Abogado de Petro respondió a la carta de Álvaro Leyva y pidió designar para el caso fiscales “con experiencia y compromiso”

Carranza expresó su preocupación por la duración del caso, señalando que lleva más de un año sin avances significativos en la investigación ni en la imputación de cargos - crédito @HombreJurista/X y Europa Press

El abogado del presidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, se pronunció públicamente el 10 de abril de 2026 frente al comunicado emitido por el excanciller Álvaro Leyva, en el que cuestiona su llamado a juicio por parte de la Fiscalía General de la Nación y señala al mandatario de encabezar una supuesta persecución en su contra.

A través de su cuenta en la red social X, Carranza dirigió una carta a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, en la que expresó su preocupación por el estado actual del proceso judicial contra Leyva, el cual, según indicó, lleva más de un año sin avances relevantes.

“Le escribo públicamente para expresar mi preocupación una vez más, por el estado actual del caso contra el señor Álvaro Leyva, el cual ha estado en curso por más de un año”, señaló el abogado en su comunicación.

El pronunciamiento se da en un contexto marcado por la difusión del comunicado del exministro de Relaciones Exteriores, quien respondió a la decisión de la Fiscalía de llamarlo a juicio por presunto prevaricato en relación con la licitación de pasaportes.

Solicitud de avances en la investigación

El jurista envió una carta pública a la fiscal general Luz Adriana Camargo solicitando avances en el proceso contra el excanciller Álvaro Leyva - crédito Colprensa

En su carta, Carranza cuestionó la falta de resultados en el proceso y pidió acciones concretas por parte del ente acusador. “A pesar del tiempo transcurrido, no se han observado avances significativos en la investigación ni en la imputación de cargos”, afirmó.

El abogado también hizo énfasis en la necesidad de que la Fiscalía actúe con diligencia frente a un caso que ha generado atención pública. “La sociedad colombiana tiene derecho a que se garantice la #UnidadNacional y a que se tomen medidas contra cualquier intento de socavarla mediante injurias, calumnias agravadas o conspiraciones para la sedición”, expresó.

Asimismo, solicitó directamente a la fiscal general revisar el estado del proceso y considerar ajustes en el equipo encargado. “Le solicito amablemente que revise el progreso del caso y considere la posibilidad de asignar un equipo de fiscales con la experiencia y el compromiso necesarios para avanzar en la investigación”, indicó.

En el mismo sentido, advirtió sobre la visibilidad del caso a nivel nacional e internacional. “La atención nacional e internacional que ha generado este caso exige una respuesta oportuna y eficaz”, agregó en su mensaje.

En su comunicación, el abogado pidió revisar el estado del proceso y considerar la designación de fiscales “con experiencia y compromiso” para agilizar la investigación - crédito @HombreJurista/X

Respuesta de Álvaro Leyva a su llamado a juicio

El pronunciamiento de Carranza se da como reacción al documento divulgado por Álvaro Leyva, que se refirió a su situación judicial tras ser llamado a juicio por la Fiscalía General de la Nación.

En el comunicado, el exfuncionario aseguró que el proceso en su contra responde a motivaciones políticas. “Hace algún tiempo denuncié en un comunicado público que Gustavo Petro ha urdido contra mí una persecución atroz”, afirmó.

Leyva también cuestionó el fundamento de la investigación en su contra, relacionada con la declaratoria desierta de una licitación de pasaportes durante su gestión como canciller. “La fiscalía me acusa de prevaricato porque declaré desierta una licitación de pasaportes (…) Para el ente acusador, no debí haber cumplido la obligación de aplicar la Constitución”, señaló.

Leyva aseguró que el proceso judicial en su contra hace parte de una “persecución atroz” atribuida al presidente Gustavo Petro - crédito Presidencia y Luisa González/REUTERS

El excanciller indicó que enfrentará el proceso ante la Corte Suprema de Justicia y defendió la legalidad de sus actuaciones. “Daré la batalla en la Corte Suprema con toda fortaleza. Porque confío en sus magistrados”, expresó en el documento.

De acuerdo con Leyva, la investigación se habría originado tras sus denuncias públicas sobre presuntas irregularidades y aseguró que presentará pruebas en el marco del proceso judicial.

El caso que dio lugar al llamado a juicio está relacionado con la decisión adoptada por Leyva de declarar desierta una licitación para la expedición de pasaportes, actuación que es investigada por la Fiscalía General de la Nación.