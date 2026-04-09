Colombia

Alina Lozano y Jim Velásquez aseguraron que ahora sí se acabó su relación: “Ni amor, ni trabajo, esto se terminó”

Ambos anunciaron que no habrá más colaboraciones ni contenidos conjuntos, subrayando que cada uno continuará por su camino y agradeciendo el cariño y apoyo recibido de sus seguidores durante toda su relación

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La pareja confirmó a través de sus redes sociales que el amor entre los dos había terminado - crédito @lozanoalina/IG

La actriz Alina Lozano revolucionó las redes al exponer el final de una etapa: “Sí, me separé; lo dejé porque me estaba haciendo daño”, lanzó en un video, donde quienes la siguen no tardaron en asumir que su matrimonio con Jim Velásquez había terminado.

Pese a que antes usaron situaciones sentimentales para generar contenido, esta vez la seriedad marcó la diferencia. Alina Lozano soltó la bomba y reveló lo que muchos venían especulando: la relación terminó.

Mientras la confusión crecía, Lozano apareció junto al creador de contenido Jim Velásquez para clarificar la noticia y evitar segundas interpretaciones:“Ni amor, ni trabajo, esto se terminó”, publicó en su cuenta de Instagram.

La publicación acabó con los rumores que circulaban desde la salida de ambos del programa Apostarías por mí.

El reality show pondrá a prueba la solidez de la relación de Alina Lozano y Jim Velásquez ante la mirada del público y las cámaras - crédito @jimvelasquezoficial/Instagram
El reality show pondrá a prueba la solidez de la relación de Alina Lozano y Jim Velásquez ante la mirada del público y las cámaras - crédito @jimvelasquezoficial/Instagram

La actriz explicó en un comunicado grabado que la pareja alcanzó un acuerdo definitivo.

“No vamos a seguir haciendo contenido. No vamos a seguir como ex. No vamos a seguir como pareja. Realmente hicimos lo posible, lo intentamos todo, pero es el momento ya. Realmente que cada uno siga su camino. Aquí ya acordamos que él recibía su anillo. Muchísimas gracias, Jim, por todo”, enfatizó la actriz reconocida por Pedro el escamoso, resaltando que ambos continuarán de forma independiente en sus plataformas digitales.

Las razones detrás de la decisión de la pareja

Por su parte, Jim Velásquez explicó las razones del cierre: “Yo creo que una de las premisas que tuvimos desde que empezamos la relación fue que íbamos a estar hasta el momento en el que fuéramos felices y ya ese momento son muchas cosas y muchas heridas abiertas”.

Alina Lozano y Jim Velásquez
El matrimonio de Alina Lozano y Jim Velásquez fue uno de los eventos más esperados - crédito redes sociales.

La ahora creadora de contenido señaló que, tras el primer quiebre, intentaron crear contenido en conjunto, pero la iniciativa no pudo sostenerse:

“Definitivamente no podemos. Entonces, solo queríamos contarles a ustedes que ya Alina y Jim no van más. Era básicamente eso y agradecerles a ustedes. Yo creo que dejamos una huella muy bonita”.

En el mensaje final, Velásquez remarcó el impacto mediático de la relación: “En Colombia y en el mundo hablamos de, de un tema que era tabú y yo creo que eso, eso queda en el corazón de la gente”.

Las reacciones no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente los seguidores dejaron sus opiniones al respecto: “No creo que sea cierto, otra vez nos deben estar tomando el pelo”; “siempre dicen lo mismo, otra vez estrategia de marketing”; “muchas payasadas, por eso dejé de creerles las separaciones hace tiempo”, entre otros.

Así habrían descubierto que son una pareja falsa

Tras producirse la primera eliminación en ¿Apostarías por mí?, la pareja colombiana confirmada por Alina Lozano y Jim Velásquez se despidió del formato, luego de contar con la menor cantidad de votos por parte del público. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que su salida trajera a la luz una polémica que apuntaría a otros motivos como los detonantes de su eliminación.

Luego de su eliminación, comenzaron a circular rumores en México cuestionando la unión de Alina Lozano y Jim Velasquez en '¿Apostarías por mí?' - crédito ViX
Luego de su eliminación, comenzaron a circular rumores en México cuestionando la unión de Alina Lozano y Jim Velasquez en '¿Apostarías por mí?' - crédito ViX

Según explicó el periodista Gabo Cuevas en el portal Radio Fórmula MX, la producción del formato habría comenzado a notar comportamientos poco habituales en la dinámica de la pareja, hecho que generó un disgusto con el responsable del casting, debido a que se trataba de una pareja en la que ponían muchas de sus expectativas de éxito en el rating.

Me han contado que esta era la pareja más querida; le habían apostado a esta pareja y a la de Mario Bezares el mismo porcentaje, que eran los que estaban dando el contenido, pero empieza a notar la producción que Jim no le quiere dar besos a Alina, que duermen como si fueran madre e hijo, notan que no había lo mismo que en el 99% de las parejas, y empezaron a pensar mal, dijeron ‘esto está muy raro’”, afirmó.

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