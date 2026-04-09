Capos de Medellín vinculados a la Paz Total del Gobierno Petro pagaron millonaria parranda vallenata: Inpec anunció investigación

Capos de Medellín vinculados a la Paz Total del Gobierno Petro pagaron una millonaria parranda vallenata - crédito Presidencia

Los líderes criminales recluidos en la cárcel de La Paz de Itagüí financiaron un concierto privado de vallenato con Nelson Velásquez para celebrar este el 8 de abril de 2026, según confirmaron fuentes del el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) a Semana.

El evento, que se realizó en el patio 1 donde se encuentran integrantes de la denominada Paz Urbana, fue autorizado por orden superior del Gobierno nacional liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro, detalló un funcionario penitenciario.

“Entró Nelson Velásquez este miércoles, estuvo en el patio 1, donde están algunos de los integrantes de la paz urbana. Es un beneficio que se les dio por orden de arriba, no podemos hacer nada contra eso”, relató.

Fuentes del Inpec informaron al medio citado que este jueves 9 de abril de 2026 se iniciará una investigación interna y que las denuncias llegarán a las autoridades competentes, con posible alcance penal y disciplinario. Este hecho habría tomado por sorpresa a las directivas del organismo, que ahora busca establecer la responsabilidad y circunstancias de la celebración auspiciada por los mismos cabecillas detenidos.

El director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, anunció que luego de la megafiesta en el pabellón 1 de la cárcel de Itagüí en Medellín, en el que permanecen los jefes de las estructuras urbanas que están negociando la paz total, y en la que habría participado el cantante de vallenato Nelson Velásquez, se ordenó el retiro del director de ese penal.

A la par, señaló que se abrió una investigación disciplinaria a 7 funcionarios, quienes estaban de servicio durante la visita.

La presencia de lujos en el penal, como celdas transformadas en habitaciones con colchones ortopédicos, cajonería y acceso a bebidas alcohólicas y alimentos de alto costo, es una constante entre los beneficios ilegales que reciben los condenados en este establecimiento, documentó Semana.

La concejala denunció este hecho en sus redes sociales - crédito @claudiacarrasq/X

En este contexto, la exfiscal Claudia Carrasquilla y actual concejal del Centro Democrático, denunció el evento: “¿Rumba desde la mañana con Nelson Velásquez? En este país, ya nada sorprende, pero sí indigna. ¿Qué estarán celebrando en una cárcel de máxima seguridad que no sabemos? Mientras los ciudadanos viven con miedo, los criminales parecen estar de fiesta. ¿Quién manda realmente?”.

La Fiscalía General de la Nación suspendió las órdenes de captura contra 23 cabecillas designados como voceros de estructuras armadas organizadas en Medellín y el Valle de Aburrá, según informó mediante la Resolución 00072 del 27 de marzo de 2026.

El objetivo de la suspensión, que se aplicará durante seis meses, es garantizar la participación de los representantes en diálogos sociojurídicos impulsados por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Esto es para avanzar en el proceso de sometimiento de dichas organizaciones, conforme lo establece la Ley 2272 de 2022, la sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional y el Decreto 1081 de 2015, detalló el ente acusador en el comunicado.

La solicitud para esta medida fue presentada el 24 de febrero de 2026 por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, de acuerdo con la información oficial.

La Fiscalía General de la Nación explicó que la suspensión de órdenes de captura está respaldada por la Ley 2272 de 2022, la sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional y el Decreto 1081 de 2015 - crédito Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía expuso que la decisión no implica la excarcelación de personas que cumplen condenas, medidas de aseguramiento u obligaciones judiciales, al no estar estas competencias en manos del organismo.

La disposición únicamente habilita la participación en las conversaciones de paz a aquellos voceros no privados de la libertad, mientras que la captura en flagrancia por delitos relacionados con secuestro, extorsión o violaciones a derechos humanos y normas del Derecho Internacional Humanitario continúa vigente.

Las actividades y reuniones principales, según la resolución, tendrán lugar en Medellín, el Valle de Aburrá y Rionegro, Antioquia,, áreas identificadas para estos acercamientos con el Gobierno.

Los criminales que aparecen como beneficiarios de la suspensión de las órdenes de captura son:

Este es el listado de criminales cuyas órdenes de captura quedaron suspendidas - crédito Captura de Pantalla Caracol Radio

Gustavo Adolfo Pérez Peña

Alberto Antonio Henao Acevedo

Andrés Felipe Rodas Montoya

Carlos Augusto Correa López

Dayron Alberto Muñoz Torres

Elder Darbey Zapata Rivera

Andrés Dimaría Oliveros Correa

Jhon Fredy Yepes Hoyos

Fredy Alexánder Henao Arias

Rodrigo Henao Acevedo

Freyner Alonso Ramírez García

Iván Darío Suárez Muñoz

Jesús David Hernández Grisales

Jorge de Jesús Vallejo Alarcón

José Leonardo Muñoz Martínez

Juan Camilo Rendón Castro

Juan Carlos Mesa Vallejo

Juan Fernando Álvarez de Jesús

Mauricio de Jesús Morales Munera

Óscar Fernando Salazar Gutiérrez

Paulo Andrés Torrez Flórez

Sebastián Murillo Echeverri

Walter Alonso Román Jiménez