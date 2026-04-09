Gustavo Petro lanzó dura advertencia: tensión con Ecuador podría sacar a Colombia de la Comunidad Andina

La eventual salida o debilitamiento del papel del país en la Comunidad Andina marcaría un cambio significativo en décadas de integración regional - crédito AP

La decisión de Ecuador de elevar al 100% la tasa de seguridad a las importaciones provenientes de Colombia intensificó la tensión comercial entre ambos países, a la vez que provocó una reacción contundente del presidente Gustavo Petro, que advirtió sobre posibles efectos de fondo en la integración regional.

El mandatario calificó la medida como desproporcionada y lanzó una dura crítica que dejó ver el nivel del desacuerdo. “Esto es simplemente una monstruosidad pero significa el fin del Pacto Andino para Colombia. Nada hacemos ya allí”, afirmó, en alusión directa al futuro de Colombia dentro de la Comunidad Andina.

El mandatario calificó la medida como desproporcionada y lanzó una dura crítica que dejó ver el nivel del desacuerdo - crédito @petrogustavo/X

Las declaraciones de Petro no se limitaron al rechazo de la decisión ecuatoriana. También planteó la necesidad de revisar la estrategia comercial del país, sugiriendo un cambio de enfoque hacia otros bloques y regiones. “La canciller debe iniciar el paso en el Mercosur a ser socios plenos y dirigirnos hacia el Caribe y Centroamérica con más fuerza”, agregó.

Este pronunciamiento abrió la puerta a un posible giro en la política exterior y económica de Colombia, en un momento en el que la relación con Ecuador atraviesa uno de sus puntos más críticos. La eventual salida o debilitamiento del papel del país en la Comunidad Andina marcaría un cambio significativo en décadas de integración regional, especialmente en materia de comercio y movilidad de bienes.

El choque entre ambos Gobiernos, que comenzó en el plano diplomático, ahora escala a decisiones con impacto económico y estratégico. Mientras Ecuador justifica su medida en razones de seguridad fronteriza, desde Colombia se percibe como una acción que rompe equilibrios comerciales y afecta directamente a sectores productivos.

El cruce de posturas deja en evidencia una relación bilateral cada vez más tensa, con repercusiones que podrían ir más allá de lo inmediato y redefinir el mapa de alianzas comerciales en la región.

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