Colombia

El testimonio de un colega del periodista Cristian Herrera tras su asesinato: “No hay ninguna nota que valga una vida”

El homicidio del comunicador en Cúcuta dejó una profunda huella entre sus colegas y amigos, que destacaron el compromiso y la valentía del periodista en una región marcada por la violencia y la impunidad

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El periodista Cristian Herrera, asesinado en Cúcuta, Norte de Santander - crédito @FLIP_org/X
El asesinato del periodista Cristian Herrera en Cúcuta reavivó el temor entre los periodistas de Norte de Santander - crédito @FLIP_org/X

El asesinato del periodista Cristian Herrera, ocurrido el sábado 6 de junio en el barrio Quinta Oriental de Cúcuta, reavivó el temor entre los periodistas de Norte de Santander.

La noticia, confirmada por la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) conmocionó al gremio y a la sociedad. Herrera, de 50 años, fue atacado por un sicario que disparó mientras el reportero descendía de su camioneta, acompañado de su esposa e hija.

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Las autoridades locales calificaron el crimen como un atentado directo contra la libertad de prensa y ofrecieron una recompensa de hasta $100 millones para dar con los responsables. En medio del dolor, el relato de John Jairo Jácome, amigo y colega de Herrera, pone en primer plano el riesgo cotidiano de quienes informan sobre crimen y corrupción en la frontera colombo-venezolana.

“No hay ninguna nota que valga una vida, Cristian”, le advertía insistentemente Jácome en conversaciones recientes. La frase, revelada en entrevista con Blu Radio, resume la preocupación constante por la seguridad de los reporteros en la zona.

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Indepaz confirmó el crimen de Cristian Herrera, a quien un sicario atacó cuando bajaba de su camioneta junto a su esposa e hija - crédito @Indepaz/X
Indepaz confirmó el crimen de Cristian Herrera, a quien un sicario atacó cuando bajaba de su camioneta junto a su esposa e hija - crédito @Indepaz/X

La última conversación y una reunión que nunca ocurrió

“Si a nosotros no nos hubiesen cancelado una reunión esta semana, Cristian estuviera vivo, y eso me dan muchas ganas de llorar”, lamentó Jácome al medio citado. El viernes anterior al crimen, Herrera lo llamó con urgencia para pedirle verse. Ambos tenían agendada una cita en Bucaramanga con una fuente clave proveniente de Medellín, pero el encuentro se suspendió por motivos de seguridad.

“Necesitaba hablar con usted rápido”, recordó Jácome sobre la conversación. El periodista asegura que si ese viaje se hubiera concretado, Herrera no habría regresado a Cúcuta ese fin de semana.

El testimonio del amigo y colega revela además que Herrera había sido objeto de amenazas desde 2003 y que, pese a haber sobrevivido a un atentado en 2017 y haber pasado un periodo de exilio en Chile, nunca abandonó su labor investigativa. “Amo mi trabajo, lo defiendo a capa y espada”, solía decir Herrera, según Jácome.

Investigaciones incómodas y amenazas constantes

Las autoridades de Cúcuta calificaron el asesinato como un atentado contra la libertad de prensa y ofrecieron una recompensa de hasta 100 millones de pesos - crédito Defensoría del Pueblo
Las autoridades de Cúcuta calificaron el asesinato como un atentado contra la libertad de prensa y ofrecieron una recompensa de hasta 100 millones de pesos - crédito Defensoría del Pueblo

Las investigaciones de Herrera apuntaban a presuntas conexiones entre políticos y estructuras criminales en Norte de Santander. Según relató Jácome, el periodista había denunciado posibles vínculos con economías ilegales y procesos de extinción de dominio. En su última publicación en X, realizada el mismo día del asesinato, Herrera alertó sobre un senador de la región al que le habrían cancelado la visa estadounidense y que estaría bajo investigación de la Fiscalía.

La preocupación por estos temas no era infundada. De acuerdo con Connectas, en Cúcuta operan al menos 27 bandas criminales, incluidas organizaciones transnacionales como el ELN, el Tren de Aragua y disidencias de las Farc.

En las últimas semanas, Herrera trabajaba en varias líneas de investigación, incluidas denuncias sobre bienes ilícitos y nexos entre el crimen organizado y figuras políticas. “Cristian lo sabía, Cristian lo estaba denunciando desde hace meses”, afirmó Jácome.

Un legado marcado por la ética y la búsqueda de la verdad

Cristian Herrera fue reconocido en vida por su rigor y valentía. Recibió distinciones como el Premio Colprensa y el Premio Nacional Semana, y formaba parte de la red de corresponsales de la Flip desde 2018.

Las investigaciones de Cristian Herrera denunciaban nexos entre políticos, economías ilegales, extinción de dominio y estructuras criminales en Norte de Santander - crédito Defensoría del Pueblo
Las investigaciones de Cristian Herrera denunciaban nexos entre políticos, economías ilegales, extinción de dominio y estructuras criminales en Norte de Santander - crédito Defensoría del Pueblo

Sus colegas destacaron la forma en que enfrentaba a las autoridades. En una ocasión, tras publicar una investigación sobre la alteración de cifras oficiales de seguridad, desafió a un comandante de Policía con la frase: “Usted tiene el arma, yo tengo mi libreta y mi grabadora”.

Andrés González, compañero en el periódico La Opinión, recordó que Herrera se especializaba en desmenuzar casos complejos, apoyándose en fuentes directas y bases de datos. “Era un periodista de muchos datos y mucha información”, afirmó en diálogo con El Colombiano.

Karina Yudex, otra colega cercana, detalló cómo ambos investigaban desapariciones en la frontera para portales como Vorágine y Armando.info. “Nos reuníamos casi a diario en lugares públicos, siempre acompañado de escoltas”, relató.

Tras el crimen, la Defensoría del Pueblo y la Flip exigieron una investigación exhaustiva y garantías para el ejercicio periodístico. El caso de Herrera se suma al de Mateo Rueda, asesinado en mayo en Briceño, Antioquia.

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