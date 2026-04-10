Colombia en la misión Artemis de la NASA: este es el acuerdo que pactó con Estados Unidos y que lo sumó a la nueva carrera espacial

Los Acuerdos de Artemisa establecen principios para la exploración pacífica, transparente y sostenible de la Luna y otros cuerpos celestes - crédito montaje Infobae Colombia/Imágenes de referencia de la NASA

La misión Artemis II, liderada por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), continúa su trayectoria espacial y el jueves 9 de abril completa su noveno día en el espacio, con el regreso de los cuatro astronautas que volvieron a orbitar la Luna por primera vez desde la misión Apolo 17 en diciembre de 1972. Este nuevo viaje marca el reinicio de la exploración tripulada del satélite natural de la Tierra, en el contexto de una nueva competencia internacional por la exploración del espacio profundo.

En este escenario, Colombia tiene un papel importante. Por un lado, a través de profesionales que ocupan cargos relevantes dentro de la NASA y, por otro, mediante su participación institucional en los Acuerdos de Artemisa.

La adhesión de Colombia a los Acuerdos de Artemisa

El acuerdo fortalece el desarrollo del sector aeroespacial colombiano y la formación de talento especializado - crédito Fuerza Aeroespacial Colombiana

Colombia figura como país firmante de los Acuerdos de Artemisa, un conjunto de principios internacionales establecidos en 2020 por la NASA en coordinación con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y otras naciones fundadoras. El objetivo de estos acuerdos es establecer normas comunes para la exploración civil del espacio y la utilización responsable de la Luna y otros cuerpos celestes.

Entre los países fundadores de los Acuerdos de Artemisa se encuentran Australia, Canadá, Italia, Japón, Luxemburgo, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos de América. Posteriormente, otros Estados se han ido sumando al acuerdo, ampliando su alcance hasta alcanzar 61 países en enero de 2026, cuando Omán se adhirió a este marco de cooperación.

En estos acuerdos no participan China ni Rusia, considerados actualmente los principales competidores de Estados Unidos en la carrera por desarrollar tecnología, misiones y capacidades para la exploración del espacio profundo, con especial énfasis en la Luna como eje actual y Marte como objetivo a largo plazo.

Colombia firmó los acuerdos el 10 de mayo de 2022, convirtiéndose, en ese entonces, en el decimonoveno país en suscribirlos desde su creación y en el tercer país latinoamericano en hacerlo, después de México y Brasil. Esta adhesión se concretó bajo el liderazgo de la entonces vicepresidenta de la República Martha Lucía Ramírez, con la participación articulada de entidades como el Ministerio de Ciencias, el Ministerio de Tecnologías de la Información, la Fuerza Aérea Colombiana y el Ministerio de Relaciones Exteriores, que integran la Comisión Colombiana del Espacio (CCE).

El ingreso de Colombia a este acuerdo internacional le abre la posibilidad de participar de manera activa en la planificación y desarrollo de experimentos científicos en el espacio, así como en proyectos conjuntos con otras naciones y organismos internacionales, en la medida en que los Acuerdos de Artemisa refuerzan compromisos previamente establecidos en el Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967, ratificado en el país mediante la Ley 2107 de 2021, junto con otros instrumentos como el Convenio sobre el Registro de Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre y el Acuerdo sobre el Rescate de Astronautas.

Beneficios para el desarrollo científico en Colombia

Los principios del acuerdo incluyen la prevención de conflictos, la reducción de desechos orbitales y la divulgación abierta de información científica - crédito NASA

La inclusión de Colombia en los Acuerdos de Artemisa representa una oportunidad estratégica para el desarrollo científico y tecnológico nacional. El acuerdo refuerza la posibilidad de cooperación internacional en el ámbito espacial, permitiendo el acceso a información científica relevante, la participación en nuevas misiones y la integración a redes de colaboración para el uso seguro y sostenible del espacio.

Uno de los beneficios clave radica en el fortalecimiento del sector aeroespacial colombiano, impulsando la formación de talento local y la transferencia de conocimientos mediante el trabajo conjunto con agencias espaciales de otros países. Además, la firma de los acuerdos amplía las capacidades nacionales para la investigación satelital, como se evidencia en proyectos como el FACSAT-1, segundo satélite de fabricación colombiana enviado a órbita, y el primero en nombre de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

En el contexto de la misión Artemis II, la participación institucional de Colombia se traduce en la posibilidad de contribuir a futuras expediciones lunares y de acceder a la divulgación pública de datos científicos, tal como lo establece uno de los principios del acuerdo.

Principios de cooperación internacional

El conjunto de principios que conforman los Acuerdos de Artemisa establece una serie de lineamientos orientados a la regulación de la actividad espacial. Entre ellos se encuentran la exploración pacífica, la transparencia en las operaciones, la interoperabilidad de sistemas, la asistencia en situaciones de emergencia y la divulgación pública de datos científicos.

También se incluyen disposiciones relacionadas con el registro de objetos espaciales, la preservación del patrimonio en el espacio exterior, la utilización de recursos espaciales bajo criterios de sostenibilidad, la prevención de interferencias en actividades de otros países y la reducción de la basura orbital.

“Fundamentalmente, los Acuerdos de Artemisa ayudarán a evitar conflictos en el espacio y en la Tierra al fortalecer el entendimiento mutuo y reducir las percepciones erróneas. La transparencia, el registro público y la coordinación de operaciones son los principios que preservarán la paz. El objetivo de Artemisa es llegar a la Luna, pero el destino de los Acuerdos es un futuro pacífico y próspero”, declaró Mike Gold, administrador asociado interino de la NASA para relaciones internacionales e interinstitucionales, tras la creación de los Acuerdos de Artemisa en octubre de 2020.

De acuerdo con el documento que establece el método de operación de los acuerdos, los países firmantes trabajan en la definición de mecanismos para implementar sus principios y establecer mejores prácticas en la exploración del espacio. Este proceso busca contribuir a discusiones multilaterales en espacios como el Comité de las Naciones Unidas para los Usos Pacíficos del Espacio Ultraterrestre (Copous), entre otros organismos internacionales.