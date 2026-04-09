Colombia

Congreso le falló a las víctimas del conflicto armado en Colombia: por falta de cuórum se levantó sesión conjunta en el Capitolio

Solo ocho senadores y 19 representantes a la Cámara se quedaron en el recinto para lo que debía ser la plenaria en la que se rendiría homenaje a los presentes, entre ellas la viuda del senador Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, en un hecho que dejó mal parado al órgano legislativo

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El presidente del Senado, Lidio García Turbay, expresó su molestia y calificó de 'lamentable' y 'deshonroso' el ausentismo de congresistas y miembros del Gobierno en la sesión especial por el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas - crédito Canal Congreso

La conmemoración oficial del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, el jueves 9 de abril de 2026, quedó marcada por un hecho considerado lamentable en el Congreso de Colombia. La sesión plenaria especial programada para tal fin fue levantada al mediodía por falta de cuórum, pues solo 8 senadores y 19 representantes permanecieron en el recinto legislativo.

El vacío institucional que causó esta situación, reconocido públicamente por el presidente de la corporación, Lidio García, expuso un malestar compartido en relación con esta jornada, en la que tanto el Gobierno nacional como el grupo de integrantes del Congreso fueron señalados por ausentarse en la jornada simbólica para millones de víctimas del conflicto armado en el territorio nacional.

Frustración en el Día de las Víctimas en el Congreso
Con diferentes intervenciones, en medio de un recinto semivacío, se dio por finalizada la sesión especial de Congreso Pleno, en donde se llevó a cabo el homenaje en conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas - crédito @SenadoGovCo/X

La fecha, establecida según la Ley 1448 de 2011, se instauró desde entonces para recordar el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y fue pensada como acto central de dignificación para los que han sufrido la violencia armada. Sin embargo, la falta de la mayoría reglamentaria forzó levantar la sesión justo mientras víctimas de distintas regiones se disponían a tomar la palabra en el recinto.

La imagen del Capitolio vacío se quedó como postal de una jornada calificada como “deshonrosa” por las víctimas. “Después de haber tenido este lamentable momento, porque aquí no solamente fallaron los congresistas, aquí también falló el Gobierno... No veo al ministro del Interior, no veo a los que manejen víctimas del Gobierno. Y de verdad que es deshonroso esto y es difícil”, dijo García.

Se levantó sesión en el Congreso en la que se rendía homenaje a las víctimas, por falta de cuórum
En el Capitolio se levantó la sesión del jueves 9 de abril de 2026, en la que se pretendía rendir homenaje a las víctimas, por falta de cuórum - crédito @SenadoGovCo/X

Frente a este suceso, la expectativa está puesta en que la sesión, en la que participan tanto los senadores como los representantes a la Cámara, se reanudará en días próximos. Todo esto cuando hubo decenas de víctimas que viajaron desde distintas zonas del país para intervenir en la plenaria, como estaba previsto, lo que causó una serie de reacciones entre los asistentes, que quedaron con sinsabor.

Vergonzoso balance: solo ocho senadores y 19 representantes asistieron a la sesión central para las víctimas

“Es un tema que es de ley y que debemos cumplir todos. Lo menos que podemos hacer con las víctimas es acompañarlas en este momento”, agregó García. Al respecto, la Unidad para las Víctimas recuerda que el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad debe ser ocasión de reconocimiento y reparación para millones de afectados, como está dispuesto en la normativa que rige desde hace 15 años.

Día de las Víctimas en el Congreso de la República
La presencia de las víctimas en el Congreso de la República buscaba brindarles un espacio para expresarse en esta especial fecha - crédito @SenadoGovCo/X

Adriana Pérez, que funge como vocera de organizaciones desplazadas, no ocultó su desazón frente a lo acontecido. “Fueron por los votos al territorio y hoy desconocen a las víctimas aquí en el Congreso. En 12 años es la primera vez que se levanta una sesión”, dijo la delegada presente, según recogió La FM, en cuestionamientos a los que sumaron otros representantes de estos colectivos.

Es la primera vez que un congresista solicita cuórum para levantar el Día de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas. Eso es una falta de respeto”, agregó Pérez, que actúa como voz de más de 120.000 víctimas de desaparición forzada ante el consejo asesor de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd), en un día decepcionante para los defensores de derechos humanos.

El impacto no fue solo simbólico. “Hay víctimas que viajaron horas para ser escuchadas y ni siquiera pudimos terminar, ni de manera informal, un día que era de memoria y solidaridad”, dijo Pérez en su vehemente intervención y detalló así que “no era el día de los congresistas, era el día de las víctimas. Y hoy queda claro que no fuimos nosotras quienes pedimos levantarla, fueron los congresistas”.

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