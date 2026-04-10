Atleta bogotana está en UCI tras ser arrastrada por un bus del Sitp en Bogotá: se estaba preparando para los Paralímpicos del 2027

: La situación de la atleta resalta las carencias del sistema de transporte en cuanto a inclusión y seguridad, mientras organizaciones y ciudadanos piden responsabilidad y cambios efectivos - crédito Eri.Magica_ / Instagram

La deportista paralímpica Valentina Palacio Acosta permanece en estado crítico en una unidad de cuidados intensivos tras ser arrastrada más de 15 metros por un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) en Bogotá.

El hecho, ocurrido el lunes 6 de abril en la localidad de Fontibón, ha generado indignación y cuestionamientos sobre la seguridad de las personas con discapacidad en el transporte público, según la hermana de la deportista, una mujer identificada en Instagram como Eri Heureuse.

“Mi hermana ha sido seleccionada por Colombia y nos ha representado a nivel nacional e internacional en muchas competencias. Actualmente, pertenece al registro como deportista de alto rendimiento y representa a Bogotá en su liga y en el Idrd”, afirmó Eri en sus redes sociales.

Valentina Palacio Acosta, representante nacional en atletismo adaptado, sufrió lesiones graves luego de que, al descender en su silla de ruedas, el conductor del Sitp no asistiera correctamente y la joven terminara debajo del vehículo.

Su familia denuncia falta de investigación inmediata y exige garantías para una movilidad digna y segura.

Las denuncias familiares y las inquietudes ciudadanas han puesto el foco en la necesidad de políticas efectivas que garanticen desplazamientos sin riesgos ni obstáculos para quienes enfrentan barreras de movilidad - crédito Eri.Magica_ / Instagram

Instituciones como TransMilenio y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) han activado protocolos de emergencia y acompañan la recuperación, mientras la familia pide respuestas claras y acciones concretas.

Denuncia familiar y preguntas de la sociedad

La hermana de la deportista, Eri Heureuse, llevó la denuncia ante las autoridades, señalando que el conductor “iba a gran velocidad y con mala actitud”.

Según relató en sus redes sociales, al pedir ayuda para descender, esta fue prestada “de mala gana y como si tuviera afán”, lo que culminó con la atleta siendo arrastrada más de 15 metros bajo el bus.

Durante el proceso, la familia recibió la propuesta de $1.500.000 para conciliar antes de que el caso se hiciera público. “Ninguna vida tiene precio, y exigimos respuestas de TransMilenio, su administración y el Distrito. Esto no es solo por mi hermana, sino por todas las personas que merecen moverse con dignidad y seguridad”, expresó Heureuse.

Estas demandas se suman a las inquietudes de la ciudadanía: “¿Quién responde? ¿Qué garantiza que una persona con discapacidad pueda movilizarse de forma segura en esta ciudad? ¿En qué sociedad estamos para que movilizarse de manera independiente se convierta en un riesgo para la vida?”, subrayó la hermana.

Respuesta de TransMilenio y el Idrd

Frente al incidente, TransMilenio lamentó el siniestro, activó protocolos de emergencia y afirmó que al lugar asistieron representantes del concesionario Mueve Fontibón, policía y ambulancia, quienes prestaron auxilio a la persona lesionada, según el comunicado.

La joven resultó lesionada luego de recibir apoyo insuficiente al descender del bus, lo que ha motivado protestas sobre el trato a ciudadanos en condición de discapacidad durante el uso del servicio - crédito Idrd

La entidad confirmó comunicación directa con el concesionario para verificar el cumplimiento de sus obligaciones y afirmó ampliar los mecanismos de control y monitoreo en el sistema.

El Idrd manifestó solidaridad con la familia y detalló que desde el primer momento ofreció acompañamiento y puso a disposición un equipo multidisciplinario para apoyar la recuperación de la atleta.

“El Instituto expresa su solidaridad con Valentina y su familia, les envía un mensaje de fortaleza y le desea una pronta y satisfactoria recuperación”, indicó.

Contexto de la vida y carrera de Valentina Palacio Acosta

Valentina Palacio Acosta se ha consolidado como deportista de alto rendimiento, pese a una condición multidiscapacitante que compromete varios órganos y le impide mover las piernas. Ha pasado por más de 30 cirugías, afrontando cada desafío con resiliencia y esfuerzo, según su familia.

El accidente ocurrió en la localidad de Fontibón, donde la deportista fue arrastrada varios metros bajo el vehículo cuando intentaba descender en su silla de ruedas y recibió ayuda insuficiente del conductor - crédito Transmilenio

Ha representado a Bogotá y a Colombia en competencias nacionales e internacionales de atletismo adaptado y actualmente se prepara para las clasificatorias de los Juegos Paralímpicos 2027. Es considerada un referente dentro del deporte paralímpico y para quienes enfrentan barreras de movilidad.

El caso de la atleta reaviva el debate público sobre la urgencia de disponer de rutas y protocolos seguros que garanticen la independencia y protección de todas las personas, especialmente quienes tienen necesidades específicas para su desplazamiento.

El traslado seguro y digno de personas con discapacidad es un reto social que exige acciones efectivas y responsabilidad colectiva, como ha recalcado la familia de Palacio Acosta ante la opinión pública.