Salvatore Mancuso, exjefe de las AUC, solicitó un encuentro público con Gustavo Petro: “Rompamos el silencio”

El exjefe paramilitar publicó el video en su cuenta de X - crédito @MancusoSalvat/X

Desde que volvió a Colombia tras cumplir una condena en Estados Unidos, el excabecilla de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso ha asegurado que en su estadía en el país quiere cumplir con el objetivo de ayudar en los procesos de paz.

Además de comprometerse a entregar su versión sobre hechos que siguen sin ser esclarecidos y de exponer la ubicación de fosas comunes en zonas de la frontera con Venezuela, Mancuso ha pedido participar en otro tipo de aspectos de la Paz Total, uno de los pilares del Gobierno Petro.

Es por ello que en la tarde del 10 de abril, Mancuso sorprendió al publicar un video en su cuenta de X en el que solicitó un encuentro con el presidente Gustavo Petro.

“@petrogustavo Presidente, mi mano sigue extendida. Mi compromiso con la paz no cambia. Rompamos el silencio. Reunámonos. Le debemos este paso a Colombia. Cerremos el Acuerdo de Ralito. Nos une el deber de construir juntos la paz que los jóvenes de estos territorios merecen”, escribió el exlíder paramilitar.

Mancuso le pidió al presidente Gustavo Petro tener un encuentro para "romper el silencio" - crédito @MancusoSalvat/X

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