Colombia

Secretario de Seguridad de Medellín cuestionó la situación en Itagüí: “No es una cárcel, es un resort para criminales”

Manuel Villa calificó de grave la permisividad al interior del penal, donde se celebran eventos con artistas y se facilita la entrada de elementos prohibidos, cuestionando los controles y la vigilancia penitenciaria existente

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El representante de la seguridad en Medellín exige claridad sobre el ingreso de objetos prohibidos y visitantes no registrados, mientras compara la situación carcelaria actual con episodios históricos de corrupción penitenciaria - crédito @ManuelVillaMe / X

Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín, lanzó una dura advertencia tras la revelación de una fiesta vallenata organizada al interior de la cárcel La Paz de Itagüí.

El funcionario calificó como “inaceptable” la situación, al denunciar que, dentro del penal, los criminales continúan delinquiendo, dando órdenes y gozando de privilegios como fiestas, entrada de licor y trabajadoras sexuales.

“La catedral de Pablo Escobar se está quedando chiquita al lado de la cárcel de Itagüí. Si entran trabajadoras sexuales, si entran licor, si entran mariachis, si entran cantantes, es un resort para el crimen. Y eso es lo que indigna realmente, esas complacencias de esos criminales cuando deberían estar aislados y privados de la libertad, es que en eso consiste la pena”, expresó Villa.

El secretario recalcó que estos hechos no representan solo una burla para la justicia, también una amenaza directa a la seguridad de la ciudad.

Fiesta vallenata y descontrol al interior del penal

Manuel Villa denunció que delincuentes siguen delinquiendo y gozando de privilegios como licor y trabajadoras sexuales en la cárcel de Itagüí - crédito @ManuelVillaMe / X
Manuel Villa denunció que delincuentes siguen delinquiendo y gozando de privilegios como licor y trabajadoras sexuales en la cárcel de Itagüí - crédito @ManuelVillaMe / X

La polémica estalló luego de que se conocieran videos y fotografías de una fiesta privada dentro de la cárcel, que contó con la participación de reconocidos artistas, entre ellos Nelson Velásquez, así como la entrada de licor y tecnología de alta gama. Según Villa, la situación de la cárcel de Itagüí evidencia graves fallas en el sistema de control penitenciario colombiano.

“La cárcel de Itagüí no es una universidad para el crimen, es un resort para el crimen. En eso se ha convertido y no es esta fiesta, son muchas las que han hecho”, aseguró el secretario de Seguridad. De acuerdo con versiones de internos y vecinos del sector, el ingreso de personas y elementos no autorizados es frecuente y no siempre queda registrado en los controles oficiales.

“Que nos digan si tienen o no celulares, televisores o botellas de licor, si hacen o no hacen fiestas. La misma gente al interior lo dice y los vecinos también”, añadió Villa, que exigió transparencia a las autoridades penitenciarias respecto a las condiciones reales de reclusión.

Falta de controles y privilegios indebidos

Grabaciones en redes muestran a Nelson Velásquez actuando ante internos y cabecillas, mientras las autoridades investigan el ingreso de licor y la suspensión de las negociaciones de paz urbana - crédito @tobonvillada / X

El funcionario pidió esclarecer los controles de ingreso y los registros de visitantes, tras recibir reportes sobre la entrada de trabajadoras sexuales, licor y agrupaciones musicales. A juicio de Villa, el penal lejos de cumplir su función de aislamiento y privación de libertad, permite privilegios indebidos a los cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá.

Villa reiteró que la administración apoya los procesos de paz, pero solo bajo garantías de seguridad para la ciudadanía. “Nosotros somos amigos de la paz, pero de una paz con seguridad y con el ciudadano, no de una situación donde desde la cárcel se siga dando órdenes criminales”, puntualizó.

Las denuncias de fiestas y entrada de elementos prohibidos reavivaron críticas de figuras políticas y sociales sobre la situación de los penales de máxima seguridad en Colombia. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, comparó los hechos con las fiestas de Pablo Escobar en La Catedral, señalando que “en esa época Escobar fue perseguido con toda la fuerza de la ley. Hoy, con Petro, los narcos son gestores de paz”.

Llamado a revisar el sistema penitenciario

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, aseguró que la Paz Total del Gobierno Petro es impunidad - crédito @ManuelVillaMe/X
El secretario de Seguridad de Medellín calificó como inaceptable la fiesta vallenata realizada dentro de la cárcel de Itagüí- crédito @ManuelVillaMe/X

El escándalo por los privilegios y la falta de control en la cárcel de Itagüí puso en entredicho el papel del Inpec y del sistema penitenciario colombiano. Manuel Villa insistió en la necesidad de revisar y fortalecer los mecanismos de vigilancia y control en los centros carcelarios, para evitar que se repitan situaciones como la denunciada.

Mientras tanto, la ciudadanía y los familiares de las víctimas de la criminalidad en Medellín exigen respuestas ante lo que consideran un retroceso en la lucha contra el crimen organizado.

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