Colombia

“Brandon”, uno de los señalados responsables del secuestro de Diana Ospina tras salir de Theatron, habría escapado a la Argentina: esto es lo que saben las autoridades

Las pesquisas permitieron establecer la participación de seis personas, la utilización de automóviles específicos y la posible huida de uno de los sospechosos fuera del país, mientras persisten amenazas contra actores clave del caso

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La diseñadora de modas no logró pedir un servicio de aplicación desde su celular, y por ese motivo habría tomado el taxi que llegó al destino que Diana Ospina indicó, pero allí iniciaría la pesadilla que vivió en carne propia la mujer de 47 años por cuenta de los hechos de inseguridad en Bogotá - crédito red social Facebook | Pasa en Bogotá/X
La Fiscalía colombiana confirmó la identificación plena de los implicados en el secuestro y el 'paseo millonario' contra Diana Ospina - crédito red social Facebook/Pasa en Bogotá/X

Alias Brandon, uno de los implicados en el secuestro de la diseñadora de modas Diana Ospina a las afueras de la discoteca Theatron en Bogotá, habría huido a Argentina tras el delito, lo que obligó a la Fiscalía General de la Nación a cooperar con autoridades de al menos dos países para dar con su paradero.

Este caso ha provocado una serie de amenazas dirigidas tanto a las víctimas como a los investigadores, según reportó El Tiempo durante las audiencias reservadas.

La Fiscalía colombiana aseguró ante el juez que cuentan con la plena identidad de todas las personas involucradas en el secuestro y en el denominado “paseo millonario” que sufrió Ospina el 22 de febrero de 2024, además de establecer nexos sólidos entre este caso y el homicidio del profesor Neill Cubides.

Un dato relevante, presentado por la representación fiscal y rescatado en la audiencia de imputación contra Juan Pablo Gómez Cardozo y Diego Armando Gómez Cardozo, es que la autoridad logró identificar al encargado de retirar el dinero desde las cuentas de la víctima: alias Brandon.

Fiscalía - Colombia
La Fiscalía General de la Nación confirmó la identificación plena de los implicados en el secuestro y el 'paseo millonario' contra Diana Ospina - crédito Fiscalía General de la Nación

El análisis de datos migratorios, al que tuvo acceso la Fiscalía y fue presentado en la diligencia judicial, reveló que alias Brandon, tras participar en el secuestro de Diana Ospina, cruzó fronteras para desplazarse hasta Argentina.

Según el medio citado, no se descarta que haya transitado por otros países de Sudamérica en su intento por evadir a la justicia colombiana.

Los investigadores obtuvieron imágenes y detalles específicos del sospechoso gracias a grabaciones de cámaras de cajeros automáticos ubicados en el sur de Bogotá, en los que “Brandon” había realizado varias extracciones de dinero utilizando las tarjetas de Diana Ospina. La Fiscalía se encuentra siguiendo las pistas generadas por esas grabaciones, en colaboración con autoridades de al menos dos países, en un esfuerzo internacional coordinado.

Las pruebas recabadas refuerzan uno de los puntos señalados por el ente acusador durante la audiencia: las conexiones entre el secuestro de Ospina y el asesinato de Neill Cubides. En ambos delitos están involucrados los mismos vehículos, propiedad de Fredy Ayala Santamaría, que declaró a El Tiempo desconocer el uso que se daba a sus automóviles: “Dimos con las personas equivocadas”, reconoció en diálogo con ese medio. Por su parte, el administrador de los automóviles,

Las autoridades detectaron conexiones entre los vehículos usados en el secuestro de Ospina y el homicidio del profesor Neill Cubides - crédito Colprensa
Las autoridades detectaron conexiones entre los vehículos usados en el secuestro de Ospina y el homicidio del profesor Neill Cubides - crédito Colprensa

Ángel Ayala Santamaría, explicó que su control sobre los vehículos comienza en la firma del contrato, incluye el recaudo del producido, supervisión a través de GPS y el mantenimiento regular.

Del mismo modo, la Fiscalía alertó sobre la aparición de amenazas dirigidas tanto a las víctimas como a los funcionarios judiciales encargados de las investigaciones de ambos casos.

El miércoles 8 de abril de 2026, se informó sobre un atentado contra un testigo clave del crimen de Cubides, lo que resalta la gravedad y el nivel de riesgo que rodea las indagaciones que involucran tanto el secuestro de Diana Ospina como el homicidio del profesor de la Universidad Externado.

Actualmente, el ente acusador manifestó que ya ha identificado a seis personas vinculadas con el homicidio del profesor, una cifra que constituye un indicador del alcance de la organización criminal detrás de estos hechos.

Diana Ospina fue víctima de secuestro luego de salir de una discoteca en Bogotá - crédito @Melquisedec70/X
Amenazas contra testigos y funcionarios judiciales intensifican la presión sobre el caso del secuestro de Ospina y el crimen de Cubides - crédito @Melquisedec70/X

El secuestro de Diana Ospina ocurrió durante la madrugada del 22 de febrero de 2024 a las puertas de la discoteca Theatron, en la que fue vista por última vez antes de ser obligada a abordar un vehículo y posteriormente despojada de dinero mediante extracciones en cajeros.

La existencia de conexiones entre los vehículos y los implicados en ambos crímenes permitió avanzar en la investigación, aunque hasta el momento solo los hermanos Gómez Cardozo han sido capturados y presentados ante la justicia.

Las declaraciones y hallazgos presentados por la Fiscalía General de la Nación —incluida la fuga de alias Brandon a Argentina y las amenazas recientes contra testigos— perfilan un caso que trasciende el delito individual para perfilar una estructura criminal activa, capaz de ejecutar secuestros y homicidios, y con alcance transnacional.

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