Cámara aprueba por voto unánime en segundo debate actualización de la Ley General de Cultura tras 28 años

El proyecto incorpora cambios para fortalecer la participación y las condiciones del sector cultural en el país. - crédito @mincultura/X

La Cámara de Representantes aprobó por unanimidad el proyecto de fortalecimiento de la Ley General de Cultura, una iniciativa impulsada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes que busca actualizar el marco normativo del sector cultural, vigente desde hace 28 años. Con esta decisión en segundo debate, el proyecto continuará su trámite legislativo y pasará al tercer debate en la Comisión Sexta del Senado.

El Proyecto de Ley 630 de 2025, titulado “Por medio del cual se dictan normas de reequilibrio e inclusión en el sector de las Culturas, las Artes y los Saberes”, pretende responder a las demandas históricas de artistas, gestores, creadores y comunidades culturales, ampliando su participación en la toma de decisiones públicas y mejorando sus condiciones dentro del ecosistema cultural del país.

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La ministra de las Culturas, Yannai Kadamani, destacó que la iniciativa se construyó con la participación de más de 7.000 personas a través de 85 mesas de diálogo y 17 encuentros regionales, y aseguró que se logró “un consenso entre las distintas bancadas”.

Sobre el alcance de la ley, Kadamani señaló según El Espectador: “Le hemos apostado en este ministerio a escuchar técnicamente todas las proposiciones y lograr hoy una apuesta más que de gobierno, de sector cultural. Por supuesto, nosotros desde el gobierno del cambio le vamos a apostar siempre a lo que tiene que decir el sector artístico y cultural”.

La iniciativa fue construida con aportes de miles de artistas y gestores en diferentes regiones. - crédito @mincultura/X

Ejes estratégicos del proyecto

El proyecto se articula alrededor de cuatro ejes fundamentales:

Dignificación del sector cultural: Promover condiciones justas y respeto por el oficio de artistas y gestores. Fortalecimiento de la gobernanza y participación: Mejorar los mecanismos de participación territorial y la inclusión de los agentes culturales. Articulación intersectorial: Integrar la cultura con sectores como educación, turismo, ciencia y economía. Financiación y estímulos culturales: Incrementar y proteger recursos para la promoción cultural, incluyendo la reactivación del Fondo para la Promoción del Patrimonio, la Cultura, las Artes y la Creatividad (FONCULTURA) y la creación del Sistema Nacional de Convocatorias.

Según el ministerio, la reforma no elimina los beneficios existentes, sino que amplía y actualiza las herramientas legales para responder a los nuevos retos del sector.

Durante el debate se avalaron 173 proposiciones de las 271 presentadas por las bancadas. - crédito @mincultura/X

Debate en la plenaria

El representante de la Alianza Verde y ponente del proyecto, Jaime Raúl Salamanca, afirmó que la iniciativa busca que se garantice el acceso equitativo a los derechos culturales y que se dignifique el trabajo de artistas, gestores y portadores de saberes desde la participación activa y democrática. De las 271 proposiciones presentadas, fueron aprobadas 173, equivalentes al 64%, antes de la votación final.

Durante la discusión se presentaron dos recusaciones contra congresistas del Partido Liberal y del Partido Conservador, señalando posibles conflictos de interés por la vinculación de ministras de estos partidos con el Gobierno Nacional. Estas solicitudes fueron calificadas como “temerarias” por la representante Piedad Correal (Partido Liberal) y un “pretexto” por Dorina Hernández (Pacto Histórico). La mesa directiva de la Cámara determinó que las recusaciones no tenían cabida, y la sesión plenaria continuó hasta la aprobación del proyecto.

De acuerdo con el medio ya mencionado, la ministra Kadamani comentó sobre estos retrasos que “en el momento de debatirlo en plenaria en el Congreso toda discusión se vuelve política, inútil y estéril. Entonces podría decir uno que poco o nada les interesa. Su único interés es ganar la batalla ideológica, política y mediática”.

La reforma busca articular la cultura con sectores como educación, turismo y economía. - crédito @mincultura/X

Próximos pasos y relevancia de la ley

Con la aprobación en la Cámara, el proyecto avanzará al Senado, donde será discutido en tercer debate. De aprobarse, marcará una transformación histórica en la política cultural colombiana, actualizando la Ley 397 de 1997, que no había sido revisada en casi tres décadas.

Entre los objetivos de la reforma se encuentran fortalecer el Sistema Nacional de Cultura, ampliar la participación ciudadana en decisiones culturales y facilitar el acceso de los colombianos a bienes y servicios culturales, consolidando un ecosistema cultural más inclusivo y sostenible.

La ministra Kadamani enfatizó que este proyecto se construyó con actores de distintas corrientes políticas y refleja las necesidades reales del sector, no solo intereses partidistas, destacando que la ley surge de cuatro años de trabajo colectivo y diálogos regionales.