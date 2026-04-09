Colombia

Crisis por hacinamiento carcelario llega al Palacio de Justicia: así será la reunión clave entre autoridades

Altas cortes, entes de control y Gobierno analizarán medidas ante el aumento de la sobrepoblación en centros de detención del país

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FOTO DE ARCHIVO: Fachada del Palacio de Justicia de Colombia, sede del Consejo de Estado en Bogotá, Colombia, 31 de octubre 2025. REUTERS/Luisa González
FOTO DE ARCHIVO: Fachada del Palacio de Justicia de Colombia, sede del Consejo de Estado en Bogotá, Colombia, 31 de octubre 2025. REUTERS/Luisa González

En las últimas horas, se confirmó la realización de una reunión en el Palacio de Justicia de Bogotá para abordar el problema del hacinamiento carcelario en Colombia.

El encuentro fue convocado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia y reunirá a altos funcionarios del Estado, incluidos representantes de las altas cortes y entes de control, según información conocida por la Revista Semana.

La reunión busca analizar la situación actual del sistema penitenciario y explorar posibles soluciones frente a la sobrepoblación en centros de detención, según información obtenida por ese medio de comunicación.

Gerardo Mendoza, personero de Cali, describe la situación crítica en estaciones como Fray Damián y La Floresta, solicitando acciones inmediatas para resolver estos graves problemas carcelarios - crédito @personeriacali / X
La reunión busca analizar la situación actual del sistema penitenciario y explorar posibles soluciones frente a la sobrepoblación en centros de detención - crédito @personeriacali / X

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Convocatoria en el Palacio de Justicia

El encuentro se llevará a cabo el jueves 9 de abril en el Palacio de Justicia, ubicado en el centro de Bogotá.

La convocatoria fue realizada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez.

El objetivo principal es discutir una de las problemáticas más relevantes del sistema judicial colombiano: el hacinamiento en centros carcelarios.

Iván Mauricio Lenis Gómez, nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia - crédito Corte Suprema de Justicia
Iván Mauricio Lenis Gómez, nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia - crédito Corte Suprema de Justicia

Según lo indicado, la reunión contará con la participación de los principales actores institucionales relacionados con el sistema penitenciario.

Participación de altas autoridades

Entre los convocados se encuentran altos funcionarios del Estado.

Participarán el presidente de la Sala de Casación Penal, Carlos Roberto Solórzano, y el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar.

También asistirán el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo; y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Jorge Iván Cuervo, nuevo ministro de Justicia de Colombia - crédito Ministerio de Justicia
Jorge Iván Cuervo, nuevo ministro de Justicia de Colombia - crédito Ministerio de Justicia

Además, fueron invitados la fiscal general, Luz Adriana Camargo; la defensora del pueblo, Iris Marín; el procurador general, Gregorio Eljach; y el director del Inpec, coronel Daniel Fernando Gutiérrez.

La presencia de estos actores busca articular acciones frente a la crisis.

Medidas adoptadas en el pasado

El hacinamiento carcelario ha sido una problemática recurrente en el país. En años anteriores, se han implementado medidas para enfrentar esta situación.

Entre ellas se encuentran la excarcelación masiva durante la pandemia de 2020.

También se han utilizado brazaletes electrónicos como alternativa a la detención en centros penitenciarios.

Adicionalmente, se han propuesto proyectos para la construcción de nuevas cárceles en distintas regiones.

Cifras y panorama actual

El problema del hacinamiento ha sido especialmente crítico en Bogotá.

Según datos conocidos, en 2024 el promedio de hacinamiento en centros de detención transitoria de la capital alcanzó el 167 %.

Hacinamiento carcelario
/EFE

En estaciones de Policía, en localidades como Bosa, Kennedy, Usaquén, Ciudad Bolívar, Usme y San Cristóbal, los niveles oscilaron entre el 300 % y el 600 %.

Estas cifras reflejan una presión significativa sobre la infraestructura disponible.

Impacto en condiciones humanitarias

La sobrepoblación en centros de detención ha generado condiciones complejas para los internos.

De acuerdo con los reportes, las personas privadas de la libertad enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos.

Entre ellos se incluyen el acceso a baños, alimentación y atención en salud.

Esta situación ha sido señalada como una problemática humanitaria.

Objetivo de la reunión

Desde la Corte Suprema de Justicia se indicó que el propósito del encuentro es analizar la situación del sistema carcelario.

“El objetivo es analizar el tema de la situación de las cárceles del país, particularmente el tema del hacinamiento carcelario”, señalaron, citados por ese medio de comunicación.

La reunión se plantea como un espacio para evaluar alternativas que permitan mitigar la crisis.

El encuentro se da en un contexto en el que diferentes entidades han alertado sobre la necesidad de adoptar medidas estructurales para enfrentar el hacinamiento en el país.

Las conclusiones que surjan de esta reunión podrían marcar nuevas líneas de acción frente a una problemática que continúa siendo uno de los principales desafíos del sistema judicial colombiano.

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