Millones de colombianos trabajarán dos horas menos desde julio de 2026 y así quedará la jornada laboral frente a otros países

La reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales beneficia directamente a cerca de 10,8 millones de trabajadores formales en el país, según el Dane - crédito Colprensa

Colombia reducirá la duración legal máxima de la semana laboral y sumará un festivo adicional, alcanzando un total de 19 días no laborables en 2026. Los ajustes, que no impactarán los salarios ni los derechos ya adquiridos, situarán al país entre los de menor jornada legal en América Latina y en el primer lugar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) en número de festivos. El panorama podría mejorar la calidad de vida, aunque impone nuevos retos al escenario de la productividad laboral y la competitividad nacional.

La reducción se concretará el 15 de julio de 2026. La jornada semanal bajará de manera definitiva de 44 a 42 horas y así se cumplirá el cronograma de la Ley 2101 de 2021. El ajuste equipara al país con Chile, que prevé bajar la jornada a 40 horas en 2028, y lo posiciona como una de las naciones con límite legal más bajo en la región.

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Dicha normativa cambiará la gestión en sectores con operación continua, como manufactura, comercio, salud y logística. No implicará recortes de salario, pero las empresas deberán ajustar turnos y cálculos de recargos conforme a la ley vigente. Los trabajadores mantendrán sus derechos, mientras que los empleadores deberán adaptar los esquemas de trabajo.

La reducción de la jornada laboral no implicará reducción en los salarios de los trabajadores - crédito Colprensa

Comparativo internacional de la jornada laboral

El límite legal colombiano quedará en un rango intermedio respecto a sus vecinos:

Ecuador y Venezuela: establecen 40 horas semanales.

Colombia y Chile: tendrán 42, aunque Chile las reducirá nuevamente en 2028.

Brasil, República Dominicana, El Salvador, Honduras y Cuba: mantienen 44 horas como máximo.

Argentina, Perú, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Nicaragua: la regulación permite 48 horas semanales.

México: mantendrá este techo en 2026 y solo lo reducirá gradualmente hasta 2030, cuando llegue a 40 horas.

Francia: tiene el límite más bajo, de 35 horas semanales.

España, Ecuador, Venezuela y Países Bajos: presentan marcos de entre 36 y 40 horas, aunque en los últimos la reducción depende de acuerdos colectivos.

Alemania y Reino Unido: permiten hasta 48 horas legales a la semana, pero los convenios laborales suelen acortar la jornada real.

El promedio de horas efectivamente trabajadas, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), fue de 2.298 horas anuales en Colombia en 2024, lo que equivale a 44,2 horas semanales. Esto indica que, antes de la reducción legal, en la práctica los colombianos ya trabajaban menos que el antiguo tope de 48 horas gracias a dispositivos legales y prácticas de empresa.

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Nuevo festivo y su impacto en las horas efectivas de trabajo

El calendario de 2026 sumará el 19 día festivo nacional, adjudicado al 9 de julio por la conmemoración de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Por la Ley Emiliani, la celebración se traslada al lunes siguiente (13 de julio), lo que modifica la distribución de los días no laborables en el país.

Durante el segundo semestre, habrá nueve festivos, que representan 72 horas de descanso. En el año, los 19 feriados suman cerca de 152 horas sin actividad laboral si se toma una jornada de ocho horas diarias. Así, las horas realmente trabajadas bajarán a 2.084 horas anuales y acercará la semana laboral efectiva a 40 horas según el cálculo sobre 52 semanas.

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Ley 2578 de 2026 establece el 9 de julio como nuevo festivo nacional - @SuarezTrinando2/X

La normativa aclara que, aunque el número de festivos aumenta, la jornada semanal legal no se modifica por estos días de descanso. Esto significa que, incluso en semanas con uno o más festivos, los límites máximos de 44 y 42 horas se mantienen; lo que se reduce es la suma total de horas de trabajo anuales.

Con 19 festivos y 15 días de vacaciones legales, los trabajadores colombianos dispondrán de 34 días de descanso oficiales en 2026. El esquema posicionará a Colombia como el país con más días no laborables de la Ocde y superará a

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Japón: 17.

Lituania: 17.

Eslovaquia: 15.

Corea del Sur: 15.

Luxemburgo: 14.

Turquía: 14.

Productividad y días de descanso en Colombia

El aumento de los días de descanso contrasta con los resultados en la productividad laboral. Colombia registra USD21 por hora trabajada, muy por debajo del promedio de la Ocde, que es de USD71. En la cima están:

Irlanda: USD151.

Noruega: USD132.

Luxemburgo: USD125.

Pese a los recortes en la jornada oficial y el elevado número de festivos, la carga de trabajo efectiva en Colombia equivale a poco más de diez meses de actividad al año. La combinación de horas limitadas y días libres genera desafíos para equiparar la productividad con otros mercados.

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Dicho entorno puede afectar la percepción de competitividad local entre inversionistas extranjeros, que evalúan el impacto de los días no laborables al proyectar negocios en el país.

La reducción de la jornada laboral en Colombia comenzó con la expedición de la Ley 2101 de 2021. La primera fue el 5 de julio de 2023, cuando pasó de 48 a 47 horas semanales - crédito Función Pública

Qué dicen los expertos

La directora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, Juliana Morad Acero, destacó la magnitud de los cambios: “Llega en un momento de presión acumulada sobre el tiempo de trabajo. La jornada máxima legal baja a 42 horas semanales en su última fase, y al mismo tiempo el recargo dominical y festivo sube a 90% desde julio”.

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Por su parte, el abogado laboral Camilo Cuervo, socio de Holland & Knight, explicó el nuevo régimen salarial: “Si el festivo es habitual, sumado con otros días de trabajo en el mismo mes en domingos o festivos, se paga un día de descanso, es decir, se le da un día de descanso compensatorio más un recargo. En este momento está en 80%, pero para el momento en que entre a regir la norma va a estar en 90%”.

Morad apuntó también al impacto desigual en los diferentes sectores: “Estas medidas golpean más a sectores intensivos en mano de obra y de operación continua, es decir, manufactura, comercio, logística y salud. La pérdida combina la producción no realizada en las empresas que cierran y el sobrecosto por recargos en las que operan”.

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Cuervo advirtió sobre el efecto para la competitividad: con 19 festivos y 15 días de vacaciones hábiles, el tiempo efectivo de trabajo se acerca al de diez meses y medio de actividad anual.