de semana, ante la posibilidad de afectaciones derivadas de las lluvias en diferentes regiones del país.

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