Trabajadores y contratistas en Colombia empezarían a recibir un subsidio monetario dentro de poco: de qué depende y de cuánto sería

A agosto de 2025, más del 40% de los trabajadores en Colombia son independientes o trabajaban por cuenta propia, cifra que supera los 9,6 millones de personas según datos reportados por el Dane a mitad de año - crédito EFE

En el Congreso de la República avanza el proyecto de ley por medio del cual “se establece el acceso de independientes y/o contratistas a la cuota monetaria del subsidio familiar y se dictan otras disposiciones”. El mismo permitiría a los trabajadores independientes y contratistas acceder al subsidio familiar, lo que representa un cambio importante en el sistema de protección social de Colombia. Si se aprueba, la iniciativa eliminaría la exclusión histórica de este grupo, lo que permitiría que millones de personas accedan a beneficios que antes estaban restringidos, con el objetivo de aumentar la equidad social.

Bajo el nuevo proyecto, los trabajadores independientes y contratistas podrán optar al subsidio familiar mediante la afiliación a una caja de compensación familiar, así como el hecho de hacer aportes voluntarios. Se requiere un mínimo de seis meses de afiliación y que los pagos se efectúen completos y puntuales para acceder a la cuota. El monto del beneficio y los topes de ingreso se actualizarán cada año, y las entidades competentes supervisarán el cumplimiento de las condiciones.

Justificación y antecedentes del subsidio familiar

Como se recordará, el subsidio familiar colombiano se originó en los años 40 como una respuesta para aliviar los gastos de las familias, en especial, según el número de hijos. La implementación se consolidó con las cajas de compensación familiar, que asumieron un papel central al ofrecer servicios subsidiados en educación, vivienda, cultura, crédito y recreación, enfocados en quienes perciben los ingresos más bajos.

El beneficio podría generar un monto económico más alto a los trabajadores independientes - crédito Congreso de la República

Uno de los componentes clave del sistema es la cuota monetaria, otorgada a trabajadores con ingresos menores a cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv), es decir, $8.000.000, que están afiliados a una caja de compensación. En 2024, el beneficio cubrió a 9,5 millones de personas, lo que representa el 89,2% de los afiliados con derecho a recibirlo. Durante ese año, el desembolso destinado alcanzó los $2,7 billones.

Hasta hoy, los trabajadores independientes y contratistas estaban excluidos de este mecanismo, lo que ampliaba la brecha de bienestar entre los diferentes sectores laborales.

Nuevos criterios de acceso para independientes y contratistas

El proyecto de ley propone extender la cobertura del subsidio familiar a independientes y contratistas mediante un aporte mensual voluntario del 4% sobre sus ingresos brutos. Según el documento legislativo, “Sobre dichos beneficios se ve la posibilidad de equipararlos, en bienestar de los hogares de uno y otro tipo de trabajador. Adicionalmente se identifica como una vía que contribuye a su vez al cierre de brechas, toda vez que los beneficios a equiparar tienen como población objetivo los afiliados de menores ingresos”.

Se establecen topes diferenciales para los trabajadores independientes que quieran acceder a la cuota monetaria. La propuesta indica que “de acuerdo con la intención del proyecto, para poder otorgar la misma oportunidad para los trabajadores independientes, definiendo topes razonables, se propone un límite de ingresos de 4,22 smmlv y de 6,38 smmlv, respectivamente”, con lo que se reconoce que la carga de aportes voluntarios y obligatorios para el independiente es superior a la del dependiente, ya que el trabajador dependiente comparte con el empleador las obligaciones contributivas.

El proyecto cuenta con la aprobación del Senado y ya tiene el aval de la Comisión Séptima de la Cámara de Representante - crédito Luisa González/Reuters

Dichas limitaciones se actualizarán cada año conforme a las variaciones del salario mínimo. El propósito es acercar el ingreso neto de los independientes al de los dependientes tras los aportes sociales y reducir las desigualdades.

Requisitos y proceso para acceder al subsidio familiar

Para que los trabajadores independientes y contratistas accedan al subsidio familiar, deben cumplir una serie de requisitos:

Afiliarse exclusivamente a una caja de compensación familiar que funcione en el domicilio principal del solicitante, declarando expresamente este lugar en el proceso de inscripción o al solicitar el beneficio.

Tener un mínimo de seis meses de afiliación y hacer aportes completos. Si los ingresos son inferiores a un smmlv ($2.000.000), el aporte no podrá ser menor al 4% de este salario.

El pago del beneficio se efectúa mes vencido, después de validar el cumplimiento de los requisitos por medio de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes. Incluso durante incapacidades por enfermedad, maternidad, accidente laboral o enfermedad profesional, el beneficiario mantendrá el derecho a la cuota.

El valor de la cuota monetaria para los independientes no podrá superar el monto más bajo fijado a nivel departamental por la Superintendencia del Subsidio Familiar. El límite busca garantizar la equidad en el sistema para todos los beneficiarios.

El subsidio monetario (o cuota monetaria) es una prestación social en dinero pagada mensualmente por las cajas de compensación familiar a trabajadores de ingresos bajos (menos de 4 smmlv ) por cada persona a cargo - crédito Colprensa

Validación y control de aportes al subsidio familiar

La tarea de validar los ingresos reportados por independientes y contratistas recaerá en la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales. La entidad puede hacer comprobaciones al utilizar el sistema de presunción de ingresos, así como cruzar información con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y otras autoridades pertinentes.

Si se identifican inconsistencias, como la subdeclaración de ingresos o la presentación de documentación falsa, se prevé la suspensión inmediata del subsidio familiar. Medidas adicionales incluyen la introducción de controles periódicos y sanciones estrictas, con el fin de preservar la integridad del sistema y evitar fraudes.

Aceptar el subsidio implicará un compromiso sostenido de afiliación y aportes regulares, lo que garantiza que quienes ingresen al sistema cumplan con las normas establecidas por el esquema de protección social del país.