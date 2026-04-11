Colombia

Decreto que obliga a traer dinero de pensiones al país presionaría a la baja el dólar, según Asofondos

La reducción obligatoria de inversiones externas de las AFP implicaría desinversiones por más de $100 billones y un aumento en la oferta de divisas en el mercado local, según Asofondos

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Andrés Velasco, presidente de Asofondos, participó en la Convención Internacional de Seguros 2025 de Fasecolda - crédito @FasecoldaOficia/X
La reducción de inversiones en el exterior obligaría a las AFP a vender activos en dólares y convertirlos a pesos, aumentando la oferta de divisas en Colombia, según presidente de Asofondos- crédito @FasecoldaOficia/X

El nuevo decreto que redefine los límites de inversión de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en el exterior podría tener efectos directos sobre la tasa de cambio en Colombia, en medio de un proceso de desinversión que obligaría a monetizar activos en dólares. Así lo advirtió Andrés Velasco, presidente de Asofondos.

La norma establece un tope global del 30% para las inversiones en mercados internacionales con recursos del ahorro pensional. Actualmente, la exposición externa de las AFP se ubica en 48,8% del portafolio, equivalente a aproximadamente $257,1 billones, de acuerdo con cifras del gremio.

El ajuste deberá hacerse de manera gradual. En un plazo de tres años, las administradoras deberán reducir su exposición al 35%, para luego alcanzar el 30% al quinto año de vigencia del decreto. Según la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), el proceso será “gradual y prudencial” para mitigar efectos sobre los mercados.

Según lo reseñado por el medio Valora Analitik ,Velasco explicó que esta medida implicará una reducción de más de $100 billones en activos externos.

El 85% de las pensiones en Colombia corresponde a un salario mínimo, según datos de Asofondos citados por el presidente del gremio, Andrés Velasco - crédito @fondosdepension/X
Según Asofondos, las administradoras deberán ajustar su exposición internacional desde 48,8 % hasta 30 % en un plazo de cinco años - crédito @fondosdepension/X

“Esta restricción obligará a una desinversión de activos externos”, señaló, lo que supone vender activos denominados en dólares para comprar pesos colombianos. Este proceso, conocido como monetización, incrementaría la oferta de divisas en el país.

De acuerdo con el directivo, ese flujo tendría un efecto directo sobre la tasa de cambio, al generar presión a la baja en el precio del dólar. Sin embargo, advirtió que el ritmo de estas operaciones dependerá del comportamiento del mercado.

“Si llegar a haber una depreciación muy fuerte de la moneda, la rentabilidad en dólares de todo ese portafolio que pesa el 50% se sube”, explicó, lo que obligaría a realizar desinversiones adicionales para cumplir con los nuevos límites.

El dirigente gremial también señaló que este proceso ocurre en un contexto en el que Colombia presenta un déficit de cuenta corriente financiado con deuda de portafolio. En ese sentido, indicó que la falta de dólares responde a un “síntoma de malestar” que, en su criterio, la medida no corrige.

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, advirtió que “no queda alternativa distinta al ahorro. Los jóvenes de hoy tendrán mesadas bajas si no ahorran pronto y más” - crédito Asofondos
El proceso de desinversión externa podría superar los $100 billones, de acuerdo con estimaciones del gremio de fondos de pensiones - crédito Asofondos

Más allá del impacto cambiario, Velasco planteó que el principal efecto del decreto recaería sobre la rentabilidad del ahorro pensional. Calificó la medida como una “muy mala noticia para los trabajadores colombianos”, al considerar que limita la diversificación de los portafolios.

Según explicó, cerca del 80% de los saldos en las cuentas de ahorro individual provienen de los rendimientos y no de los aportes. En ese contexto, comparó los retornos históricos de los mercados internacionales, que se ubican alrededor del 8,5%, frente a un 3,8% en Colombia.

“El acceso a mercados internacionales permite gestionar el riesgo y obtener mejores retornos”, sostuvo. En consecuencia, anticipó que la restricción podría traducirse en menos pensionados y en pensiones de menor valor, debido a la dificultad para alcanzar los montos necesarios para una renta vitalicia.

Desde el Gobierno se ha argumentado que la medida busca canalizar recursos hacia proyectos estratégicos en sectores como infraestructura, energía y vivienda. No obstante, Velasco cuestionó ese diagnóstico y afirmó que el bajo nivel de inversión en el país no se explica por falta de recursos disponibles.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la acción popular presentada contra Colfondos y el Ministerio de Hacienda por la reducción de mesadas pensionales desde enero de 2026- crédito VisualesIA
El Gobierno busca redirigir el ahorro pensional hacia el mercado local, mientras el gremio advierte efectos sobre la rentabilidad.- crédito VisualesIA

En ese sentido, indicó que durante el último año los fondos de pensiones no lograron colocar cerca de $11 billones en el mercado local. “Simplemente no llegaron a demandarlos”, afirmó.

El directivo atribuyó esta situación a factores como el endeudamiento del Estado y las altas tasas de interés, que, según dijo, se ubican entre 13% y 14%. Estas condiciones, señaló, desincentivan la inversión privada.

Finalmente, Velasco sostuvo que “las firmas no financieras producen ahorro neto y no están demandando ahorro neto”, lo que sugiere que aumentar la disponibilidad de capital en el mercado local no garantiza la ejecución de nuevos proyectos si persisten factores como la incertidumbre jurídica y la carga tributaria.

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