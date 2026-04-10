Colombia

Isabel Zuleta aseguró que el Gobierno no dialoga con “capos”: aclaró que no acolita la parranda vallenata en la cárcel de Itagüí

La coordinadora delegada del Espacio de Conversación Sociojurídico de Medellín y el Valle de Aburrá respaldó al Inpec por la apertura de una investigación sobre los hechos

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Isabel Zuleta, senadora y delegada de conversación de Paz Urbana, aseguró que los diálogos con voceros de organizaciones de alto impacto quedan suspendidos hasta que se sepa quiénes estuvieron involucrados en el fiesta - crédito Prensa Senado
Isabel Zuleta, senadora y delegada de conversación de Paz Urbana, aseguró que los diálogos con voceros de organizaciones de alto impacto quedan suspendidos hasta que se sepa quiénes estuvieron involucrados en el fiesta - crédito Prensa Senado

La senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta se pronunció sobre la parranda vallenata que se llevó a cabo en la cárcel de Itagüí, en la que participaron varios criminales con los que el Gobierno nacional estaba dialogando para hacer la paz, así como el cantante Nelson Velásquez.

En conversación con la revista Semana, la también coordinadora delegada del Espacio de Conversación Sociojurídico de Medellín y el Valle de Aburrá aseguró que no se puede aceptar que este tipo de situaciones se presenten al interior de un penal.

Por eso, la Delegación de Paz Urbana del Gobierno nacional, Medellín y el Valle de Aburrá emitió un comunicado en el que informó que suspendió la agenda de interlocución con los “voceros”, hasta que se determine si tuvieron responsabilidad alguna en los hechos.

Imágenes difundidas exhiben la actuación del artista vallenato en un evento con bebidas y jefes criminales, lo que obligó a suspender los diálogos entre el Gobierno y estructuras delictivas - crédito @claudiacarrasq / X

“Acabamos de tomar esa decisión, la delegación de Paz Urbana y el presidente Gustavo Petro, porque bajo ninguna circunstancia podemos acolitar este tipo de comportamientos“, precisó la congresista en la entrevista.

Aclaró que la delegación no tiene ninguna competencia en materia de política carcelaria; el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) es el encargado de la vigilancia, custodia y resocialización de las personas privadas de la libertad. En consecuencia, ante estos hechos, la institución iniciará una investigación interna que podría tener un alcance penal y disciplinario.

Zuleta indicó que la delegación respalda las medidas adoptadas por el Inpec. Sin embargo, indicó que la información que se está difundiendo en los medios de comunicación sobre las personas presuntamente involucradas en los hechos, y que están inmersas en los diálogos de paz, es errada.

Cárcel de Itagüí
El Inpec confirmó que la presentación de Nelson Velásquez se realizó sin ningún tipo de permiso - crédito Colprensa

No son capos, porque ¿qué define capos? Que han sido condenados por narcotráfico. Claro, las palabras son importantes. Las condenas de las personas que están en este momento privadas de la libertad o incluso que hacen parte del proceso de paz, pero que fueron liberadas por un juez de ejecución de penas, no fueron por narcotráfico”, precisó.

En ese sentido, insistió en que el Gobierno no está sentado en la mesa de negociaciones con “narcotraficantes”; está conversando con voceros de estructuras del crimen organizado de alto impacto. Por el momento, se desconoce quiénes de los que son reconocidos como voceros de paz estuvieron involucrados en la fiesta vallenata y, hasta que no se tenga claridad sobre las personas implicadas, las negociaciones no se reanudarán.

“Las vocerías que hacen parte del proceso de paz tienen que saber que nosotros como delegación de paz, aunque no conocemos hoy cuáles de esas vocerías están presuntamente implicadas en esta situación, sí tenemos que decir es que interrumpimos por ahora los diálogos”, explicó.

¿Qué dijo el Inpec sobre los hechos?

Inpec anunció investigación por fiesta en la cárcel de Itagüí - crédito Inpec
Inpec anunció investigación por fiesta en la cárcel de Itagüí - crédito Inpec

Por medio de un comunicado de prensa expuesto por el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, el Inpec informó que tomó medidas debido al ingreso del artista Nelson Velásquez a la cárcel de Itagüí, teniendo en cuenta que su llegada y su presentación en el penal no fueron aprobadas por el Gobierno nacional, ni por el Ministerio de Justicia y del Derecho o la Dirección General del Inpec.

“Lo sucedido en la penitenciaría de Itagüí, con la presencia de un conocido cantante vallenato, no fue autorizado en ningún momento por el gobierno nacional @MinjusticiaCo ni @INPEC_Colombia. Se toman medidas correctivas de inmediato”, recalcó el jefe de la cartera en X.

Entre las acciones que se adelantaron está el cambio inmediato del director encargado del establecimiento carcelario. También se ordenó el traslado del comandante de vigilancia, además de la apertura de una investigación a siete funcionarios que estaban en servicio cuando se presentaron los hechos y de la intervención de los Grupos Especiales en el pabellón de alta seguridad de la cárcel.

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